Juventus, Conceicao a des statistiques similaires à celles de Yildiz et supérieures à celles de Leao : il est le joueur le plus « européen » à la disposition de Spalletti

Francisco Chico Conceicao sera l'homme qui présentera à la presse le match de championnat prévu samedi, qui verra la Juventus affronter l'Udinese à l'extérieur, dans le Frioul. Pourquoi est-ce lui qui s'exprimera ? Parce que le club bianconero a depuis longtemps adopté un système de rotation de ses membres lors des conférences d'avant-match.

Mais ce choix cache bien plus que cela, car le Portugais a enfin un impact majeur sur l'équipe entraînée par Luciano Spalletti (qui ne sera pas présent à la conférence de presse), du moins en Serie A. 

En effet, les chiffres montrent que les performances de l'ancien joueur de Porto ont littéralement explosé, atteignant le niveau de la star la plus brillante de l'équipe : Kenan Yildiz.

  • LES CHIFFRES À LA YILDIZ

    Que le meneur de jeu turc soit l'élément clé de la Juventus est un fait connu depuis longtemps, mais ce qui semblait inimaginable il y a encore quelques semaines, c'est que Conceicao soit à tous égards au même niveau. En analysant les statistiques offensives des deux joueurs, on constate en effet que l'écart entre les statistiques typiques des ailiers (attaques réussies, progression avec le ballon et dribbles réussis) est minime, voire nul. 

    • Actions offensives réussies en 90 minutes : Yildiz 7,51, Conceicao 7,32
    • Actions en progression par 90 minutes : Yildiz 5,1 et Conceicao 4,83
    • Dribbles réussis par 90 minutes : Yildiz 4,86 et Conceicao 4,83
    • Dribbles tentés en 90 minutes : Yildiz 7,8 et Conceicao 7,8
    • Publicité

  • PLUS QUE LEAO, C'EST LE MEILLEUR PORTUGAIS DANS LES 5 MEILLEURS CHAMPIONNATS

    En élargissant l'analyse et en exploitant les statistiques de Data Mb, Conceicao affiche des chiffres supérieurs à ceux de Rafael Leao, par exemple, mais aussi à ceux de la plupart des footballeurs portugais évoluant dans les cinq meilleurs championnats européens. 

    • Progressions réalisées en 90 minutes : 1er avec 4,83 (2e Portugais Pedro Neto)
    • Dribbles réussis en 90 minutes : 1er Portugais avec 4,83 (2e Portugais Pedro Neto)
    • Actions offensives réussies en 90 minutes : 1er avec 7,32 (2e, le Portugais Pedro Neto)
    • Dribbles tentés en 90 minutes : 1er avec 7,8 (2e : le Portugais Vitinha du Genoa)
    • Touches dans la surface de réparation pendant 90 minutes : 2e avec 5,52 (1er Gonçalo Ramos)
    • Tirs pendant 90 minutes : 2e avec 2,69 (1er Gonçalo Ramos)

  • LE PLUS EUROPÉEN, IL MANQUE LE BUT

    À une époque où le football italien est considéré comme en crise, lent et peu international après la débâcle des équipes engagées en Ligue des champions, il existe une statistique qui fait de Conceicao le plus « européen » des joueurs à la disposition de Spalletti. 

    Dans les cinq meilleurs championnats européens, Conceicao est eneffet le deuxième joueur parmi ses pairs et derrière Victor Munoz pour les accélérations moyennes au cours des 90 minutes avec 1,38.

    Cependant, ce qui lui manque pour devenir un joueur de haut niveau est un élément que Conceicao lui-même considère comme son point faible : le but. « Pour atteindre un niveau supérieur, je dois marquer plus de buts », a-t-il déclaré après le match nul 3-3 contre la Roma. C'est là que réside son avenir et celui de la Juventus.

