Sur le championnat : « En Italie, il y a l’Inter qui a un grand avantage sur toutes les autres. Notre équipe est en train de progresser, quelque chose changera encore dans les derniers jours, Luciano part depuis le début et c’est un avantage. Nous pensons à nous-mêmes, nous avons eu un peu de malchance avec Yildiz, une absence lourde, qui permettra toutefois à d’autres de se mettre en évidence. »





Sur Yildiz : « La situation est claire, ensuite il y aura les bulletins médicaux. Il devra être opéré et sera absent quelques mois, mais ce n’est pas une blessure qui compromet quoi que ce soit pour sa carrière, ce n’est ni un croisé ni un tendon. Il reviendra à 100 %. »





Comment va l’équipe : « Après des années négatives, il est difficile d’avoir de la confiance. Nous avons ajouté de la personnalité et de la solidité, des choses qui ont manqué l’année dernière et qui ont été parmi les causes de la non-qualification pour la Ligue des champions. Cette année, nous avons une équipe plus forte, plus solide, plus consistante et avec un entraîneur qui est là depuis le début. À Frosinone, nous avons joué 60 bonnes minutes, puis nous avons souffert mais nous avons ramené une victoire importante. »







