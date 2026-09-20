La Juventus s’impose avec autorité face à l’Atalanta, 2-0, lors de la cinquième journée de Serie A. Grâce à une frappe du gauche de Conceicao et une tête de Bremer, la Juventus enchaîne une deuxième victoire de suite, après celle obtenue avec facilité en Ligue Europa contre le NEC. Spalletti retrouve de la continuité après la débâcle sur le terrain de Sassuolo et obtient aussi de bons signaux de Kolo Muani, impliqué tout au long de la rencontre.
Nouveau match décevant pour les hommes de Sarri qui, après avoir perdu à Rome puis à domicile contre Cagliari, s’inclinent aussi à Turin, ne se montrant dangereux qu’à une ou deux reprises. La trêve devra servir à l’Atalanta pour inverser la tendance et donner un tournant à une saison commencée sur un petit rythme.