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Juventus v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Simone Gervasio
Traduit par

Juventus-Atalanta 2-0 : Conceição et Bremer, Spalletti retrouve aussi le chemin de la victoire en Serie A. Trois défaites de suite pour l’équipe de Sarri

Juventus FC vs Atalanta Bergame
Juventus FC
Atalanta Bergame
Serie A

La Juventus s’impose avec autorité face à l’Atalanta, 2-0, lors de la cinquième journée de Serie A. Grâce à une frappe du gauche de Conceicao et une tête de Bremer, la Juventus enchaîne une deuxième victoire de suite, après celle obtenue avec facilité en Ligue Europa contre le NEC. Spalletti retrouve de la continuité après la débâcle sur le terrain de Sassuolo et obtient aussi de bons signaux de Kolo Muani, impliqué tout au long de la rencontre.


Nouveau match décevant pour les hommes de Sarri qui, après avoir perdu à Rome puis à domicile contre Cagliari, s’inclinent aussi à Turin, ne se montrant dangereux qu’à une ou deux reprises. La trêve devra servir à l’Atalanta pour inverser la tendance et donner un tournant à une saison commencée sur un petit rythme.

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    Juventus-Atalanta 2-0


    BUTEURS - Conceicao, Bremer


    BUTS ET TEMPS FORTS -


    88' - Une combinaison Woltemade-Kolo Muani et seul Carnesecchi empêche le but du Français, très en jambes aujourd’hui


    77' - Bremer scelle le match ! Corner venu de la droite et tête du Brésilien : 2-0


    75' - Zhegrova pour Sarr qui frappe en première intention, Carnesecchi doit s’envoler vers sa lucarne


    70' - Grande chevauchée de Nico Gonzalez, qui glisse cependant au moment de frapper


    64' - Tête à bout portant de Kristensen, Kolo Muani sauve sur sa ligne !


    59' - Centre de Nico Gonzalez et tête de McKennie, Carnesecchi repousse


    55' - Grande action de la Juventus : Kolo Muani sert Conceicao mais Bellanova devance le Portugais


    50' - Vicario sauve sur le tir croisé de Rowe, c’est la meilleure occasion de l’Atalanta jusqu’ici


    47' - Première occasion de la seconde période : tête de Nico Gonzalez sur corner, ballon de peu à côté


    30' - Vives protestations des visiteurs pour un tirage de maillot de Kalulu dans la surface sur Rowe. Le maillot du joueur de l’Inter est visiblement tiré, mais pour l’arbitre et le VAR, il n’y a pas matière à accorder un penalty.


    28' - Encore Celik sur la gauche, ballon parfait en retrait pour Conceicao qui bat Carnesecchi et fait 1-0 !


    14' - Centre de Celik, Kolo Muani ne trouve pas le ballon


    4' - Conceicao pour Gonzalez, Scalvini sauve tout


    2' - Action personnelle de Kolo Muani et frappe du droit bien ajustée : premier arrêt de Carnesecchi

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  • LA FEUILLE DE MATCH


    JUVENTUS (4-2-3-1) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik ; McKennie, Douglas Luiz ; Conceiçao (72' Zhegrova), Alajbegović (46' Sarr), Nico González (72' Koopmeiners) ; Kolo Muani (88' Kelly). Entraîneur : Luciano Spalletti


    ATALANTA (4-3-3) : Carnesecchi ; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi ; Samardzić (64' Raspadori), Kessié (72' Gaetano), Ederson ; De Ketelaere, Krstović (72' Scamacca), Rowe (84' Elmas). Entraîneur : Maurizio Sarri


    AVERTISSEMENTS - Kristensen, Conceicao, Kessie


    EXPULSÉS -

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