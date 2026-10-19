Des tensions à la Juventus. Après la débâcle à domicile face à la Lazio, le linge sale s’est lavé devant les caméras : l’un des leaders du groupe, Gleison Bremer, s’en est pris à ses coéquipiers. Une sortie du Brésilien qui n’a guère plu non plus à Luciano Spalletti qui lui a répondu, lui aussi devant les journalistes. Voici ce qui s’est passé.
Juventus, accrochage entre Bremer et Spalletti : « Les gens se cachent », attaque le défenseur. L’entraîneur : « Il est impliqué jusqu’au cou, qu’il parle comme il faut »
L'un des moins bons sur le terrain, mais aussi l'un des piliers du vestiaire, le défenseur brésilien avait déclaré au micro de Sky Sport : « Si l'entraîneur ne peut pas être partout et que nous, les joueurs, n'y mettons pas du nôtre ? Tu as raison sur le premier point que tu as évoqué : l'entraîneur donne des consignes, mais au bout du compte, c'est nous qui allons sur le terrain. Nous sommes toutefois 11 joueurs, plus 5 remplaçants. Je ne peux pas porter tout le monde à bout de bras. Je peux parler, donner un coup de main, mais chacun a son caractère et je ne peux pas aller au-delà d'un certain point. Certains ont plus de caractère que d'autres, certains entendent les sifflets et ont peut-être peur. Si tu compares avec la Juve d'il y a quelques années, c'est différent, et ça pèse. Si je veux dire que quelqu'un à mes côtés manque de personnalité ? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, mais je ne pointe pas les joueurs du doigt : chacun a son caractère, il y a aussi beaucoup de nouveaux, et certains se cachent un peu quand les choses vont mal. »
Quelques minutes plus tard, toujours sur Sky, Spalletti s’est également présenté. Les propos sévères de l’ancien joueur du Torino lui ont été rapportés. Voici sa réponse : « Bremer dit que certains se cachent pour échapper aux sifflets ? Bremer doit répondre, et il est bon qu’il fasse son analyse. Mais il est impliqué dans le match de ce soir, tout comme moi, même si j’étais en tribune aujourd’hui. Il est impliqué : avant de parler de l’équipe, chacun doit d’abord parler de lui-même. Dans mon analyse de la manière dont nous avons abordé le match de ce soir, je dois d’abord me poser des questions et trouver des réponses. Ce serait trop facile de rejeter la faute sur autre chose. Les paroles de Bremer peuvent-elles provoquer un électrochoc ? Bien sûr que oui, mais je peux en dire autant. Seulement, Bremer n’est pas étranger à cette prestation : lui aussi est impliqué jusqu’au cou. »
En conférence de presse, il a ensuite ajouté :
« Personne n’a sauvé la face ni ne peut se permettre de parler des autres. Je suis content que le capitaine vienne parler et assume ses responsabilités, mais il est essentiel de faire une analyse juste. Les défaites n’épargnent personne, elles impliquent tout le monde. Tout le monde affiche une mine défaite et a une boule au ventre qu’il faut ensuite réussir à chasser. Nous sommes tous impliqués dans ces défaites, personne n’y a échappé. »
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