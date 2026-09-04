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« Juste du chambrage ? » - Matteo Guendouzi et Mason Greenwood écopent de suspensions de l'UEFA après une énorme bagarre générale lors du barrage de Ligue des champions entre Fenerbahçe et Lyon
Guendouzi paie le prix de ses provocations
Les répercussions de l’explosif affrontement entre Lyon et Fenerbahce le 26 août ont entraîné de lourdes sanctions pour plusieurs figures clés. Au cœur de la controverse se trouvait Guendouzi, dont le comportement provocateur envers les supporters locaux et les joueurs adverses a été cité comme l’élément déclencheur de la bagarre générale qui a suivi le coup de sifflet final.
L’instance dirigeante a confirmé que Guendouzi a écopé d’une amende de 50 000 € et d’une suspension de quatre matches dans les compétitions de clubs de l’UEFA, même si deux de ces rencontres sont assorties d’un sursis d’un an. Par conséquent, le milieu de terrain manquera les deux premiers matches de Fenerbahce en phase de ligue de la Ligue des champions, contre la Roma et Aston Villa.
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Greenwood et Fenerbahce frappés d’amendes
Guendouzi n’a pas été le seul joueur de premier plan de Fenerbahce à être sanctionné, puisque Greenwood a lui aussi écopé d’une suspension et d’une sanction financière. L’attaquant a été puni pour son rôle dans la mêlée, avec un match de suspension et une amende de 30 000 €. Le CEDB (Instance de contrôle, d’éthique et de discipline) a indiqué que sa sanction était infligée « pour violation des règles fondamentales de bonne conduite », cette suspension étant également assortie d’une période probatoire d’un an.
Le club a également dû répondre des agissements de ses supporters en déplacement ainsi que du comportement de son effectif. Le communiqué officiel a détaillé le coût financier : « Infliger à Fenerbahce une amende de 30 000 € pour allumage et jet de feux d’artifice, de 15 000 € pour troubles causés par la foule, et de 50 000 € pour la violation par son équipe des règles générales et fondamentales de conduite. » Cela met un terme à une procédure disciplinaire éprouvante pour le club stambouliote après son déplacement en France.
Lourde sanction pour le staff lyonnais
Si l’attention est restée centrée sur les stars de Fenerbahçe, Lyon n’a pas échappé à la colère du CEDB. La sanction individuelle la plus importante a été réservée à l’entraîneur des gardiens de Lyon, Antonio Ferreira, qui a été vu se précipiter sur Guendouzi au plus fort de l’altercation. Ferreira a été suspendu cinq matches pour « agression grave », dont deux avec sursis pendant une période probatoire d’un an.
Lyon a également écopé d’une série d’amendes concernant la gestion de son stade et le comportement de ses supporters pendant ce barrage sous haute tension. Le CEDB a décidé « d’infliger à l’Olympique Lyonnais une amende de 48 000 € pour jets d’objets, de 5 500 € pour allumage de feux d’artifice, de 5 000 € pour troubles dans la foule, et de 50 000 € pour violation des règles générales et fondamentales de conduite ».
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La défense de Guendouzi ne convainc pas l’UEFA
La sévérité de ces sanctions intervient après que Guendouzi a tenté de minimiser l’incident dans la foulée. S’exprimant devant les médias peu après le match, le milieu de terrain a insisté sur le fait que ses gestes en direction du public lyonnais n’étaient que « de la provocation bon enfant » et qu’ils faisaient couramment partie de l’atmosphère compétitive du jeu.
Le rapport officiel a souligné que le comportement du Français dépassait les limites acceptables de la rivalité sportive. Les incidents se sont produits après que Fenerbahçe a décroché sa place dans le tournoi principal, à la suite d’un match nul 1-1 à l’aller et d’une victoire renversante 2-1 en France pour remporter ce barrage au score cumulé.
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