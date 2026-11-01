Juventus-Napoli est bien plus qu’un choc historique du championnat italien et qu’une rencontre marquée par les liens entre les deux entraîneurs, Luciano Spalletti et Massimiliano Allegri. Les trois points en jeu sont déjà décisifs dans la course des deux clubs à une place en Ligue des champions : avant le match, tous deux comptent 9 points de retard sur Côme.

C’est aussi pour cela que la pression sera forte sur la troisième équipe présente sur le terrain, le corps arbitral désigné par Orsato, qui a choisi Sozza pour diriger la rencontre. Voici les décisions arbitrales les plus litigieuses et les plus discutées dans notre analyse.