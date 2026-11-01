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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juve-Napoli 0-0 EN DIRECT : Cabal trouve le poteau, Meret et Vicario signent deux arrêts exceptionnels

Juventus FC
SSC Naples
Serie A
Juventus FC vs SSC Naples

Suivez Juventus-Napoli, match de la 10e journée de Serie A

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Juventus-Napoli est le deuxième choc qui clôture le dimanche de la 10e journée de Serie A 2026/2027. Un match déjà crucial pour la Juventus de Luciano Spalletti comme pour l’Italie de Massimiliano Allegri, toutes deux à 14 points et déjà à 9 points de Como, actuellement quatrième du classement, une place qualificative pour la Ligue des champions.

De Bruyne et ses coéquipiers sont en regain de forme. Ils abordent ce match après un spectaculaire nul 3-3 contre la Roma et une large victoire 4-1 sur le terrain de Monza. La Juventus, de son côté, a subi à Gênes sa deuxième défaite lors de ses 3 derniers matches de championnat, au terme d’une prestation très loin de ce qu’attend Spalletti de ses joueurs.

JUVENTUS-NAPOLI 0-0

BUTEURS : -

  • Buts et temps forts

    45+2' OCCASION - Cette fois, c'est Meret qui réalise une parade exceptionnelle. Alajbegovic prend les choses en main juste à l'intérieur de la surface et tente une frappe croisée, mais le gardien du Napoli, très réactif, se détend sur sa gauche et repousse le ballon.

    31' OCCASION - Changement de camp, même scénario : Kolo Muani atteint la ligne de fond et adresse un centre en retrait, en hauteur, pour Alajbegovic. Seul, celui-ci arme une reprise du droit, mais le ballon passe de peu au-dessus.

    30' OCCASION - Anguissa récupère le ballon et lance Politano, qui centre pour Lang. Sa frappe, alors qu'il semblait certain de marquer, passe au-dessus.

    28' POTEAU - Sur un centre venu de la droite, le ballon rebondit sur le corps de Cabal avant de s'écraser sur le poteau à la droite de Meret. Dans la suite de l'action, Cabal tombe dans la surface et réclame un penalty pour un contact avec Olivera.

    16' OCCASION - Sur un corner tiré par Koopmeiners, Lucumì reprend le ballon du genou au centre de la surface et l'envoie de peu au-dessus.

    11' KOOPMEINERS RISQUE LE ROUGE - Mauvaise intervention de Koopmeiners, qui touche d'abord le mollet puis la cheville d'Anguissa en tentant de lui prendre le ballon. Sozza ne sort même pas le carton jaune, alors que le Napoli réclamait le rouge (LIRE ICI L'ANALYSE DES DÉCISIONS ARBITRALES)

    7' OCCASION - La première véritable occasion du match est pour le Napoli, au terme d'une action insistante sur la droite qui débouche sur un centre de Politano. Au centre de la surface, Lucca prend bien position face à Bremer et place une tête, mais Vicario réalise une parade exceptionnelle et détourne le ballon en corner pour préserver le score.

    0' Coup d'envoi prévu à 20 h 45 à l'Allianz Stadium de Turin.

    TOUTES LES INFOS, STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

  • Juventus-Napoli : la feuille de match

    Juventus-Napoli 0-0

    Buteurs : -

    JUVENTUS (4-3-3) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal ; Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie ; Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani.

    Remplaçants : Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr. 

    Entraîneur : Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3) : Meret ; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera ; Anguissa, De Bruyne, McTominay ; Politano, Lucca, Lang.

    Remplaçants : Contini, Spinelli, Gilmour, Rrahmani, Barido, Giovane, Vergara, Beukema, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Entraîneur : Allegri.

    Entraîneur : Allegri.

    Arbitre : Sozza

    Avertis : Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Marianucci (N)

    Expulsés : -

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