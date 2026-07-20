Juventus : Carnevali et Massara en pourparlers avec les agents de Goretzka : voici la demande de l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich

La Juventus a un objectif clair : renforcer son milieu de terrain avec un joueur doté d’une grande expérience internationale. Un leader capable d’assumer ses responsabilités sur le terrain comme en dehors. La « Vieille Dame » avait déjà pensé à Kessié en janvier : les contacts n’avaient pas abouti à un accord financier, mais aujourd’hui la situation est différente, car le milieu de terrain ivoirien, libre de tout engagement après son passage à Al-Ahli, a mis en stand-by les offres saoudiennes pour donner la priorité au club bianconero. Le joueur réclame un bail de trois ans à 5 millions d’euros nets par saison. Massara prend toutefois le temps d’évaluer d’autres profils, dont celui de Leon Goretzka, lui aussi libre de tout contrat.