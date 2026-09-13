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Bremer JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus, Bremer : « Je suis désolé pour Locatelli, mais Spalletti a raison, nous sommes 25 »

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Serie A
G. Bremer

Le défenseur, aujourd’hui capitaine de la Juventus, s’exprime avant le match contre Sassuolo

Gleison Bremer, entraîneur de la Juventus, s’est exprimé au micro de DAZN avant le match de ce soir contre Sassuolo, comptant pour la 4e journée de Serie A : « Nous avons fait une belle semaine, nous nous sommes bien entraînés. Nous avons fait tout ce que le coach a demandé pendant la semaine. Le match, nous le savons : Sassuolo est une équipe qui joue beaucoup, leurs attaquants ont un gros potentiel, ils sont rapides, donc nous devons surtout faire attention aux transitions. »


Sur la blessure de Spalletti et les paroles de Spalletti : « Je suis désolé pour Locatelli, qui est un bon garçon, il tient beaucoup à la Juve, je lui souhaite le meilleur - rapporte TuttoJuve.com. Mais ce qu’a dit le coach est vrai, on ne peut pas faire porter la responsabilité à un seul joueur, nous sommes la Juventus et 20 à 25 joueurs doivent sentir cette responsabilité, mais surtout nous qui sommes là, sur le terrain. »

  • Enfin, au sujet des coéquipiers qui, il y a encore quelques semaines, étaient sur le point de partir et qui sont désormais titulaires : « J’ai parlé avec eux, surtout avec Nico et aussi avec Douglas, ce sont des joueurs importants, qui ont du caractère, de la force et ils nous aideront à faire ce que nous devons faire cette année. »

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