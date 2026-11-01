45+2' OCCASION - Cette fois, c'est Meret qui réalise une parade exceptionnelle. Alajbegovic prend les choses en main juste à l'intérieur de la surface et tente une frappe croisée, mais le gardien du Napoli, très réactif, se détend sur sa gauche et repousse le ballon.

31' OCCASION - Changement de camp, même scénario : Kolo Muani atteint la ligne de fond et adresse un centre en retrait, en hauteur, pour Alajbegovic. Seul, celui-ci arme une reprise du droit, mais le ballon passe de peu au-dessus.

30' OCCASION - Anguissa récupère le ballon et lance Politano, qui centre pour Lang. Sa frappe, alors qu'il semblait certain de marquer, passe au-dessus.

28' POTEAU - Sur un centre venu de la droite, le ballon rebondit sur le corps de Cabal avant de s'écraser sur le poteau à la droite de Meret. Dans la suite de l'action, Cabal tombe dans la surface et réclame un penalty pour un contact avec Olivera.

16' OCCASION - Sur un corner tiré par Koopmeiners, Lucumì reprend le ballon du genou au centre de la surface et l'envoie de peu au-dessus.

11' KOOPMEINERS RISQUE LE ROUGE - Mauvaise intervention de Koopmeiners, qui touche d'abord le mollet puis la cheville d'Anguissa en tentant de lui prendre le ballon. Sozza ne sort même pas le carton jaune, alors que le Napoli réclamait le rouge (LIRE ICI L'ANALYSE DES DÉCISIONS ARBITRALES)

7' OCCASION - La première véritable occasion du match est pour le Napoli, au terme d'une action insistante sur la droite qui débouche sur un centre de Politano. Au centre de la surface, Lucca prend bien position face à Bremer et place une tête, mais Vicario réalise une parade exceptionnelle et détourne le ballon en corner pour préserver le score.

0' Coup d'envoi prévu à 20 h 45 à l'Allianz Stadium de Turin.

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