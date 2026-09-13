Juventus, Bremer : « Je suis désolé pour Locatelli, mais Spalletti a raison, nous sommes 25 »

Gleison Bremer, entraîneur de la Juventus, s’est exprimé au micro de DAZN avant le match de ce soir contre Sassuolo, comptant pour la 4e journée de Serie A : « Nous avons fait une belle semaine, nous nous sommes bien entraînés. Nous avons fait tout ce que le coach a demandé pendant la semaine. Le match, nous le savons : Sassuolo est une équipe qui joue beaucoup, leurs attaquants ont un gros potentiel, ils sont rapides, donc nous devons surtout faire attention aux transitions. »





Sur la blessure de Spalletti et les paroles de Spalletti : « Je suis désolé pour Locatelli, qui est un bon garçon, il tient beaucoup à la Juve, je lui souhaite le meilleur - rapporte TuttoJuve.com. Mais ce qu’a dit le coach est vrai, on ne peut pas faire porter la responsabilité à un seul joueur, nous sommes la Juventus et 20 à 25 joueurs doivent sentir cette responsabilité, mais surtout nous qui sommes là, sur le terrain. »