Dans un communiqué officiel, la Juventusannonce que Damien Comolli, arrivé en juin 2025, a présenté sa démission avec effet immédiat. Le club le remercie pour son engagement et lui souhaite plein succès pour l’avenir.





Damien tient à remercier et à saluer toute la famille juventina : « J’ai décidé de quitter mon poste de directeur général de la Juventus Football Club avec effet immédiat. Je tiens à remercier John Elkann et Exor de m’avoir offert l’opportunité de travailler pour ce prestigieux club. Je remercie également tous mes collègues de la Juventus pour leur engagement, leur professionnalisme et leur dévouement, et je souhaite à toutes les équipes féminines et masculines beaucoup de succès pour la saison à venir. »



