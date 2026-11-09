En Serie A, la Juventus a inscrit 15 buts, répartis comme suit : Bremer, 3 buts ; Zhegrova, 2 buts ; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie et Woltemade, 1 but chacun. Avec 15 buts, la Juventus possède la 13e attaque de Serie A (la Roma est en tête avec 31 buts, suivie de l’Inter avec 28 et de la Lazio avec 25). Un total manifestement trop faible pour nourrir de grandes ambitions, qu’il s’agisse du titre de champion d’Italie ou d’une qualification en Ligue des champions. Avec de tels chiffres, même une qualification en Ligue Europa ou en Ligue Conférence ne peut être tenue pour acquise. D’ailleurs, la Juve n’est actuellement en position de se qualifier pour aucune des deux.

Les choses vont mieux pour l’attaque de la Juventus en Ligue Europa, une compétition dans laquelle elle a inscrit 11 buts en 4 matches et où Kolo Muani et Woltemade ont marqué 4 buts chacun.