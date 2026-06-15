Giovanni Carnevali fait sa rentrée. L’ex-dirigeant de Sassuolo, fraîchement nommé PDG de la Juventus, a profité de quelques jours de repos à Forte dei Marmi avant de rallier ce matin la Continassa pour ses premières réunions de travail. Selon Tuttosport, il rencontrera l’équipe financière pour faire le point sur les comptes des Bianconeri et évaluer la marge de manœuvre sur le marché des transferts. Cet été, la non-qualification pour la prochaine Ligue des champions impose la plus grande prudence avant toute opération, d’autant qu’il faudra finaliser l’accord de règlement avec l’UEFA, lequel fixera des limites incontournables.
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Juventus : Carnevali a rencontré l’équipe financière afin de définir les stratégies de mercato. Les dossiers Sorloth et Dibu Martínez restent à l’étude
L’objectif premier est clair : il faut vendre.
La Juventus en est consciente : avant de se lancer à fond sur le marché des transferts, elle doit se constituer une trésorerie. Il faudra procéder à des cessions pour libérer de la place, et pas seulement en termes d'effectif. Dans ce contexte, Carnevali est l'homme de la situation : certes, la Juventus n'est pas Sassuolo en termes de taille, de prestige et d'importance, mais vendre est sa spécialité. Et pour l'instant, plusieurs joueurs sont sur le départ, à tous les postes. De Di Gregorio à Cambiaso, de Koopmeiners à Thuram, sans oublier l’attaque, où Milik, Openda et David pourraient être cédés, chaque ligne est concernée. Reste l’inconnue Bremer : le défenseur n’est pas officiellement sur le marché, mais un départ resterait possible en cas d’offre convaincante.
SORLOTH ET MARTINEZ RESTENT SUR LA PELOUSE
Côté arrivées, le club va évidemment agir, en commençant, comme indiqué, par l’attaque. Sorloth, de l’Atlético Madrid, reste une option sérieuse, mais avant de passer à l’action – selon La Gazzetta dello Sport –, une nouvelle tentative sera faite pour Vlahovic. Les prochaines heures s’annoncent cruciales : Carnevali appellera le père de l’attaquant ou le joueur lui-même avant de tirer ses conclusions. Par ailleurs, le dossier du gardien reste ouvert : Dibu Martínez demeure la priorité et ses agents s’activent pour rapprocher les positions et convaincre Aston Villa d’abaisser ses exigences, évaluées à 10 millions d’euros.