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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-ATALANTAAFP
Emanuele Tramacere
Traduit par

Juve-Atalanta, Marelli sur le penalty non accordé à Rowe : « Le VAR aurait dû intervenir. D’accord pour laisser jouer, mais on ne peut pas aller au-delà du règlement »

Juventus FC
Atalanta Bergame
Serie A
J. Rowe
P. Kalulu
Juventus FC vs Atalanta Bergame

L’épisode de la retenue de Kalulu sur Rowe dans la surface de la Juventus devait être sanctionné.

La Juventus s’impose 2-0 dans un match presque sans histoire contre l’Atalanta, mais l’issue finale de la rencontre est marquée par le penalty non accordé aux Bergamasques en première période pour la retenue flagrante de Pierre Kalulu dans la surface sur Rowe.

L’arbitre Zufferli ne siffle pas sur le terrain et le VAR n’intervient pas, laissant la décision de terrain, qui représente toutefois, selon ce qu’a également rapporté le consultant arbitrage de Dazn, Luca Marelli, une grave erreur. Le contact devait en effet être sanctionné d’un penalty et d’un carton.


  • Les plaintes légitimes

    « Les plaintes de l’Atalanta sont légitimes. Ballon qui file au centre de la surface, Kalulu, nettement dépassé par Rowe, s’agrippe au maillot. Le ballon était destiné à Rowe et Kalulu était nettement en retard. Le maillot se tend pendant longtemps et de manière très évidente »

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  • « On ne peut pas aller au-delà du règlement »

    « C’est bien de placer la barre haut dans les contacts et de laisser davantage jouer, mais on ne peut pas aller au-delà du règlement. Un tirage de maillot, s’il est réciproque, est compréhensible, mais dans cette circonstance, il n’y a que le tirage de maillot de Kalulu »

  • « Le VAR ne peut pas ne pas intervenir »

    « Dans ces circonstances, l’arbitre peut aussi ne pas voir sur le terrain, mais la VAR ne peut pas ne pas intervenir. C’est un penalty évident qui n’est pas sifflé, avec carton jaune et non carton rouge car il manque un paramètre fondamental du DOGSO, à savoir la possession du ballon ».

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