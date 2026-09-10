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Gianluca Minchiotti

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Juventus, Alajbegović et 10 autres : le Bosnien est le seul joueur de la Juventus avec une perspective internationale

Juventus FC
K. Alajbegovic

Le Bosnien est le seul joueur de la Juventus qui a

Parmi les 30 candidats au Ballon d’Or et les candidats aux autres prix qui seront décernés par France Football en marge du prix principal, il n’y a que deux joueurs évoluant en Serie A : Lautaro Martinez, capitaine de l’Inter (parmi les 30), et Kerim Alajbegović (parmi les nommés pour le prix du meilleur jeune). D’un côté, il y a l’Argentin né en 1997, vainqueur de Scudetti, de la Coupe du monde et meilleur buteur ; de l’autre, le jeune talent de la Juventus, qui n’a jusqu’ici fait qu’esquisser les prémices d’une carrière potentiellement importante. À la Juve, aucun autre joueur, au vu de son rendement, ne s’est même approché d’une possible prise en considération.


Ce témoignage d’estime, et les références avec lesquelles le joueur né en 2007 s’est présenté à Turin, sans oublier ses bonnes performances au Mondial avec le maillot de la Bosnie, seraient suffisants pour faire penser à la Juventus, et à Luciano Spalletti, de miser les yeux fermés sur Alajbegović. Et ce n’est pas qu’à Turin on n’en soit pas convaincu, à commencer par Frederic Massara, directeur sportif de la Juventus.


  • Jusqu’ici, Alajbegović a été intégré à l’équipe progressivement : sur le banc pendant 90 minutes contre Frosinone, sur le terrain pendant 33 minutes face à Parme en entrant en cours de jeu, puis sur le terrain pendant 64 minutes contre Milan en débutant comme titulaire. Contre l’AC Milan, Alajbegović a réalisé une bonne première demi-heure, en partant de la gauche pour repiquer dans l’axe, avant de baisser de pied au fil des minutes, jusqu’à être remplacé par Boga.


    En tenant compte aussi des blessures de Yildiz, qui reviendra en novembre, et de Boga lui-même, absent pendant environ un mois, la Juventus doit en ce moment accorder une confiance inconditionnelle à Alajbegović, pour deux raisons complémentaires : par nécessité et par conviction, car il serait au minimum étrange de ne pas faire jouer l’un des deux seuls joueurs de Serie A pris en considération par les prix de France Football.


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  • Dans une Juventus qui peine à créer du jeu, des occasions et des buts, Alajbegović doit trouver du temps de jeu avec continuité, à la fois pour le moment présent et pour l’avenir. Dix-huit ans (il aura 19 ans le 21 septembre), 44 apparitions et 13 buts avec Salzbourg la saison dernière, plus 14 sélections et 2 buts en équipe nationale, le Bosnien doit être l’un des piliers sur lesquels reconstruire une Juventus gagnante, aussi bien en l’absence de Yildiz que lorsque le Turc sera de nouveau disponible, et dans ce cas, ce sera à Spalletti de trouver la manière et les solutions pour faire coexister les deux talents. Alajbegovic et Yildiz sont les deux seuls joueurs de la Juventus avec une perspective internationale : en ce moment, avec le Turc absent, le Bosnien est le seul.


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