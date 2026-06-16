Andrea Cambiaso pourrait être l’un des grands animateurs du mercato estival de la Juventus. Après une saison personnellement mitigée (3 buts et 5 passes décisives en 47 matchs) et collectivement entachée par la non-qualification en Ligue des champions, l’ailier, né en 2000, pourrait faire partie des sacrifices que la direction bianconera envisage pour relancer sa politique de recrutement et lancer les objectifs fixés par le nouveau directeur général Giovanni Carnevali, conformément aux directives claires de la direction, afin de générer des plus-values d’ici 2028, année où la Continassa espère atteindre l’équilibre budgétaire.
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Juventus : ce qu’il faut savoir sur l’avenir de Cambiaso : son coût résiduel au bilan et sa valeur sur le marché, les liens avec l’Inter et les noms des remplaçants potentiels
TOUS LES CHIFFRES
Recruté à l’été 2022 pour environ 15 millions d’euros, sous contrat jusqu’en juin 2029 et rémunéré 2,4 millions d’euros net par saison, Andrea Cambiaso présentera, au 30 juin prochain, une valeur résiduelle d’environ 5 millions d’euros dans les comptes de la Juventus. Sa valeur actuelle avoisine 30 millions d’euros, montant minimum pour dégager la plus-value que la direction bianconera vise afin de compenser, au moins en partie, le manque à gagner lié à la non-participation à la Ligue des champions 2026/2027, estimé à environ 60 millions. La Juventus ne s’oppose pas à un départ vers n’importe quel club, y compris l’Inter, où le joueur a été récemment annoncé.
LES LIENS AVEC L'INTER
La récente arrivée à la Continassa de l’ancien dirigeant de Sassuolo, Giovanni Carnevali, connu pour ses excellentes relations avec le président des Nerazzurri Beppe Marotta, suggère que les deux clubs pourraient bientôt mener plusieurs opérations de mercato pour satisfaire leurs besoins respectifs. Si l’Inter voit en Cambiaso une alternative plus économique à sa première cible pour remplacer Dumfries – Palestra, de l’Atalanta, dont le prix de départ reste très élevé, aux alentours de 50 millions d’euros –,la Juventus s’intéresse de son côté à deux éléments de l’équipe entraînée par Chivu : Carlos Augusto et Davide Frattesi.
LES PISTES À L'ÉTRANGER
Concernant les pistes à l’étranger, rappelons que, il y a environ un an et demi, les performances d’Andrea Cambiaso, alors au sommet de son art, avaient attiré l’attention de Manchester City. Le FC Barcelone cherche un nouveau latéral gauche pour alterner avec Balde, et, avec le départ de Cucurella au Real Madrid et la cour qu’adresse l’Atlético à Grimaldo, le défenseur de la Juventus pourrait constituer une opportunité intéressante en raison de son coût relativement modéré et de sa polyvalence tactique, puisqu’il peut aussi jouer sur le côté droit.
En plan B, Chelsea, qui a cédé Cucurella au Real Madrid pour 60 millions d’euros (bonus compris), cherche son successeur. Lewis Hall (Newcastle) arrive en tête de liste, mais, selon La Gazzetta dello Sport, le nom de l’Italien mérite aussi d’être étudié.
LES POSSIBLES REMPLAÇANTS
En cas de départ de Cambiaso, la Juventus devrait se tourner vers le marché pour recruter au moins un nouveau latéral, et le nouvel encadrement technique bianconero a déjà lancé ses premières prospections pour ne pas être pris de court. Selon La Gazzetta dello Sport, outre Carlos Augusto (Inter), les dirigeants turinois suivent Matteo Ruggeri, ancien de l’Atalanta, qui pourrait déjà quitter l’Atlético de Madrid après une seule saison, L’ancien Palermitain et Romain Emerson Palmieri – plébiscité par Luciano Spalletti qui l’a déjà entraîné chez les Giallorossi – ainsi que les deux latéraux appartenant à Tottenham, Djed Spence et Destiny Udogie, même si Roberto De Zerbi oppose pour l’instant son veto à leur départ.