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Emanuele Tramacere
Traduit par

Juventus : Cambiaso est prêt à faire son retour, et Spalletti peut lui changer de rôle

Juventus FC
A. Cambiaso

L’international italien a repris l’entraînement avec le groupe : quel avenir pour lui ?

La victoire 2-0 contre l’Atalanta a ramené la sérénité à la Continassa, où les rumeurs sur l’avenir de Luciano Spalletti se sont rapidement dissipées, laissant place à des projets et à de nouvelles idées pour l’avenir de la Juventus.

L’entraîneur toscan profitera de la trêve pour tenter de permettre à de nombreux joueurs, apparus encore en retard lors de ces six premières sorties de la saison, de retrouver la condition, mais il espère surtout revoir à sa disposition au moins certains des blessés de longue date qui occupent l’infirmerie. Parmi eux, le plus proche d’un retour est Andrea Cambiaso.


  • TRAVAILLE EN GROUPE

    Hier et aujourd’hui, le latéral né en 2000 a enfin repris l’entraînement avec le groupe, d’abord partiellement puis avec un temps de jeu en hausse, après sa blessure à la cheville, une douloureuse entorse, contractée lors de Juventus-Parme le 31 août 2026. Au total jusqu’ici, il n’a cumulé que 31 minutes en deux entrées en jeu comme remplaçant de Kalulu et Celik, mais son retour permettra aussi à Spalletti de l’évaluer dans un autre rôle.

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  • NOUVEAU RÔLE

    Lors des deux derniers matches contre Nec et l’Atalanta, Spalletti a testé différentes versions de sa Juventus, oscillant entre un 3-4-2-1 et un 4-2-3-1. Mais l’idée que l’ancien sélectionneur de l’Italie porte avec lui est celle d’un retour stable au 4-3-3, où, à l’avenir, Kenan Yilidz, autre absent de longue date, pourra lui aussi s’intégrer facilement.

    Et pour Cambiaso, l’avenir pourrait ne pas se situer dans les couloirs défensifs où, en raison notamment des caractéristiques des ailiers offensifs dont il dispose, il a besoin de joueurs plus défensifs et plus fixes que lui.

    À partir de lundi, lorsque les portes de la Continassa rouvriront, Cambiaso commencera aussi à travailler en vue d’un avenir comme relayeur au milieu de terrain, un rôle occupé ponctuellement par nécessité, mais qui, compte tenu des besoins de l’effectif à la disposition de l’entraîneur, pourrait être un poste où il aurait un temps de jeu bien plus important que celui qu’il aurait sur les côtés.



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