Après 11 journées de championnat, le meilleur buteur de la Juventus est un défenseur, Gleison Bremer, avec 3 buts. Il est suivi par un ailier, Edon Zhegrova, avec 2 buts, tandis que, parmi les quatre avant-centres de l’effectif de la Juventus, deux ont inscrit un but chacun (Randal Kolo Muani et Nick Woltemade) et les deux autres aucun (Jeff Ekhator, récemment revenu d’une double blessure, et Arek Milik, non inscrit sur les listes en Serie A comme en Ligue Europa). Ce chiffre, à lui seul, explique la septième place au classement de l’équipe de Luciano Spalletti, bien plus que d’autres analyses. Et, bien sûr, le chiffre le plus inquiétant concerne Kolo Muani et Woltemade : 2 buts à eux deux en 11 journées de championnat.
Juventus : Bremer, meilleur buteur, symbole de l’échec du recrutement des attaquants. Tous les chiffres
13e attaque de Serie A
En Serie A, la Juventus a inscrit 15 buts, répartis comme suit : Bremer, 3 buts ; Zhegrova, 2 buts ; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie et Woltemade, 1 but chacun. Avec 15 buts, la Juventus possède la 13e attaque de Serie A (la Roma est en tête avec 31 buts, suivie de l’Inter avec 28 et de la Lazio avec 25). Un total manifestement trop faible pour nourrir de grandes ambitions, qu’il s’agisse du titre de champion d’Italie ou d’une qualification en Ligue des champions. Avec de tels chiffres, même une qualification en Ligue Europa ou en Ligue Conférence ne peut être tenue pour acquise. D’ailleurs, la Juve n’est actuellement en position de se qualifier pour aucune des deux.
Les choses vont mieux pour l’attaque de la Juventus en Ligue Europa, une compétition dans laquelle elle a inscrit 11 buts en 4 matches et où Kolo Muani et Woltemade ont marqué 4 buts chacun.
LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
Les circonstances atténuantes pour Spalletti sont surtout liées aux blessures, qui ont notamment touché le joueur le plus talentueux de l’équipe, le numéro 10 Kenan Yildiz, qui n’a jusqu’ici joué que 69 minutes, lors de la première journée de championnat. Outre le Turc, l’entraîneur de la Juventus a également dû composer, en ce début de saison, avec les blessures de Ekhator, Nico Gonzalez, Conceicao et Boga.
LES PROBLÈMES ET LES SOLUTIONS
Même en tenant compte des circonstances atténuantes, partielles, liées aux blessures, il faut toutefois reconnaître que les difficultés de la Juventus devant le but ont des causes structurelles, et non fortuites, liées aux choix de recrutement du club lors des dernières fenêtres de transferts.
La succession de trois directeurs en trois ans (Giuntoli, Comolli et Carnevali) a notamment eu pour résultat l’accumulation de nombreux ailiers sans qu’un véritable avant-centre « digne de la Juventus » ait été recruté. Au-delà des chiffres enregistrés, Woltemade est prêté sans option d’achat et ne peut donc pas s’inscrire dans un projet. Quant à Kolo Muani, ses dernières prestations (positives) ont montré que la qualité de son jeu et son rendement progressent lorsqu’il évolue sur un côté de l’attaque ou en deuxième attaquant, plutôt qu’en avant-centre. D’ici janvier, il reviendra à Spalletti, puis surtout à la direction lors du mercato hivernal, de remédier à une situation qui, si elle se prolonge sur cette lancée, ne permettra que très difficilement à la Juventus d’atteindre ses objectifs cette saison.
LES CHIFFRES DE L’ATTAQUE DE LA JUVENTUS TOUTES COMPÉTITIONS CONFONDUES CETTE SAISON
AVANTS-CENTRES
Randal Kolo Muani : 4 buts en 15 matchs (1 146 minutes)
Nick Woltemade : 4 buts en 13 matchs (746 minutes)
Jeff Ekhator : 0 but en 2 matchs (24 minutes)
Arek Milik : 0 but en 0 match
AILIERS
Kenan Yildiz : 0 but en 1 match (69 minutes)
Nico Gonzalez : 2 buts en 9 matchs (473 minutes)
Francisco Conceicao : 1 but en 9 matchs (526 minutes)
Kerim Alajbegovic : 2 buts en 14 matchs (666 minutes)
Edon Zhegrova : 2 buts en 9 matchs (248 minutes)
Jeremie Boga : 1 but en 10 matchs (275 minutes)
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