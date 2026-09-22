Le profil aujourd’hui en pole position est celui deNeto, Brésilien de 37 ans, sans contrat après son expérience à Botafogo. Déjà doublure de Gigi Buffon à la Juventus entre 2015 et 2017, il a aussi porté au cours de sa carrière les maillots de l’Atletico Paranaense, de la Fiorentina, de Valence, de Barcelone, de Bournemouth et d’Arsenal. À Turin, il a remporté deux championnats, deux Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie. Neto semble mettre tout le monde d’accord : il fait l’affaire de Carnevali, Massara et Ottolini et reçoit en même temps l’avis favorable de Spalletti, qui veut de la fiabilité en cas de problème avec Vicario (ces deux dernières années, il a été opéré d’une hernie et a subi une blessure à la cheville).



