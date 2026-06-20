Nommé à la Continassa il y a une semaine, Giovanni Carnevali a immédiatement pris les rênes du mercato de la Juventus. Le nouveau directeur général et administrateur délégué du club turinois a déjà plusieurs dossiers chauds sur son bureau, et la charge de travail qui attend l’ex-dirigeant de Sassuolo s’annonce colossale durant l’été. Il doit toutefois répondre à une contrainte majeure : générer au moins 12 à 13 millions d’euros de plus-values d’ici au 30 juin 2024 et céder des joueurs pour un total de 100 millions d’ici à 2027. Bien vendre et bien acheter : telle est la mission de Carnevali, un domaine où tant Cristiano Giuntoli que Damien Comolli ont échoué, en dépensant beaucoup et en obtenant peu, tout en cédant des joueurs à perte.





Luciano Spalletti a formulé des demandes précises : prolonger Dusan Vlahovic, recruter deux ou trois joueurs d’expérience et de qualité avérée, et se séparer des éléments dont la personnalité n’a pas répondu aux exigences dela Juve lors des moments clés de la saison écoulée, marquée par une non-qualification en Ligue des champions. Sur l’ensemble de ces dossiers, Comolli avait trop tardé après la fin du championnat, jusqu’à la rupture, d’abord avec Spalletti, puis avec Elkann.



