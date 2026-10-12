Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-C3-GALATASARAY-BARCELONAAFP
Traduit par

Jusqu'à présent, l'article n'a pas été fourni. Voici la traduction du titre : La Juventus, l'Atlético et Liverpool sont tombés dans le piège : avertissement au Barça avant la bataille d'Istanbul

Galatasaray vs FC Barcelone
Galatasaray
FC Barcelone
Ligue des Champions
V. Osimhen
L. Yamal
H. Flick
O. Buruk
Juventus FC
Liverpool
Atlético Madrid
FEATURES
Turquie
Espagne
Nigeria
Allemagne
Italie
Angleterre

Une ambiance de folie attend le Barça, des failles menacent Galatasaray

Le club turc de Galatasaray accueille le FC Barcelone demain mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, un choc que le public turc attend avec impatience, selon des rapports turcs et espagnols.

La presse turque s'est intéressée à relayer ce que les journaux espagnols ont publié au sujet de cette rencontre, que Barcelone va disputer quatre ans après la dernière confrontation entre les deux équipes à Istanbul.

La dernière confrontation entre Galatasaray et Barcelone remonte au match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, en mars 2022. L'équipe de l'entraîneur Xavi Hernandez était alors parvenue à s'imposer et à se qualifier pour le tour suivant grâce aux buts de Pedri et de Pierre-Emerick Aubameyang (2-1).

  • Une folie populaire attend le Barça

    Et malgré le faux pas de l'équipe jaune et rouge lors de son premier match à l'extérieur face au Sporting Portugal sur le score de 3-1, et la démonstration du Barça contre Feyenoord (5-1), le journal "Mundo Deportivo" a averti le club catalan au sujet de l'ambiance dans le stade du Galatasaray, selon ce qu'a rapporté le journal turc hurriyet.

    Avant cette confrontation, le quotidien espagnol a livré une analyse contenant des mises en garde à l'adresse du Barça, écrivant : "Galatasaray accueille de nouveau Barcelone demain. Quatre ans et plusieurs mois après le match retour des 16es de finale de la Ligue Europa en 2022, qui s'était terminé par une victoire du Barça 2-1 grâce aux contributions d'Aubameyang et de Pedri, auteur d'une prestation remarquable, Barcelone revient au complexe sportif Ali Sami Yen. L'entraîneur turc à l'époque était Domenec Torrent, alors que l'équipe est aujourd'hui dirigée par Okan Buruk. Et comme on l'a déjà vu, la formation turque s'appuie sur un pressing sur le terrain et une ferveur populaire démente qui peut frôler le fanatisme, voire l'hostilité envers l'adversaire".

    À lire aussi : Salah capitaine de Trabzon ? Un journaliste turc : son rôle est plus important que cela

  • Liverpool, la Juventus et l'Atlético sont tombés dans le piège turc

    Et d'ajouter : "Dans son stade dont les tribunes peuvent accueillir 53 978 spectateurs, le club turc n'a plus connu la défaite depuis son revers 0-1 face à Fenerbahçe le 19 mai 2024. En Europe, en revanche, sa dernière défaite dans cette enceinte ne date pas de si longtemps, puisqu'il s'est incliné 0-1 devant l'Union Saint-Gilloise le 25 novembre.

    Cela étant, il est utile de rappeler que la saison dernière, ni la Juventus, battue 5-2, ni Liverpool, battu 1-0, ni l'Atlético Madrid, battu 1-0, n'ont réussi à s'imposer dans ce stade".

    À lire aussi : Mazraoui parmi eux, un gros danger menace United face à l'Atlético

  • Pression étouffante... mais !

    Le journal espagnol a affirmé : "Cette ambiance survoltée se reflète sur le terrain, et les joueurs ont tendance à imposer un pressing étouffant à l'adversaire. Leur style de jeu repose sur une approche offensive fondée sur la maîtrise du terrain et la recherche constante de la profondeur. L'équipe se présente généralement dans un dispositif en 4-2-3-1, ce qui lui permet de conserver son équilibre, de faire circuler le ballon et de s'étirer sur les côtés."

    Et d'ajouter : "Ce sont là les éléments sur lesquels l'entraîneur de Galatasaray met l'accent, mais il n'y parvient pas toujours. Les premiers matches du championnat turc confirment que ce schéma tactique est très largement utilisé."

    À lire aussi : "Quelle honte" : après Marcelo et Gavi, l'expulsion de Vinicius met à nu le deux poids, deux mesures des arbitres espagnols

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Une composition offensive solide

    Des joueurs comme Leroy Sané, Rafael Leão, Yunus Akgün et Barış Alper Yılmaz offrent des solutions dans les courses vers la profondeur depuis les ailes, l'attaque des espaces libres et la création d'une supériorité numérique sur les côtés.

    Dans la surface de réparation, Victor Osimhen, remis d'une blessure à la cuisse et qui a tiré le meilleur parti de ses premières minutes face à Kasımpaşa (3-1) avec une passe décisive, apporte sa contribution dans les transitions rapides et les déplacements sans ballon.

    Selon la même source, les informations venues de Turquie indiquent que la star nigériane figurera dans le onze de départ, tout en précisant que le nom d'Osimhen a longtemps été associé au Barça en tant que remplaçant potentiel de Julián Álvarez, la star de l'Atlético de Madrid.

    Au milieu de terrain, Lucas Torreira apporte de la puissance dans les duels individuels, tandis que Gabriel Sara, avec qui il forme un duo solide, se distingue par sa contribution à la construction offensive. Okan Buruk dispose par ailleurs de l'expérience d'İlkay Gündoğan, ancien joueur de Barcelone et de Manchester City, qui lit excellemment le jeu malgré un faible temps de jeu : il n'a disputé que 11 minutes au total, dont cinq lors du match de Ligue des champions face au Sporting à Lisbonne (3-1).

    À lire aussi : la décision est proche, Conte attend un signe de Manchester United

  • La faille défensive : le plus grand défi

    En défense, Galatasaray tente de récupérer le ballon rapidement sans se compliquer la tâche. Le duo de défenseurs centraux composé de Davinson Sánchez et d'Abdülkerim Bardakcı travaille sérieusement pour protéger la surface de réparation et contenir la progression des joueurs adverses.

    Elle a affirmé : « Même si la mission première des latéraux Barış Alper Yılmaz et Jakobs est de se projeter vers l'avant, ils ne trouveront peut-être pas beaucoup d'occasions de le faire en raison de la présence de Gordon, Adeyemi et Lamine Yamal dans la composition. »

    Elle a conclu : « Toutefois, les premiers résultats de la saison montrent que le club turc a encaissé 11 buts lors de ses six premiers matches du championnat national, dont une défaite 4-0 face à Trabzonspor (avec un triplé de Mohamed Salah). Le plus grand défi consiste à s'assurer que leurs ambitions offensives ne mettent pas l'équipe en danger. »

    Un chiffre inédit : Salah s'impose dans l'histoire du championnat turc
Prochains matchs
GAL

GAL

Ligue des Champions

13 oct. 2026

BAR

BAR