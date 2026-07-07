Juventus, affaire Kolo Muani : un écart subsiste avec le Paris Saint-Germain sur le montant du transfert et, selon L'Équipe, Tottenham tenterait de s'immiscer dans la course

La Juventus, qui a pris bonne note de la situation, chercherait à réaliser une économie substantielle et envisagerait plutôt une opération d’un montant total de 30 millions d’euros, après avoir conclu un accord de principe avec le joueur et son entourage. Mais selon les informations rapportées aujourd’hui par L’Équipe, ces plans pourraient être contrariés par l’irruption d’un troisième larron : Tottenham. Bien qu’il sorte d’une saison plutôt compliquée à Londres – 5 buts et 4 passes décisives en 41 matchs – qui ne lui a pas permis d’être sélectionné pour la Coupe du monde, Kolo Muani ferait toujours partie des plans de l’équipe anglaise et de son entraîneur Roberto De Zerbi. Un obstacle supplémentaire pour la Juventus, qui, après l’arrivée d’Ekhator en provenance de Gênes, continue de travailler sur ce dossier ainsi que sur les priorités absolues (un gardien et un défenseur central) afin de fournir à Spalletti un effectif en phase avec ses exigences, à l’aube du stage de préparation prévu le 13 juillet.