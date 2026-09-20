La Juventus s’impose 2-0 dans un match presque sans histoire contre l’Atalanta, mais l’issue finale de la rencontre est marquée par le penalty non accordé aux Bergamasques en première période pour la retenue flagrante de Pierre Kalulu dans la surface sur Rowe.

L’arbitre Zufferli ne siffle pas sur le terrain et le VAR n’intervient pas, laissant la décision de terrain, qui représente toutefois, selon ce qu’a également rapporté le consultant arbitrage de Dazn, Luca Marelli, une grave erreur. Le contact devait en effet être sanctionné d’un penalty et d’un carton.



