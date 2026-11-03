Juventus : 100 millions issus de l’augmentation de capital pour le mercato, cinq attaquants dans le viseur du club, les noms

La plus grande urgence concerne le poste d’avant-centre. En championnat, le rendement de Randal Kolo Muani et de Nick Woltemade devant le but est catastrophique : un seul but à eux deux, inscrit par Kolo Muani, en 10 journées de Serie A (la situation est meilleure en Ligue Europa, avec 3 buts pour l’Allemand et 2 pour le Français). Il est évident qu’avec un tel rendement de la part de ses deux avant-centres, la Juventus pourra difficilement prétendre à une place parmi les quatre premiers du classement. Avant le mercato de janvier, Spalletti devra forcément miser sur les deux joueurs. Ensuite, en janvier, si le déclic ne s’est pas produit et que leur moyenne de buts n’a pas progressé, la Vieille Dame sera de fait contrainte de revenir sur le marché à la recherche d’un avant-centre dont le profil correspond davantage à ce que recherche Spalletti (un joueur à la Vlahovic, pour être clair) et qui, surtout, se montre plus efficace devant le but que Kolo Muani et Woltemade, sans préjuger de la contribution que pourra apporter désormais Jeff Ekhator, né en 2006, de retour après un début de saison marqué par les blessures.

La Juventus suivra dans les prochains mois la situation de Benjamin Sesko à Manchester United et de Florian Balogun à Monaco : le numéro neuf slovène comme l’Américain possèdent des qualités qui manquent aux deux avant-centres actuels de la Juventus. Brian Brobbey figure également sur la liste. L’attaquant néerlandais, né en 2002, évolue à Sunderland. Parmi les cibles de la Vieille Dame figure aussi Antonio Raimondo, né en 2004, qui a inscrit 8 buts en 9 matches de championnat avec Frosinone. La blessure subie dimanche par le jeune attaquant contre le Torino, qui touche les ligaments de la cheville et devrait l’éloigner des terrains pendant environ deux mois, pourrait toutefois repousser une éventuelle opération à l’été prochain plutôt qu’au mercato hivernal. Enfin, Younes Ebnoutalib figure lui aussi sur la liste. L’Allemand, né en 2003 et joueur de l’Eintracht Francfort, a inscrit 8 buts en 10 matches cette saison, entre Bundesliga et Coupe d’Allemagne.