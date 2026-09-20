Juventus-Atalanta, Marelli sur le penalty non accordé à Rowe : « Le VAR devait intervenir. D’accord pour laisser jouer, mais on ne peut pas aller au-delà du règlement »

La Juventus s’impose 2-0 dans un match presque à sens unique contre l’Atalanta, mais l’issue finale de la rencontre reste marquée par le penalty non accordé aux Bergamasques en première période pour la retenue flagrante de Pierre Kalulu dans la surface sur Rowe.

L’arbitre Zufferli ne siffle pas sur le terrain et la VAR n’intervient pas, laissant donc la décision initiale, qui constitue toutefois, selon le consultant arbitrage de Dazn, Luca Marelli, une grave erreur. Le contact devait en effet être sanctionné d’un penalty et d’un carton.



