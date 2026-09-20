Juventus-Atalanta 2-0





BUTEURS - Conceicao, Bremer





BUTS ET TEMPS FORTS -





88' - Une combinaison Woltemade-Kolo Muani et seul Carnesecchi empêche le but du Français, très en jambes aujourd’hui





77' - Bremer scelle le match ! Corner venu de la droite et tête du Brésilien : 2-0





75' - Zhegrova pour Sarr qui frappe en première intention, Carnesecchi doit s’envoler vers sa lucarne





70' - Grande chevauchée de Nico Gonzalez, qui glisse cependant au moment de frapper





64' - Tête à bout portant de Kristensen, Kolo Muani sauve sur sa ligne !





59' - Centre de Nico Gonzalez et tête de McKennie, Carnesecchi repousse





55' - Grande action de la Juventus : Kolo Muani sert Conceicao mais Bellanova devance le Portugais





50' - Vicario sauve sur le tir croisé de Rowe, c’est la meilleure occasion de l’Atalanta jusqu’ici





47' - Première occasion de la seconde période : tête de Nico Gonzalez sur corner, ballon de peu à côté





30' - Vives protestations des visiteurs pour un tirage de maillot de Kalulu dans la surface sur Rowe. Le maillot du joueur de l’Inter est visiblement tiré, mais pour l’arbitre et le VAR, il n’y a pas matière à accorder un penalty.





28' - Encore Celik sur la gauche, ballon parfait en retrait pour Conceicao qui bat Carnesecchi et fait 1-0 !





14' - Centre de Celik, Kolo Muani ne trouve pas le ballon





4' - Conceicao pour Gonzalez, Scalvini sauve tout





2' - Action personnelle de Kolo Muani et frappe du droit bien ajustée : premier arrêt de Carnesecchi