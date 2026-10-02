Lors du test du jour à la Continassa, perdu par la Juventus, privée de douze internationaux, contre la Cremonese sur le score de 1-0 (but de Bonazzoli sur une passe décisive de Licina), Luciano Spalletti a relevé des indications positives et d’autres moins bonnes. Parmi les aspects qui font sourire l’entraîneur de la Juventus, il y a le retour d’Andrea Cambiaso, qui a récupéré de sa blessure et qui a retrouvé les terrains, en jouant 66 minutes d’abord au poste de milieu de terrain axial, aux côtés de Weston McKennie, puis à droite. La nouvelle recrue, Norberto Neto, n’était en revanche pas présente, encore en phase de réathlétisation.





Les nouvelles les moins positives viennent du secteur offensif, qui a été pauvre en occasions créées. Les circonstances atténuantes sont nombreuses : parmi les quelques éléments de l’équipe première présents, presque tous étaient des défenseurs, à l’exception de McKennie et Randal Kolo Muani. Et le rythme ainsi que l’intensité étaient ceux d’un entraînement. Au-delà de ces considérations, il reste le fait que la Juve a eu énormément de mal à se créer des occasions de but, et même tout simplement à frapper au but. Sur l’ensemble du match, on recense deux tirs hors cadre (Amaradio et Ripani), un poteau extérieur (Durmisi) et une barre transversale touchée par hasard sur un centre-tir raté (Guerra).







