Kerim Alajbegovic a été l’un des grands protagonistes du match de Ligue des nations conclu sur un nul 1-1 par sa Bosnie face à la Suède, au cours duquel la sélection a de fait fait ses adieux, dans le fortin de Zenica, à son idole Edin Dzeko, prêt à prendre sa retraite internationale.

Pour le meneur de jeu de la Juventus, il n’y a toutefois pas eu que le but de l’égalisation en fin de match, mais aussi un peu d’inquiétude pour les supporters de la Juventus, qui l’ont vu contraint de quitter le terrain en raison d’un problème musculaire à la 87e minute, peu après avoir marqué.



