Juventus, Alajbegović et 10 autres : le Bosnien est le seul joueur de la Juventus avec une perspective internationale

Parmi les 30 candidats au Ballon d’Or et les candidats aux autres prix qui seront décernés par France Football en marge du prix principal, il n’y a que deux joueurs évoluant en Serie A : Lautaro Martinez, capitaine de l’Inter (parmi les 30), et Kerim Alajbegović (parmi les nommés pour le prix du meilleur jeune). D’un côté, il y a l’Argentin né en 1997, vainqueur de Scudetti, de la Coupe du monde et meilleur buteur ; de l’autre, le jeune talent de la Juventus, qui n’a jusqu’ici fait qu’esquisser les prémices d’une carrière potentiellement importante. À la Juve, aucun autre joueur, au vu de son rendement, ne s’est même approché d’une possible prise en considération.





Ce témoignage d’estime, et les références avec lesquelles le joueur né en 2007 s’est présenté à Turin, sans oublier ses bonnes performances au Mondial avec le maillot de la Bosnie, seraient suffisants pour faire penser à la Juventus, et à Luciano Spalletti, de miser les yeux fermés sur Alajbegović. Et ce n’est pas qu’à Turin on n’en soit pas convaincu, à commencer par Frederic Massara, directeur sportif de la Juventus.



