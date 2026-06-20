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CM grafica Juventus Inside Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus : Carnevali recrute le nouveau Tevez, mais se retrouve face à un problème : qui est Yildiz ?

Juventus FC
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Opinion
K. Yildiz

Le nouveau PDG de la Juve doit vendre et acheter, mais surtout faire rêver les supporters. Et il doit désormais composer avec un problème supplémentaire.

Nommé à la Continassa il y a une semaine, Giovanni Carnevali a immédiatement pris les rênes du mercato de la Juventus. Le nouveau directeur général et administrateur délégué du club turinois a déjà plusieurs dossiers chauds sur son bureau, et la charge de travail qui attend l’ex-dirigeant de Sassuolo s’annonce colossale durant l’été. Il doit toutefois répondre à une contrainte majeure : générer au moins 12 à 13 millions d’euros de plus-values d’ici au 30 juin 2024 et céder des joueurs pour un total de 100 millions d’ici à 2027. Bien vendre et bien acheter : telle est la mission de Carnevali, un domaine où tant Cristiano Giuntoli que Damien Comolli ont échoué, en dépensant beaucoup et en obtenant peu, tout en cédant des joueurs à perte.


Luciano Spalletti a formulé des demandes précises : prolonger Dusan Vlahovic, recruter deux ou trois joueurs d’expérience et de qualité avérée, et se séparer des éléments dont la personnalité n’a pas répondu aux exigences dela Juve lors des moments clés de la saison écoulée, marquée par une non-qualification en Ligue des champions. Sur l’ensemble de ces dossiers, Comolli avait trop tardé après la fin du championnat, jusqu’à la rupture, d’abord avec Spalletti, puis avec Elkann.


  • LES MISSIONS DE CARNEVALI

    Même pour Carnevali, atteindre ces objectifs s’annonce complexe. Pour Vlahovic, une dernière tentative à 8 millions d’euros pour une saison est évoquée, une parade qui ne ferait que repousser le problème d’un an, et reste peu probable. Les cadres rêvés par Spalletti n’ont pas suivi, la non-qualification en Ligue des champions ayant fait fuir Bernardo Silva, Alisson (dont Liverpool refuse catégoriquement le départ) et Lewandowski. Sur le front des départs, Carnevali peinera à céder Koopmeiners, Zhegrova et Openda. Seul David, révélé lors de la Coupe du monde, pourrait voir sa valeur grimper et offrir à la Juve une belle plus-value, puisqu’il était arrivé libre.


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  • UN COUP À LA TEVEZ

    Au-delà des comptes, des projets et des programmes, la Juventus et ses supporters, après des années de déceptions, ont surtout besoin, à ce stade, de rêver. Il serait donc judicieux pour Carnevali de frapper fort, peut-être en dénichant un grand nom surprise qui aurait jusqu’à présent échappé aux radars des responsables du mercato. Alors que l’Inter domine actuellement le marché italien et s’offre systématiquement les profils de premier plan, à l’image de Palestra cet été, la Vieille Dame doit elle aussi frapper fort pour retrouver son aura. On se souvient du coup de génie Tevez en 2013 : la Juve, déjà double championne en titre, avait alors changé de dimension et redonné de grands rêves à ses tifosi. C’est exactement ce dont le club et ses supporters ont besoin aujourd’hui.


  • Qui est YILDIZ ?

    Il y a enfin le cas Yildiz, que Carnevali et Spalletti devront remonter le moral et soutenir dès le premier jour du stage de pré-saison. Le numéro 10 de la Juventus, après avoir brillé durant trois quarts de saison, a connu un net passage à vide en fin d’exercice avec la Vieille Dame, avant d’échouer de manière retentissante à la Coupe du monde avec la Turquie, éliminée dès les deux premiers matchs. Yildiz, l’une des étoiles montantes les plus attendues de ce tournoi, a manqué l’occasion de franchir un cap. À 21 ans, Yildiz n’est plus un gamin ; pour preuve, le Marocain Bouaddi, âgé de 18 ans, brille actuellement aux États-Unis. La saison à venir sera donc celle de la vérité : il devra prouver à la Juve, et à tout le football, qui il est vraiment.