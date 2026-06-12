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grafica comolli juventus 16.9 CMGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Juventus : Comolli prend congé et trouve un accord sur son indemnité de départ

Juventus FC
Mercato

Le dirigeant français a adressé un message d’adieu officiel aux Bianconeri.

Dans un communiqué officiel, la Juventusannonce que Damien Comolli, arrivé en juin 2025, a présenté sa démission avec effet immédiat. Le club le remercie pour son engagement et lui souhaite plein succès pour l’avenir.


Damien tient à remercier et à saluer toute la famille juventina : « J’ai décidé de quitter mon poste de directeur général de la Juventus Football Club avec effet immédiat. Je tiens à remercier John Elkann et Exor de m’avoir offert l’opportunité de travailler pour ce prestigieux club. Je remercie également tous mes collègues de la Juventus pour leur engagement, leur professionnalisme et leur dévouement, et je souhaite à toutes les équipes féminines et masculines beaucoup de succès pour la saison à venir. »


  • Le dirigeant français conclut : « Je tiens à remercier chaleureusement les supporters bianconeri pour leur soutien inconditionnel. C’est grâce à eux que ce club est si unique et si spécial. »


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  • LA RETRAITE

    Selon les informations publiées par IlBianconero.com, l’accord conclu entre les parties prévoit, suite à la démission de Damien Comolli et à la renonciation à toute réclamation éventuelle, le versement par le club d’un montant brut de 850 000 euroset la renonciation de la Juventus à demander le remboursement de la prime à la signature prévue dans la lettre d’embauche du 1er juin 2025.