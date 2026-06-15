La Juventus en est consciente : avant de se lancer à fond sur le marché des transferts, elle doit se constituer une trésorerie. Il faudra procéder à des cessions pour libérer de la place, et pas seulement en termes d'effectif. Dans ce contexte, Carnevali est l'homme de la situation : certes, la Juventus n'est pas Sassuolo en termes de taille, de prestige et d'importance, mais vendre est sa spécialité. Et pour l'instant, plusieurs joueurs sont sur le départ, à tous les postes. De Di Gregorio à Cambiaso, de Koopmeiners à Thuram, sans oublier l’attaque, où Milik, Openda et David pourraient être cédés, chaque ligne est concernée. Reste l’inconnue Bremer : le défenseur n’est pas officiellement sur le marché, mais un départ resterait possible en cas d’offre convaincante.