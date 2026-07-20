La Juventus a un objectif clair : renforcer son milieu de terrain avec un joueur doté d’une grande expérience internationale. Un leader capable d’assumer ses responsabilités sur le terrain comme en dehors. La « Vieille Dame » avait déjà pensé à Kessié en janvier : les contacts n’avaient pas abouti à un accord financier, mais aujourd’hui la situation est différente, car le milieu de terrain ivoirien, libre de tout engagement après son passage à Al-Ahli, a mis en stand-by les offres saoudiennes pour donner la priorité au club bianconero. Le joueur réclame un bail de trois ans à 5 millions d’euros nets par saison. Massara prend toutefois le temps d’évaluer d’autres profils, dont celui de Leon Goretzka, lui aussi libre de tout contrat.
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Juventus : Carnevali et Massara en pourparlers avec les agents de Goretzka : voici la demande de l'ancien milieu de terrain du Bayern Munich
LA DEMANDE DE GORETZKA
Après des discussions prolongées avec le Milan AC, Leon Goretzka cherche toujours un nouveau défi, ayant quitté le Bayern Munich. La Juventus a repris contact avec l’agence Roof, qui représente le milieu de terrain allemand, et a formulé une offre substantielle : un salaire annuel net de 7 millions d’euros et une prime à la signature de 10 millions d’euros.
Satisfaction confirmée
Kessie, grâce à ses qualités physiques et sa connaissance du championnat, semble avoir une légère avance dans les préférences par rapport au géant allemand, qui reste néanmoins dans la course au vu des contacts récents. Un autre élément entre en jeu : Goretzka souhaite disputer la Ligue des champions la saison prochaine, mais la Juventus demeure une destination très attractive, même sans la perspective de la plus grande compétition internationale.
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