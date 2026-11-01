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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juve-Napoli, l’arbitrage en direct : Lucumì risque un deuxième carton jaune. Cabal réclame un penalty. Koopmeiners méritait-il un carton rouge ? Marelli : « Le contact est haut, mais le pied glisse rapidement. »

Juventus FC vs SSC Naples
Juventus FC
SSC Naples
Serie A

Les décisions arbitrales du match qui clôture le dimanche de la 10e journée de Serie A

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Juventus-Napoli est bien plus qu’un choc historique du championnat italien et qu’une rencontre marquée par les liens entre les deux entraîneurs, Luciano Spalletti et Massimiliano Allegri. Les trois points en jeu sont déjà décisifs dans la course des deux clubs à une place en Ligue des champions : avant le match, tous deux comptent 9 points de retard sur Côme.

C’est aussi pour cela que la pression sera forte sur la troisième équipe présente sur le terrain, le corps arbitral désigné par Orsato, qui a choisi Sozza pour diriger la rencontre. Voici les décisions arbitrales les plus litigieuses et les plus discutées dans notre analyse.

  • JUVENTUS – NAPOLI : LA DÉSIGNATION COMPLÈTE

    JUVENTUS – NAPOLI dimanche à 20 h 45

    SOZZA

    IMPERIALE – COLAROSSI

    IV:     DOVERI

    VAR:     MERAVIGLIA

    AVAR:       GARIGLIO

  • 28e minute : Cabal réclame un penalty

    Peu après avoir heurté le poteau par inadvertance, Cabal se précipite pour récupérer le ballon. Le défenseur est alors involontairement mis à terre par Olivera qui, les yeux sur le ballon et non sur lui, lui marche sur l’arrière de la chaussure. Sozza laisse jouer et la vérification de la VAR confirme sa décision.

    Marelli : « Cela ressemble au contact sur Da Cunha lors de Torino-Como, à une différence près. Le milieu de terrain de Como a été touché de plein fouet à la cheville. Dans ce cas, Cabal a seulement été légèrement touché et je suis d’accord avec la décision de la VAR de ne pas intervenir pour un contact qui n’a pas été décisif. »

  • 23e minute : Lucumí risque le carton rouge

    Nouvelle intervention à la limite de Lucumì, qui met le genou à hauteur du cou de Lucca et l’arrête en commettant une faute. Sozza l’épargne et ne sort pas le deuxième carton, estimant qu’il s’agit d’un contact de jeu normal.

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  • 21e minute : carton jaune pour Lucumì.

    Cette fois, le carton jaune est amplement justifié : Lucumì stoppe Lucca en contre-attaque. Un avertissement classique.

  • 17e minute : carton jaune sévère pour Douglas Luiz

    Après l’absence d’intervention sur Koopmeiners, Sozza adresse le premier carton jaune de la rencontre à Douglas Luiz, dont l’intervention sur Rafa Marin est certes fautive, mais sans mauvaise intention. Un jaune sévère.

  • LE COMMENTAIRE DE MARELLI : « LE PIED GLISSE VERS LA CHEVILLE »

    Voici le commentaire de l’analyste de l’arbitrage Luca Marelli : « Au vu de l’image que nous avons vue, il manque un carton jaune pour Koopmeiners. Le contact se produit très haut sur le mollet, à mi-chemin entre le mollet et la cheville. Voyons ce qu’ils diront à la VAR, même si l’hypothèse d’une faute grossière est envisageable. Le point de contact est très haut, mais je tiens à souligner un élément fondamental : le pied droit glisse sur la cheville. Il n’y a donc pas matière à sortir un carton rouge. »

  • 11e minute : Koopmeiners risque l’expulsion

    Frank Anguissa prend un énorme risque : dernier défenseur, il ne voit pas arriver le pressing haut de Koopmeiners, qui tente de lui prendre le ballon. Le Néerlandais touche d’abord l’homme, puis le ballon, qui file en sortie de but. Mais le ralenti montre que l’intervention est clairement fautive : le premier point de contact du Néerlandais est très haut. Sozza ne prend aucune décision et la VAR n’intervient pas.

  • 10e : MCKENNIE RISQUE UN CARTON JAUNE

    Napoli proteste auprès de Sozza après l’intervention de McKennie, qui stoppe la contre-attaque de De Bruyne vers le but de Vicario. L’arbitre laisse jouer sans intervenir, mais le risque était grand.

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