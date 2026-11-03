Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : 100 millions issus de l’augmentation de capital pour le mercato, cinq attaquants dans le viseur du club, les noms

Juventus FC
B. Sesko
Mercato
F. Balogun
A. Raimondo

Les difficultés de Kolo Muani et de Woltemade, ainsi que l’augmentation de capital, amènent déjà la Juve à se projeter vers le mercato de janvier.

Prochains matchs
AZ

AZ

Ligue Europa

05 nov. 2026

JUV

JUV

Approbation des comptes, nomination de deux membres du conseil d’administration et délégation au conseil d’administration pour l’augmentation de capital. Voilà l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la Juventus, qui se tient aujourd’hui. Les comptes arrêtés au 30 juin 2026 font apparaître une perte de 66 millions, tandis que l’augmentation de capital s’élève à 250 millions, « afin de soutenir le renforcement de la structure financière et de la compétitivité sportive, d’éventuelles améliorations des actifs immobiliers stratégiques (en premier lieu l’Allianz Stadium), la valorisation de la marque et la viabilité économique et financière ». L’actionnaire majoritaire Exor, holding de la famille Elkann-Agnelli, garantit la souscription de sa part (65,4 %) ainsi que des éventuels titres non souscrits.

L’augmentation de capital de 250 millions pourrait finalement permettre de disposer, entre janvier et l’été prochain, d’une enveloppe d’environ 100 millions à dépenser sur le marché des transferts. Une somme importante, à consacrer à des joueurs fiables. Comme le montrent clairement les interventions lors de l’assemblée, notamment celle de Stefano Cerrato, directeur financier de la Juventus, la qualification pour la prochaine Ligue des champions revêt une importance fondamentale pour les comptes de la Juventus et, par conséquent, pour son développement sportif. Voilà pourquoi il n’est pas exclu que, compte tenu des difficultés rencontrées en début de saison par l’équipe de Luciano Spalletti, les dirigeants investissent dès janvier une partie de l’enveloppe issue de l’augmentation de capital.

  • L’AVANT-CENTRE

    La plus grande urgence concerne le poste d’avant-centre. En championnat, le rendement de Randal Kolo Muani et de Nick Woltemade devant le but est catastrophique : un seul but à eux deux, inscrit par Kolo Muani, en 10 journées de Serie A (la situation est meilleure en Ligue Europa, avec 3 buts pour l’Allemand et 2 pour le Français). Il est évident qu’avec un tel rendement de la part de ses deux avant-centres, la Juventus pourra difficilement prétendre à une place parmi les quatre premiers du classement. Avant le mercato de janvier, Spalletti devra forcément miser sur les deux joueurs. Ensuite, en janvier, si le déclic ne s’est pas produit et que leur moyenne de buts n’a pas progressé, la Vieille Dame sera de fait contrainte de revenir sur le marché à la recherche d’un avant-centre dont le profil correspond davantage à ce que recherche Spalletti (un joueur à la Vlahovic, pour être clair) et qui, surtout, se montre plus efficace devant le but que Kolo Muani et Woltemade, sans préjuger de la contribution que pourra apporter désormais Jeff Ekhator, né en 2006, de retour après un début de saison marqué par les blessures.

    La Juventus suivra dans les prochains mois la situation de Benjamin Sesko à Manchester United et de Florian Balogun à Monaco : le numéro neuf slovène comme l’Américain possèdent des qualités qui manquent aux deux avant-centres actuels de la Juventus. Brian Brobbey figure également sur la liste. L’attaquant néerlandais, né en 2002, évolue à Sunderland. Parmi les cibles de la Vieille Dame figure aussi Antonio Raimondo, né en 2004, qui a inscrit 8 buts en 9 matches de championnat avec Frosinone. La blessure subie dimanche par le jeune attaquant contre le Torino, qui touche les ligaments de la cheville et devrait l’éloigner des terrains pendant environ deux mois, pourrait toutefois repousser une éventuelle opération à l’été prochain plutôt qu’au mercato hivernal. Enfin, Younes Ebnoutalib figure lui aussi sur la liste. L’Allemand, né en 2003 et joueur de l’Eintracht Francfort, a inscrit 8 buts en 10 matches cette saison, entre Bundesliga et Coupe d’Allemagne.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
AZ

AZ

Ligue Europa

05 nov. 2026

JUV

JUV