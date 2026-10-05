La direction du Santiago Bernabéu continue de travailler avec diligence en coulisses pour s’assurer que son noyau de jeunes talents reste intouchable. Guler est la dernière star à engager ses meilleures années avec le club, en acceptant une prolongation de contrat de deux ans par rapport à son précédent bail, qui devait initialement expirer en 2029.

Ce nouvel accord marque la première fois que l’international turc renouvelle ses conditions depuis son arrivée à Madrid, ce qui reflète son ascension rapide, de grand espoir à élément essentiel de l’entrejeu du champion d’Europe en titre.

L’accord représente une importante marque de confiance des deux parties alors que Guler entame sa quatrième saison au club. Les négociations pour cette prolongation progressent depuis plusieurs semaines, après avoir été révélées pour la première fois par As en septembre.



