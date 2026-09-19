Francisco Conceicao n’est plus intouchable à la Juventus. Ou du moins, il n’est plus indispensable comme il l’avait été en 2025-26. Cela peut sembler paradoxal, puisque le Portugais fait encore partie des meilleurs en termes de performances dans ce début de saison, mais c’est en réalité le résultat d’une série de facteurs : le retour de Nico Gonzalez et le poids énorme que l’Argentin est en train de prendre dans l’équipe de Luciano Spalletti, l’impact positif et les qualités indiscutables de Kerim Alajbegovic, ainsi que le grand nombre d’ailiers présents dans l’effectif de la Juventus. Outre Gonzalez et Alajbegovic, il y a en ce moment un Edon Zhegrova relancé par son doublé contre Sassuolo, en attendant les retours de Kenan Yildiz et Jeremie Boga.
Juventus, Conceicao doit regagner sa place : le but lui manque, et deux clubs de Premier League observent la situation
Les buts et les passes décisives
Né en 2002 et ancien du FC Porto, il est l’un des points forts de la Juventus de Spalletti, mais contrairement au passé, la concurrence interne a augmenté et il n’y a plus de place pour se reposer sur ses acquis ni pour se sentir comme un titulaire indiscutable. Conceicao doit gagner du temps de jeu et des minutes sur le terrain grâce à ses bonnes performances, qui ne manquent pas, et avec des buts, qui restent en revanche encore sa limite. Conceicao marque peu et son rendement dans la zone de vérité depuis qu’il est à la Juve est en baisse : 40 apparitions et 7 buts en 2024-2025, 42 apparitions et 4 buts en 2025-2026. Cette année, en 5 matches, le fils de l’art est encore à zéro, avec le poteau qui lui a dit non à deux reprises. Le but est donc assurément l’un des aspects dans lesquels le numéro 7 doit progresser et devenir plus efficace, peut-être dès le match de demain contre l’Atalanta, car la « concurrence » interne marque davantage et, potentiellement, a plus de buts dans son arsenal que Chico. Conceicao peut en revanche se rattraper avec les passes décisives, mais là aussi il y a une marge de progression : souvent, le Portugais dribble, puis s’arrête et dribble de nouveau. Un temps de jeu de trop qui permet aux défenses adverses de mieux marquer ses coéquipiers, alors qu’un centre juste après le premier dribble pourrait trouver les adversaires plus découverts.
LE MERCATO
Le « marché » observe aussi la situation actuelle de Conceicao, avec des équipes potentiellement intéressées par son recrutement, et elles ne manquent pas en Premier League, de Liverpool à Manchester United. Conceicao, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2030, avec un salaire de 3,8 millions d’euros nets par saison, a été acheté définitivement par la Vieille Dame en 2025 (après le prêt de la première saison), pour un investissement de 30,4 millions d’euros. Après un an, 6,8 millions ont été amortis, et 6,8 autres le seront durant cette saison : pour réaliser une plus-value, si en 2027 la Juventus voulait vendre Conceicao, elle devrait demander au moins 16,8 millions d’euros. Un montant naturellement très inférieur à la valeur du joueur, qui selon la Juventus s’élève à 40 millions d’euros.
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