Le match nul 2-2 contre Rennes en Ligue Europa n’aggrave pas la crise de la Juventus, mais ne la résout pas non plus. Si l’on fait abstraction du but qui aurait porté le score à 3-2, refusé de manière contestable, et de la réaction positive de l’équipe après avoir été menée, celle de Luciano Spalletti a aussi montré ses nombreuses limites : mentales, tactiques et techniques. Son classement en Ligue Europa reste toutefois bon : la Juve figure parmi les huit premiers, avec pour objectif de se qualifier directement pour les huitièmes de finale sans passer par les barrages. Une situation plus favorable qu’en championnat, où la Vieille Dame reste à la huitième place.





Au-delà des points et des classements, Juventus-Rennes a livré de nombreux enseignements sur l’équipe, l’entraîneur et les joueurs. Luciano Spalletti essaie toutes les options tactiques, changeant fréquemment de système (même en cours de match) pour trouver la formule la mieux adaptée aux joueurs dont il dispose. Sur le plan individuel, le match de jeudi soir, conjugué à la défaite contre la Lazio en championnat, a livré de nombreux enseignements.



