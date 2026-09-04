Les répercussions de l’explosif affrontement entre Lyon et Fenerbahce le 26 août ont entraîné de lourdes sanctions pour plusieurs figures clés. Au cœur de la controverse se trouvait Guendouzi, dont le comportement provocateur envers les supporters locaux et les joueurs adverses a été cité comme l’élément déclencheur de la bagarre générale qui a suivi le coup de sifflet final.

L’instance dirigeante a confirmé que Guendouzi a écopé d’une amende de 50 000 € et d’une suspension de quatre matches dans les compétitions de clubs de l’UEFA, même si deux de ces rencontres sont assorties d’un sursis d’un an. Par conséquent, le milieu de terrain manquera les deux premiers matches de Fenerbahce en phase de ligue de la Ligue des champions, contre la Roma et Aston Villa.