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Jusqu’en 2031 et au-delà ! Arda Guler accepte un nouveau contrat au Real Madrid alors que le rôle de la star turque continue de grandir
Assurer l’avenir au Bernabéu
La direction du Santiago Bernabéu continue de travailler avec diligence en coulisses pour s’assurer que son noyau de jeunes talents reste intouchable. Guler est la dernière star à engager ses meilleures années avec le club, en acceptant une prolongation de contrat de deux ans par rapport à son précédent bail, qui devait initialement expirer en 2029.
Ce nouvel accord marque la première fois que l’international turc renouvelle ses conditions depuis son arrivée à Madrid, ce qui reflète son ascension rapide, de grand espoir à élément essentiel de l’entrejeu du champion d’Europe en titre.
L’accord représente une importante marque de confiance des deux parties alors que Guler entame sa quatrième saison au club. Les négociations pour cette prolongation progressent depuis plusieurs semaines, après avoir été révélées pour la première fois par As en septembre.
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Une influence grandissante sous Jose Mourinho
Sous la direction de Jose Mourinho, le statut de Guler au sein de l’effectif a considérablement évolué. Alors qu’il faisait face à une forte concurrence pour obtenir du temps de jeu lors de ses premières campagnes, la saison actuelle l’a vu devenir un élément régulier du onze de départ.
Il a déjà été titularisé à cinq reprises cette saison, après un exercice précédent productif au cours duquel il a figuré 40 fois dans le onze de départ toutes compétitions confondues. Son rendement statistique a été tout aussi impressionnant, puisqu’il a bouclé la dernière campagne avec six buts et 14 passes décisives, le meilleur total de l’équipe, prouvant sa valeur en tant que plaque tournante créative.
Malgré son importance grandissante en club, certaines suggestions ont laissé entendre que le jeune joueur aspirait à encore plus de responsabilités. De récents rapports indiquaient que Guler envoie un message à Mourinho concernant son désir d’occuper un rôle plus central dans la foulée de la retraite de Toni Kroos. Le manager portugais, cependant, s’est montré élogieux au sujet du développement du joueur. « Alors que ceux qui ont accompagné ses progrès au quotidien depuis sa signature sont les mieux placés pour suivre sa trajectoire, son éclat naturel est indéniable. »
Une partie d’un projet sportif à long terme
La prolongation de Guler n’est pas un événement isolé, mais s’inscrit plutôt dans une stratégie plus large visant à sécuriser les actifs les plus précieux du club. En signant jusqu’en 2031, il rejoint une liste grandissante de stars liées au club sur le long terme.
Ce groupe comprend Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold, Carreras et Espe, qui sont eux aussi sous contrat pour les sept prochaines années. Plus impressionnants encore sont les contrats accordés à Vinicius Junior et Marc Cucurella, dont les engagements courent jusqu’en 2032, tandis que le récent arrivé Ousmane Diomande a signé jusqu’à l’été 2033.
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Les prochaines étapes pour le Real Madrid
La situation de Guler étant désormais réglée, le club se concentre désormais sur d'autres membres clés de l'effectif qui approchent de la fin de leurs contrats actuels. Selon Diario AS, la prolongation du milieu de terrain turc ne représente qu'une partie d'une période administrative chargée pour le club. Le prochain joueur attendu pour signer est le gardien vétéran Thibaut Courtois.
Le dernier rempart belge devrait, selon certaines informations, prolonger son séjour pour au moins une saison supplémentaire, ce qui permettra à Madrid de conserver une présence de classe mondiale dans les buts pendant que ses jeunes joueurs de champ continuent de mûrir.
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