Juventus : Bremer, meilleur buteur, symbole de l’échec du mercato des attaquants. Tous les chiffres

En Serie A, la Juventus a inscrit 15 buts, répartis ainsi : Bremer, 3 buts ; Zhegrova, 2 buts ; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie et Woltemade, 1 but chacun. Avec 15 buts, la Juventus possède la 13e attaque de Serie A (la Roma est en tête avec 31 buts, suivie de l’Inter avec 28 et de la Lazio avec 25), un total manifestement trop faible pour nourrir des ambitions élevées, qu’il s’agisse du Scudetto ou d’une qualification pour la Ligue des champions. Mais avec de tels chiffres, même une qualification pour la Ligue Europa ou la Ligue Conférence est loin d’être acquise. De fait, la Juve est actuellement hors des places qualificatives pour ces deux compétitions.

En revanche, les choses se passent mieux pour l’attaque de la Juventus en Ligue Europa, compétition dans laquelle la Juventus a inscrit 11 buts en 4 matches et où Kolo Muani et Woltemade ont marqué 4 buts chacun.