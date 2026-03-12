Juventus, Conceicao a des statistiques similaires à celles de Yildiz et supérieures à celles de Leao : il est le joueur le plus « européen » à la disposition de Spalletti

Francisco Chico Conceicao sera l'homme qui présentera à la presse le match de championnat prévu samedi, qui verra la Juventus affronter l'Udinese à l'extérieur, dans le Frioul. Pourquoi est-ce lui qui s'exprimera ? Parce que le club bianconero a depuis longtemps adopté un système de rotation de ses membres lors des conférences d'avant-match.

Mais ce choix cache bien plus que cela, car le Portugais a enfin un impact majeur sur l'équipe entraînée par Luciano Spalletti (qui ne sera pas présent à la conférence de presse), du moins en Serie A.

En effet, les chiffres montrent que les performances de l'ancien joueur de Porto ont littéralement explosé, atteignant le niveau de la star la plus brillante de l'équipe : Kenan Yildiz.