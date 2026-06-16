Concernant les pistes à l’étranger, rappelons que, il y a environ un an et demi, les performances d’Andrea Cambiaso, alors au sommet de son art, avaient attiré l’attention de Manchester City. Le FC Barcelone cherche un nouveau latéral gauche pour alterner avec Balde, et, avec le départ de Cucurella au Real Madrid et la cour qu’adresse l’Atlético à Grimaldo, le défenseur de la Juventus pourrait constituer une opportunité intéressante en raison de son coût relativement modéré et de sa polyvalence tactique, puisqu’il peut aussi jouer sur le côté droit.

En plan B, Chelsea, qui a cédé Cucurella au Real Madrid pour 60 millions d’euros (bonus compris), cherche son successeur. Lewis Hall (Newcastle) arrive en tête de liste, mais, selon La Gazzetta dello Sport, le nom de l’Italien mérite aussi d’être étudié.