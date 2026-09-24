Lors des deux derniers matches contre Nec et l’Atalanta, Spalletti a testé différentes versions de sa Juventus, oscillant entre un 3-4-2-1 et un 4-2-3-1. Mais l’idée que l’ancien sélectionneur de l’Italie porte avec lui est celle d’un retour stable au 4-3-3, où, à l’avenir, Kenan Yilidz, autre absent de longue date, pourra lui aussi s’intégrer facilement.

Et pour Cambiaso, l’avenir pourrait ne pas se situer dans les couloirs défensifs où, en raison notamment des caractéristiques des ailiers offensifs dont il dispose, il a besoin de joueurs plus défensifs et plus fixes que lui.

À partir de lundi, lorsque les portes de la Continassa rouvriront, Cambiaso commencera aussi à travailler en vue d’un avenir comme relayeur au milieu de terrain, un rôle occupé ponctuellement par nécessité, mais qui, compte tenu des besoins de l’effectif à la disposition de l’entraîneur, pourrait être un poste où il aurait un temps de jeu bien plus important que celui qu’il aurait sur les côtés.