Au fil des ans, Kane a légèrement modifié son jeu, passant d’un prédateur de la surface de réparation à un attaquant mobile qui n’hésite pas à descendre plus bas pour participer à la construction du jeu.

Interrogé sur la difficulté de le servir lorsqu’il évolue sur l’aile, étant donné qu’il est parfois difficile de prévoir sa présence dans la surface au moment des centres, Anderton a ajouté : « Il y a un peu de Teddy Sheringham et d’Alan Shearer en lui. Je pense qu’il est capable de tout faire. Quand Teddy redescendait pour orienter le jeu, il était ensuite capable de resurgir dans la surface ; Harry reproduit ce mouvement.

Teddy avait certes souvent un deuxième attaquant à ses côtés, ce qui lui laissait davantage de liberté. Mais, pour un joueur excentré, évoluer avec Harry Kane ne pose aucun problème. Il vient de réaliser une saison exceptionnelle et il sait tout faire. C’est un joueur de classe mondiale, et tout ailier rêverait de jouer avec lui.

« Je pense que le style de jeu que nous avons pratiqué lors des deux derniers tournois, même si nous avons atteint les finales, était assez austère et rigide. Cela ne convenait pas vraiment à Harry Kane pour marquer des buts. Il a probablement senti qu’il devait descendre plus bas et s’impliquer davantage parce qu’il est notre joueur clé. »