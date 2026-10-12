Le club turc de Galatasaray accueille le FC Barcelone demain mardi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, un choc que le public turc attend avec impatience, selon des rapports turcs et espagnols.

La presse turque s'est intéressée à relayer ce que les journaux espagnols ont publié au sujet de cette rencontre, que Barcelone va disputer quatre ans après la dernière confrontation entre les deux équipes à Istanbul.

La dernière confrontation entre Galatasaray et Barcelone remonte au match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, en mars 2022. L'équipe de l'entraîneur Xavi Hernandez était alors parvenue à s'imposer et à se qualifier pour le tour suivant grâce aux buts de Pedri et de Pierre-Emerick Aubameyang (2-1).