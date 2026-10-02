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Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, comment Kolo Muani a joué contre la Cremonese : aucun tir, un penalty réclamé

R. Kolo Muani
Juventus FC
Serie A

La prestation du Français lors du test d’aujourd’hui à la Continassa

Lors du test du jour à la Continassa, perdu par la Juventus, privée de douze internationaux, contre la Cremonese sur le score de 1-0 (but de Bonazzoli sur une passe décisive de Licina), Luciano Spalletti a relevé des indications positives et d’autres moins bonnes. Parmi les aspects qui font sourire l’entraîneur de la Juventus, il y a le retour d’Andrea Cambiaso, qui a récupéré de sa blessure et qui a retrouvé les terrains, en jouant 66 minutes d’abord au poste de milieu de terrain axial, aux côtés de Weston McKennie, puis à droite. La nouvelle recrue, Norberto Neto, n’était en revanche pas présente, encore en phase de réathlétisation.


Les nouvelles les moins positives viennent du secteur offensif, qui a été pauvre en occasions créées. Les circonstances atténuantes sont nombreuses : parmi les quelques éléments de l’équipe première présents, presque tous étaient des défenseurs, à l’exception de McKennie et Randal Kolo Muani. Et le rythme ainsi que l’intensité étaient ceux d’un entraînement. Au-delà de ces considérations, il reste le fait que la Juve a eu énormément de mal à se créer des occasions de but, et même tout simplement à frapper au but. Sur l’ensemble du match, on recense deux tirs hors cadre (Amaradio et Ripani), un poteau extérieur (Durmisi) et une barre transversale touchée par hasard sur un centre-tir raté (Guerra).



  • Le match de Kolo Muani

    L’analyse nous amène donc à parler de Kolo Muani et de son match, qui a montré certaines des difficultés mises en évidence en ce début de saison, à l’exception des bonnes prestations contre l’Atalanta et le NEC Nimègue. Aujourd’hui, le Français a eu du mal à jouer dans l’axe de la surface de réparation, où il n’a pas trouvé d’espaces, et comme à son habitude, et au vu de ses caractéristiques, il a préféré dézoner sur les côtés et décrocher vers le milieu de terrain. Kolo Muani ne s’est montré qu’à une seule occasion, lorsqu’à la 34e minute il est tombé dans la surface de réparation de la Cremonese après un léger contact avec Luperto, réclamant un penalty. C’est un peu peu, malgré toutes les circonstances atténuantes du cas. La seule note positive tient au fait que le numéro 9 de la Juventus ait réussi à jouer malgré l’imposant bandage en raison de la fracture de la phalange proximale du cinquième doigt de la main droite subie lors du match de Serie A contre l’Atalanta.

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