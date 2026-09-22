Heures décisives pour le nouveau gardien de la Juventus. Comme l’écrit aujourd’hui Tuttosport d’ici demain, la Juventus décidera d’ajouter ou non à son effectif un nouveau numéro 12, une alternative au titulaire Guglielmo Vicario. La grave blessure au genou dont a été victime Grabara, forfait pour toute la saison, ouvre d’importantes réflexions : Spalletti et le club ne veulent pas se retrouver pris au dépourvu, ils savent que Pinsoglio, qui a disputé 6 matches en 9 ans, ne peut pas être l’unique doublure de l’ancien de Tottenham et d’Empoli. Le signal venu d’en haut est clair : il faut un profil expérimenté, à faible coût. Une valeur sûre, capable de garantir de la sérénité en cas de besoin.
Juventus, choix du gardien d’ici demain : Neto tient la corde
NETO, premier choix
Le profil aujourd’hui en pole position est celui deNeto, Brésilien de 37 ans, sans contrat après son expérience à Botafogo. Déjà doublure de Gigi Buffon à la Juventus entre 2015 et 2017, il a aussi porté au cours de sa carrière les maillots de l’Atletico Paranaense, de la Fiorentina, de Valence, de Barcelone, de Bournemouth et d’Arsenal. À Turin, il a remporté deux championnats, deux Coupes d’Italie et une Supercoupe d’Italie. Neto semble mettre tout le monde d’accord : il fait l’affaire de Carnevali, Massara et Ottolini et reçoit en même temps l’avis favorable de Spalletti, qui veut de la fiabilité en cas de problème avec Vicario (ces deux dernières années, il a été opéré d’une hernie et a subi une blessure à la cheville).
LES ALTERNATIVES
Neto n’est pas le seul nom étudié par la Juventus. Ces derniers jours, dix joueurs ont été proposés. Parmi eux se distinguent Cragno, Gomis et Cillessen, mais aussi Bruno Varela et Sergio Rico, ce dernier étant évalué avec attention. Au même titre qu’Adam Stejskal, né en 2002, titulaire du WSG Tirol la saison passée. Et aussi Asmir Begovic, 39 ans, l’an dernier à Leicester, recruté par Massara à l’AC Milan en 2020 pour être la doublure de Donnarumma.
LA BLESSURE DE GRABARA
La Juventus veut boucler dans les 24/48 heures l’arrivée de son nouveau gardien pour remplacer Grabara, qui, la semaine dernière à l’entraînement, a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, comme l’indique le communiqué du club turinois :« À la suite d’un traumatisme distorsif au genou droit survenu lors de l’entraînement de cet après-midi, Kamil Grabara a été soumis à des examens diagnostiques au J|medical. Les examens ont mis en évidence une lésion du ligament croisé antérieur du genou droit. Le joueur sera soumis dans les prochains jours à des consultations orthopédiques afin de définir le protocole thérapeutique. »
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