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Cm grafica Alajbegovic Juventus Inside 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, c’est ainsi que tu perds Alajbegovic : lui peut encore progresser, d’autres non

Juventus FC
K. Alajbegovic
FEATURES
Opinion
Serie A

À la Juventus, il y a beaucoup de joueurs « âgés » dont les limites, désormais connues, se manifestent année après année, avec différents entraîneurs. Que les choix ne viennent pas freiner la progression de ceux qui ont, au contraire, une grande marge de progression.

Le match nul 2-2 contre Rennes en Ligue Europa n’aggrave pas la crise de la Juventus, mais ne la résout pas non plus. Si l’on fait abstraction du but qui aurait porté le score à 3-2, refusé de manière contestable, et de la réaction positive de l’équipe après avoir été menée, celle de Luciano Spalletti a aussi montré ses nombreuses limites : mentales, tactiques et techniques. Son classement en Ligue Europa reste toutefois bon : la Juve figure parmi les huit premiers, avec pour objectif de se qualifier directement pour les huitièmes de finale sans passer par les barrages. Une situation plus favorable qu’en championnat, où la Vieille Dame reste à la huitième place.


Au-delà des points et des classements, Juventus-Rennes a livré de nombreux enseignements sur l’équipe, l’entraîneur et les joueurs. Luciano Spalletti essaie toutes les options tactiques, changeant fréquemment de système (même en cours de match) pour trouver la formule la mieux adaptée aux joueurs dont il dispose. Sur le plan individuel, le match de jeudi soir, conjugué à la défaite contre la Lazio en championnat, a livré de nombreux enseignements.


  • QUI N’A AUCUNE MARGE DE PROGRESSION

    Le sentiment est que de nombreux joueurs de l’effectif de la Juventus n’ont pas une grande marge de progression. Malgré des hauts et des bas, plus ou moins marqués selon les cas, certains joueurs de la Juventus ont affiché un rendement globalement inchangé avec Thiago Motta, Igor Tudor et Spalletti. C’est le cas, par exemple, de Bremer, Gatti, Cambiaso, Douglas Luiz, McKennie, Kalulu et Nico Gonzalez, ainsi que de Locatelli et Thuram, blessés. Des joueurs désormais formés, aux qualités et aux défauts bien définis : pourraient-ils vraiment beaucoup progresser avec un autre entraîneur (Conte, Inzaghi) ? Pourraient-ils franchir un cap ? Il est permis d’en douter.


  • Miser sur ceux qui peuvent progresser

    La Juventus, en revanche, doit et peut travailler avec les joueurs qui viennent d’arriver et, surtout, avec les plus jeunes. Eux peuvent et doivent trouver leur identité et leur place. Eux peuvent encore progresser, parfois même beaucoup. Nous pensons à Woltemade (avec toutefois le problème de son prêt sans option d’achat, qui empêche de l’inscrire dans un projet), mais surtout, bien sûr, à Yildiz, lorsqu’il reviendra de blessure, et, actuellement, à Alajbegovic.

  • LE CAS ALAJBEGOVIC

    C'est en particulier sur le Bosnien né en 2007 que nous voulons nous attarder aujourd'hui. L'ancien de Salzbourg avait bien commencé la saison, montrant sa classe et son grand potentiel, comme on avait aussi pu le constater avec sa sélection nationale, mais ses dernières prestations ont donné des signes contraires. Alajbegovic porte évidemment aussi une part de responsabilité, mais on peut se demander si l'instabilité de l'équipe, les changements de système (notamment le 3-5-2, qui ne lui convient pas), les incertitudes quant à l'avenir de l'entraîneur et les difficultés des joueurs plus âgés, ceux qui devraient en théorie guider le groupe, ne nuisent pas désormais à l'intégration du numéro 17. Une situation que la Juventus doit éviter à tout prix.


    En d'autres termes : mieux vaut donner davantage de temps de jeu à un jeune de 19 ans, champion en puissance, même au risque de le voir commettre des erreurs dues à son inexpérience, plutôt qu'à des joueurs dont les limites (nombreuses) et les qualités (rares) sont évidentes et avérées.

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