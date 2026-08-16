La liste des choses qui ne fonctionnent pas sur le marché des transferts est longue. D’abord, il y a la question du gardien, qui est en train de prendre des contours surréalistes. Après avoir caressé les pistes Alisson, Svilar et Dibu Martinez, tout en gardant toujours Vicario comme alternative, la Juventus a soudainement bifurqué vers Suzuki, une affaire qui, à un certain moment, s’est compliquée jusqu’à capoter. Ces dernières heures, les rumeurs parlent d’un retour sur Martinez, mais toujours est-il que le 16 août, à une semaine de la première journée de championnat, la Juventus n’a toujours pas de nouveau gardien titulaire. Et dire que cela aurait dû être la première chose à laquelle vous auriez dû toucher sur le marché.





En outre, il manque encore un meneur de jeu au milieu de terrain, et apparemment la Juventus pourrait se rabattre sur une tentative de relance de Douglas Luiz. Et il manque encore la doublure de Vlahovic, qui n’est pas Kolo Muani. Le Français est un bon attaquant, et c’est un bon recrutement, mais il aime dézoner sur tout le front de l’attaque, ce n’est pas un avant-centre de surface.





Enfin, il y a le chapitre des indésirables : le cas Openda réglé, dans l’effectif de la Juventus, il y a encore une longue série d’éléments dont le club voudrait se passer, mais qui, pour différents problèmes (coût du transfert trop élevé, salaire trop élevé, manque de prétendants), risquent d’être difficiles à recaser : Di Gregorio, Rugani, Kooomeiners, Arthur, Milik, Zhegrova et David.



















