Né en 2002 et ancien du FC Porto, il est l’un des points forts de la Juventus de Spalletti, mais contrairement au passé, la concurrence interne a augmenté et il n’y a plus de place pour se reposer sur ses acquis ni pour se sentir comme un titulaire indiscutable. Conceicao doit gagner du temps de jeu et des minutes sur le terrain grâce à ses bonnes performances, qui ne manquent pas, et avec des buts, qui restent en revanche encore sa limite. Conceicao marque peu et son rendement dans la zone de vérité depuis qu’il est à la Juve est en baisse : 40 apparitions et 7 buts en 2024-2025, 42 apparitions et 4 buts en 2025-2026. Cette année, en 5 matches, le fils de l’art est encore à zéro, avec le poteau qui lui a dit non à deux reprises. Le but est donc assurément l’un des aspects dans lesquels le numéro 7 doit progresser et devenir plus efficace, peut-être dès le match de demain contre l’Atalanta, car la « concurrence » interne marque davantage et, potentiellement, a plus de buts dans son arsenal que Chico. Conceicao peut en revanche se rattraper avec les passes décisives, mais là aussi il y a une marge de progression : souvent, le Portugais dribble, puis s’arrête et dribble de nouveau. Un temps de jeu de trop qui permet aux défenses adverses de mieux marquer ses coéquipiers, alors qu’un centre juste après le premier dribble pourrait trouver les adversaires plus découverts.



