Juventus : 100 millions issus de l’augmentation de capital pour le mercato, cinq attaquants dans le viseur du club, les noms

Approbation des comptes, nomination de deux membres du conseil d’administration et délégation au conseil d’administration pour l’augmentation de capital. Voilà l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la Juventus, qui se tient aujourd’hui. Les comptes arrêtés au 30 juin 2026 font apparaître une perte de 66 millions, tandis que l’augmentation de capital s’élève à 250 millions, « afin de soutenir le renforcement de la structure financière et de la compétitivité sportive, d’éventuelles améliorations des actifs immobiliers stratégiques (en premier lieu l’Allianz Stadium), la valorisation de la marque et la viabilité économique et financière ». L’actionnaire majoritaire Exor, holding de la famille Elkann-Agnelli, garantit la souscription de sa part (65,4 %) ainsi que des éventuels titres non souscrits.
L’augmentation de capital de 250 millions pourrait finalement permettre de disposer, entre janvier et l’été prochain, d’une enveloppe d’environ 100 millions à dépenser sur le marché des transferts. Une somme importante, à consacrer à des joueurs fiables. Comme le montrent clairement les interventions lors de l’assemblée, notamment celle de Stefano Cerrato, directeur financier de la Juventus, la qualification pour la prochaine Ligue des champions revêt une importance fondamentale pour les comptes de la Juventus et, par conséquent, pour son développement sportif. Voilà pourquoi il n’est pas exclu que, compte tenu des difficultés rencontrées en début de saison par l’équipe de Luciano Spalletti, les dirigeants investissent dès janvier une partie de l’enveloppe issue de l’augmentation de capital.