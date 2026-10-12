Le débat est ouvert à la Juventus après le match nul arraché sur la pelouse de Cagliari. Sur Sport Mediaset, les anciens joueurs de la Juventus Massimo Mauro et Alessio Tacchinardi ont pris la parole.
Juve, Mauro : « Kolo Muani comme Trezeguet ? Ne blasphémons pas. » Tacchinardi : « En janvier, il faut acheter un attaquant. »
« La Juventus peine à marquer et gâche beaucoup d’occasions devant le but, puis elle finit toujours par encaisser. Pour une grande équipe comme la Juventus, avec son ADN, cela ne peut pas arriver aussi facilement. À Cagliari, il faut gagner. La Juventus ne peut pas s’en remettre à Conceicao et Zhegrova pour ses actions offensives. Ils sont bons, mais… »
Puis, réagissant aux propos de Sandro Sabatini, qui avait dit à Tacchinardi : « Tu as joué avec Trezeguet. Parfois, lui non plus ne touchait pas le ballon, mais il marquait », Mauro a plaisanté : « Ne blasphème pas, Sandro. Ne compare pas Kolo Muani à Trezeguet. »
Alessio Tacchinardi s’est également exprimé sur la période que traverse la Juventus et les performances de Kolo Muani :
« Ce sont deux points de perdus, car la Juventus a eu le ballon et a créé quelque chose. Mais quand elle doit franchir un cap, tant dans la qualité que dans la maturité, elle n’est pas encore prête. Spalletti est un bon entraîneur et il a toujours trouvé des solutions pour élever le niveau. Mais cette Juventus n’est pas solide et peut aussi bien gagner que perdre des matches comme celui-ci. La Juventus est toujours la même, c’est comme ça depuis un an. Kolo Muani ne peut pas jouer seul en attaque : jusqu’au but, sa prestation était indigne. Woltemade n’est pas un avant-centre et la Juventus doit donc se tourner vers le marché des transferts en janvier pour acheter un attaquant. »
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