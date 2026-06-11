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Jusqu’où Harry Kane va-t-il faire grimper le record des buteurs de l’histoire de l’Angleterre ? L’ancien international anglais et ex-star de Tottenham Darren Anderton estime qu’il reste « encore quelques années » à l’attaquant, déjà auteur de 79 réalisations
Un but dès ses débuts et un record devant Rooney : la marque de Kane avec l'Angleterre
Kane a connu des débuts de rêve avec l’équipe nationale senior d’Angleterre, ouvrant son compteur buts seulement 80 secondes après son entrée en jeu lors de sa première apparition contre la Lituanie en 2015. Depuis, il n’a pas ralentit sa cadence.
Il a franchi le seuil des dix buts sur deux exercices calendaires, établissant un record personnel de 16 réalisations en 2021. Il a également remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde 2018 tout en maintenant un niveau remarquable en club.
Il a depuis largement dépassé le record de Wayne Rooney (53 buts) et se rapproche à grands pas de la barre des 100 réalisations, ce qui lui permettrait d'intégrer le club très fermé des centurions internationaux, aux côtés de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.
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Kane rejoindra-t-il Ronaldo et Messi dans le club très fermé des joueurs à 100 buts ?
L’ancienne star de l’équipe d’Angleterre, Anderton, estime que Kane a les moyens d’atteindre la barre des 100 buts. Interrogé sur la hauteur à laquelle le record pourrait être fixé, l’ex-ailier des Spurs – s’exprimant en exclusivité pour GOAL via Casino Kings – a répondu : « Très haut ! Il lui reste encore quelques années s’il le souhaite.
Il n’a jamais eu besoin d’être le joueur le plus rapide du monde. J’ai toujours dit la même chose à propos de Teddy Sheringham : il n’est pas lent, mais la vitesse n’a jamais été son atout principal. Même s’il perd un peu de vitesse, je ne pense pas que cela l’affectera autant que les autres. Alors, qui sait jusqu’où il peut aller ? Le problème, c’est qu’on n’a pas vraiment de remplaçant pour lui ; pour l’instant, il semble pouvoir jouer aussi longtemps qu’il le souhaite. »
Kane reste le rêve de tout ailier, malgré son penchant pour les incursions dans la surface
Au fil des ans, Kane a légèrement modifié son jeu, passant d’un prédateur de la surface de réparation à un attaquant mobile qui n’hésite pas à descendre plus bas pour participer à la construction du jeu.
Interrogé sur la difficulté de le servir lorsqu’il évolue sur l’aile, étant donné qu’il est parfois difficile de prévoir sa présence dans la surface au moment des centres, Anderton a ajouté : « Il y a un peu de Teddy Sheringham et d’Alan Shearer en lui. Je pense qu’il est capable de tout faire. Quand Teddy redescendait pour orienter le jeu, il était ensuite capable de resurgir dans la surface ; Harry reproduit ce mouvement.
Teddy avait certes souvent un deuxième attaquant à ses côtés, ce qui lui laissait davantage de liberté. Mais, pour un joueur excentré, évoluer avec Harry Kane ne pose aucun problème. Il vient de réaliser une saison exceptionnelle et il sait tout faire. C’est un joueur de classe mondiale, et tout ailier rêverait de jouer avec lui.
« Je pense que le style de jeu que nous avons pratiqué lors des deux derniers tournois, même si nous avons atteint les finales, était assez austère et rigide. Cela ne convenait pas vraiment à Harry Kane pour marquer des buts. Il a probablement senti qu’il devait descendre plus bas et s’impliquer davantage parce qu’il est notre joueur clé. »
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Coupe du monde et Ballon d’Or : les objectifs de Kane pour 2026
Kane s'est illustré lors de la préparation de l'Angleterre pour la Coupe du monde 2026 et est prêt à mener l'attaque en tant que capitaine durant un nouveau tournoi majeur. Il pourrait entrer dans l'histoire nord-américaine en devenant le premier joueur à remporter deux Soulier d'or de la compétition phare de la FIFA.
Il possède d’ailleurs des arguments solides, ayant marqué 61 buts sous les couleurs du Bayern Munich lors d’une campagne couronnée d’un deuxième titre de champion d’Allemagne. Ces performances de haut niveau le positionnent également dans la course au Ballon d’Or, Michael Owen restant le dernier Anglais à avoir soulevé ce prestigieux trophée en 2001.