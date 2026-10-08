Justin Oboavwoduo se raconte : ses origines, sa famille, ce qu’il a appris à Manchester City, le plan de la Juventus

Justin Oboavwoduo, attaquant né en 2006 de la Juventus Next Gen, qui a récemment fait ses débuts avec la première équipe de la Juventus, se confie dans une interview accordée au site officiel de la Vieille Dame.





LA FAMILLE

« Quand j’étais tout petit, à la maternelle, j’ai simplement pris un ballon dans mes mains. Je jouais au football pendant la récréation et mon institutrice a dit à ma mère que son fils était plutôt doué, qu’il aimait jouer pendant le déjeuner et durant la pause. À partir de là, tout ce dont je me souviens de mon enfance, c’est moi en train de jouer au football. C’est mon souvenir le plus lointain. »





« Ma famille a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Je viens d’un foyer où nous étions quatre enfants et où nous étions tous très actifs et sportifs. Trouver le temps de m’emmener aux entraînements et aux matches, tout en gérant leur travail, a été extrêmement important. Ils ont abattu un travail énorme pour m’aider à arriver là où je suis aujourd’hui : sans eux, cela n’aurait pas été possible. »







