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Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Justin Oboavwoduo se raconte : ses origines, sa famille, ce qu’il a appris à Manchester City, le plan de la Juventus

Juventus FC
J. Oboavwoduo

L’Anglais né en 2006 parle de ses origines et de sa progression

Justin Oboavwoduo, attaquant né en 2006 de la Juventus Next Gen, qui a récemment fait ses débuts avec la première équipe de la Juventus, se confie dans une interview accordée au site officiel de la Vieille Dame.


LA FAMILLE

« Quand j’étais tout petit, à la maternelle, j’ai simplement pris un ballon dans mes mains. Je jouais au football pendant la récréation et mon institutrice a dit à ma mère que son fils était plutôt doué, qu’il aimait jouer pendant le déjeuner et durant la pause. À partir de là, tout ce dont je me souviens de mon enfance, c’est moi en train de jouer au football. C’est mon souvenir le plus lointain. »


« Ma famille a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Je viens d’un foyer où nous étions quatre enfants et où nous étions tous très actifs et sportifs. Trouver le temps de m’emmener aux entraînements et aux matches, tout en gérant leur travail, a été extrêmement important. Ils ont abattu un travail énorme pour m’aider à arriver là où je suis aujourd’hui : sans eux, cela n’aurait pas été possible. »



  • MANCHESTER CITY

    « À Manchester, on travaille énormément sur le développement individuel pour voir où tu peux t’améliorer chaque jour, où tu es performant et comment renforcer ces aspects jusqu’à en faire de véritables points forts. C’est une philosophie présente de l’équipe première jusqu’aux équipes de jeunes, et cela facilite la transition d’une catégorie d’âge à l’autre. Cela m’a beaucoup aidé à apprendre les bases du football, à avoir une bonne technique et une bonne intelligence de jeu ».


  • L’arrivée à Turin en janvier 2026

    « La langue a été l’un des plus grands défis parce que je ne parlais pas italien. En plus, c’était la première fois que je m’éloignais de ma famille : vivre seul, faire les choses par moi-même, devoir acheter toutes les courses pour la première fois ou acheter une télévision… Les choses simples de la vie qu’on ne fait pas tant qu’on ne va pas vivre seul. La distance avec la maison et la famille à Manchester a été la plus grande difficulté. »


  • LA JUVENTUS

    «Évidemment, la Juventus est la plus grande équipe d’Italie et possède une immense histoire. Quand elle m’a appelé et qu’elle était sérieusement intéressée à l’idée de me faire venir ici, ce n’a pas été une décision difficile à prendre, surtout pour la manière dont elle me voyait intégré dans le système et pour ce que le plan pour moi aurait pu être si je m’étais investi et si j’avais bien joué. Cela a représenté un immense sentiment de joie et de fierté pour moi et pour toute ma famille ».


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