Après 11 journées de championnat, le meilleur buteur de la Juventus est un défenseur, Gleison Bremer, avec 3 buts. Vient ensuite un ailier, Edon Zhegrova, avec 2 buts, tandis que, parmi les quatre avant-centres de l'effectif de la Juventus, deux ont marqué un but chacun (Randal Kolo Muani et Nick Woltemade) et les deux autres aucun (Jeff Ekhator, récemment revenu après une double blessure, et Arek Milik, non inscrit sur les listes en Serie A et en Ligue Europa). Ce seul chiffre explique la septième place au classement de l'équipe de Luciano Spalletti, bien plus que d'autres analyses. Et, bien sûr, le chiffre le plus inquiétant concerne Kolo Muani et Woltemade : 2 buts à eux deux en 11 journées de championnat.
Juventus : Bremer, meilleur buteur, symbole de l’échec du mercato des attaquants. Tous les chiffres
13e attaque de Serie A
En Serie A, la Juventus a inscrit 15 buts, répartis ainsi : Bremer, 3 buts ; Zhegrova, 2 buts ; Douglas Luiz, Kolo Muani, Alajbegovic, Conceicao, Gatti, Koopmeiners, Boga, Nico Gonzalez, McKennie et Woltemade, 1 but chacun. Avec 15 buts, la Juventus possède la 13e attaque de Serie A (la Roma est en tête avec 31 buts, suivie de l’Inter avec 28 et de la Lazio avec 25), un total manifestement trop faible pour nourrir des ambitions élevées, qu’il s’agisse du Scudetto ou d’une qualification pour la Ligue des champions. Mais avec de tels chiffres, même une qualification pour la Ligue Europa ou la Ligue Conférence est loin d’être acquise. De fait, la Juve est actuellement hors des places qualificatives pour ces deux compétitions.
En revanche, les choses se passent mieux pour l’attaque de la Juventus en Ligue Europa, compétition dans laquelle la Juventus a inscrit 11 buts en 4 matches et où Kolo Muani et Woltemade ont marqué 4 buts chacun.
LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
Les circonstances atténuantes pour Spalletti tiennent surtout aux blessures, qui ont notamment touché le joueur le plus talentueux de l’équipe, le numéro 10 Kenan Yildiz, qui n’a jusqu’ici joué que 69 minutes lors de la première journée de championnat. Outre le Turc, l’entraîneur de la Juventus a également dû composer, en ce début de saison, avec les blessures de Ekhator, Nico Gonzalez, Conceicao et Boga.
LES PROBLÈMES ET LES SOLUTIONS
Malgré les circonstances atténuantes, partielles, liées aux joueurs à l’infirmerie, il faut toutefois reconnaître que les difficultés de la Juventus à marquer ont des causes structurelles, et non fortuites. Elles tiennent aux choix effectués sur le marché des transferts par le club lors des dernières sessions.
La succession de trois directeurs au cours des trois dernières années (Giuntoli, Comolli et Carnevali) a notamment conduit à accumuler les joueurs offensifs de couloir sans recruter un véritable avant-centre « digne de la Juventus ». Indépendamment de ses statistiques, Woltemade est prêté sans option d’achat et ne peut donc pas s’inscrire dans un projet, tandis que les dernières prestations, positives, de Kolo Muani ont montré que la qualité de son jeu et son rendement progressent lorsqu’il évolue sur un côté en attaque ou en soutien d’un attaquant, plutôt qu’en avant-centre. D’ici janvier, il reviendra à Spalletti, puis surtout à la direction lors du mercato hivernal, de remédier à une situation qui, si elle devait se prolonger, permettrait très difficilement à la Juventus d’atteindre ses objectifs de la saison.
LES CHIFFRES DE L’ATTAQUE DE LA JUVENTUS TOUTES COMPÉTITIONS CONFONDUES CETTE SAISON
AVANT-CENTRES
Randal Kolo Muani : 4 buts en 15 matchs (1 146 minutes)
Nick Woltemade : 4 buts en 13 matchs (746 minutes)
Jeff Ekhator : 0 but en 2 matchs (24 minutes)
Arek Milik : 0 but en 0 match
AILIERS
Kenan Yildiz : 0 but en 1 match (69 minutes)
Nico Gonzalez : 2 buts en 9 matchs (473 minutes)
Francisco Conceicao : 1 but en 9 matchs (526 minutes)
Kerim Alajbegovic : 2 buts en 14 matchs (666 minutes)
Edon Zhegrova : 2 buts en 9 matchs (248 minutes)
Jeremie Boga : 1 but en 10 matchs (275 minutes)
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles