Randal Kolo Muani demeure la priorité de la Juventus pour renforcer son attaque. Malgré les récents changements à la direction, le club turinois voit en l’international français la solution idéale pour pallier le départ de Dusan Vlahovic et les autres départs annoncés (David, Openda et Zhegrova). Le joueur, qui a déjà porté le maillot turinois de janvier à juin 2025, a depuis longtemps fait part de son souhait de quitter définitivement le Paris Saint-Germain – qui l’avait prêté sans option d’achat à Tottenham la saison dernière – pour revenir dans le club italien, mais les négociations entre les deux clubs n’avancent pas pour l’instant.
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Juventus, affaire Kolo Muani : un écart subsiste avec le Paris Saint-Germain sur le montant du transfert et, selon L'Équipe, Tottenham tenterait de s'immiscer dans la course
Le PSG ne lâche rien
Comme l’ont illustré les transferts de Gonçalo Ramos vers le Milan (70 millions d’euros) et, bientôt, de Kang-in Lee vers l’Atlético de Madrid (40 millions), les champions d’Europe entendent maximiser les recettes issues des départs de joueurs plus dans les plans de Luis Enrique afin de recruter peu, mais mieux, à l’image de Yan Diomandé (Leipzig) et Magnes Achliouche (Monaco). Le club réclame toujours 40 millions d’euros pour Kolo Muani, tout en se montrant ouvert à diverses formules, dont un prêt avec option d’achat obligatoire.
PIÈGE ANGLAIS
La Juventus, qui a pris bonne note de la situation, chercherait à réaliser une économie substantielle et envisagerait plutôt une opération d’un montant total de 30 millions d’euros, après avoir conclu un accord de principe avec le joueur et son entourage. Mais selon les informations rapportées aujourd’hui par L’Équipe, ces plans pourraient être contrariés par l’irruption d’un troisième larron : Tottenham. Bien qu’il sorte d’une saison plutôt compliquée à Londres – 5 buts et 4 passes décisives en 41 matchs – qui ne lui a pas permis d’être sélectionné pour la Coupe du monde, Kolo Muani ferait toujours partie des plans de l’équipe anglaise et de son entraîneur Roberto De Zerbi. Un obstacle supplémentaire pour la Juventus, qui, après l’arrivée d’Ekhator en provenance de Gênes, continue de travailler sur ce dossier ainsi que sur les priorités absolues (un gardien et un défenseur central) afin de fournir à Spalletti un effectif en phase avec ses exigences, à l’aube du stage de préparation prévu le 13 juillet.
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