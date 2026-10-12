Juve, Mauro : « Kolo Muani comme Trezeguet ? Ne blasphémons pas. » Tacchinardi : « En janvier, il faut acheter un attaquant. »

« La Juventus peine à marquer et gâche beaucoup d’occasions devant le but, puis elle finit toujours par encaisser. Pour une grande équipe comme la Juventus, avec son ADN, cela ne peut pas arriver aussi facilement. À Cagliari, il faut gagner. La Juventus ne peut pas s’en remettre à Conceicao et Zhegrova pour ses actions offensives. Ils sont bons, mais… »





Puis, réagissant aux propos de Sandro Sabatini, qui avait dit à Tacchinardi : « Tu as joué avec Trezeguet. Parfois, lui non plus ne touchait pas le ballon, mais il marquait », Mauro a plaisanté : « Ne blasphème pas, Sandro. Ne compare pas Kolo Muani à Trezeguet. »



