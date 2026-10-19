Quelques minutes plus tard, toujours sur Sky, Spalletti s’est également présenté. Les propos sévères de l’ancien joueur du Torino lui ont été rapportés. Voici sa réponse : « Bremer dit que certains se cachent pour échapper aux sifflets ? Bremer doit répondre, et il est bon qu’il fasse son analyse. Mais il est impliqué dans le match de ce soir, tout comme moi, même si j’étais en tribune aujourd’hui. Il est impliqué : avant de parler de l’équipe, chacun doit d’abord parler de lui-même. Dans mon analyse de la manière dont nous avons abordé le match de ce soir, je dois d’abord me poser des questions et trouver des réponses. Ce serait trop facile de rejeter la faute sur autre chose. Les paroles de Bremer peuvent-elles provoquer un électrochoc ? Bien sûr que oui, mais je peux en dire autant. Seulement, Bremer n’est pas étranger à cette prestation : lui aussi est impliqué jusqu’au cou. »





En conférence de presse, il a ensuite ajouté :





« Personne n’a sauvé la face ni ne peut se permettre de parler des autres. Je suis content que le capitaine vienne parler et assume ses responsabilités, mais il est essentiel de faire une analyse juste. Les défaites n’épargnent personne, elles impliquent tout le monde. Tout le monde affiche une mine défaite et a une boule au ventre qu’il faut ensuite réussir à chasser. Nous sommes tous impliqués dans ces défaites, personne n’y a échappé. »