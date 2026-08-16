Il reste une semaine avant les débuts de la Juventus dans le championnat de Serie 2026-27. Dimanche 23 août à 18h30, la Juventus de Luciano Spalletti rendra visite à Frosinone lors du premier match officiel de la nouvelle saison. Demain, la Juve disputera son dernier match amical de l’été, avec le défi en famille contre la Juventus Next Gen, puis le compte à rebours avant dimanche prochain commencera officiellement. À sept jours de ses débuts, voyons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas à la Juventus, tant en ce qui concerne le mercato que pour ce qui concerne le mercato.
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Juventus à une semaine du coup d’envoi : ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, entre terrain et mercato
TERRAIN, CE QUI FONCTIONNE
La défense de la Juventus fonctionne, le milieu et l’attaque moins. Lors de tous les matches amicaux disputés, elle a concédé très peu d’occasions à ses adversaires, et en six matches amicaux, elle n’a encaissé des buts (deux) que contre l’Inter. Au milieu, Douglas Luiz a été l’un des meilleurs de cette pré-saison et, sauf surprise, se dirige vers une confirmation. La personnalité et l’efficacité montrées par la recrue Celik ont également été bonnes, tandis que devant, le plus percutant et entreprenant a été Conceicao.
LE TERRAIN, CE QUI NE FONCTIONNE PAS
Le poste de gardien est un point sensible, en particulier en ce qui concerne Di Gregorio. Lui comme Perin ont été peu sollicités par les adversaires, mais l'ancien gardien de Monza a encaissé les deux seuls buts pris par la Juventus pendant la préparation estivale, contre l'Inter, avec un double facteur aggravant : sur le but de Dimarco, il plonge en retard ; sur celui de Diouf, il tente un arrêt maladroit en envoyant presque à lui seul le ballon au fond des filets. La relation entre Alajbegovic et Yildiz doit encore être huilée ; c'est d'ailleurs évident, le risque étant que les deux se marchent sur les pieds, eux qui aiment occuper les mêmes zones du terrain. Enfin, le vrai problème, que la Juventus avait déjà la saison dernière : il manque un avant-centre de surface, ce que Kolo Muani n'est pas.
Mercato, ce qui fonctionne
La Juventus a bien travaillé surtout en défense, où Celik et Lucumí représentent deux valeurs sûres. L'ancien joueur de la Roma pour sa polyvalence et sa capacité à occuper plusieurs postes, une caractéristique très appréciée des entraîneurs. L'ancien de Bologne, en revanche, est un recrutement qui garantit de la puissance physique et de l'expérience, et vient compléter l'effectif des défenseurs centraux gauchers, en offrant sur le papier de meilleures garanties que Kelly. Enfin, Alajbegovic représente un coup très important pour l'avenir, et c'est aussi le type de joueur capable de raviver l'enthousiasme des supporters, échaudés ces dernières années par de nombreux recrutements coûteux mais décevants.
Mercato, ce qui ne fonctionne pas
La liste des choses qui ne fonctionnent pas sur le marché des transferts est longue. D’abord, il y a la question du gardien, qui est en train de prendre des contours surréalistes. Après avoir caressé les pistes Alisson, Svilar et Dibu Martinez, tout en gardant toujours Vicario comme alternative, la Juventus a soudainement bifurqué vers Suzuki, une affaire qui, à un certain moment, s’est compliquée jusqu’à capoter. Ces dernières heures, les rumeurs parlent d’un retour sur Martinez, mais toujours est-il que le 16 août, à une semaine de la première journée de championnat, la Juventus n’a toujours pas de nouveau gardien titulaire. Et dire que cela aurait dû être la première chose à laquelle vous auriez dû toucher sur le marché.
En outre, il manque encore un meneur de jeu au milieu de terrain, et apparemment la Juventus pourrait se rabattre sur une tentative de relance de Douglas Luiz. Et il manque encore la doublure de Vlahovic, qui n’est pas Kolo Muani. Le Français est un bon attaquant, et c’est un bon recrutement, mais il aime dézoner sur tout le front de l’attaque, ce n’est pas un avant-centre de surface.
Enfin, il y a le chapitre des indésirables : le cas Openda réglé, dans l’effectif de la Juventus, il y a encore une longue série d’éléments dont le club voudrait se passer, mais qui, pour différents problèmes (coût du transfert trop élevé, salaire trop élevé, manque de prétendants), risquent d’être difficiles à recaser : Di Gregorio, Rugani, Kooomeiners, Arthur, Milik, Zhegrova et David.
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