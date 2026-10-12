Le défenseur néerlandais a reconnu qu’il avait été éprouvant mentalement de regarder les matches depuis la touche pendant qu’Arsenal tentait de remporter des titres et que les Pays-Bas disputaient la Coupe du monde. Revenant sur cette période sombre devant les journalistes après le match, Timber a expliqué ce que cette épreuve lui avait appris : « C’est difficile. On se rend compte de la chance qu’on a de pouvoir jouer, d’être en forme.

« C’est difficile quand son équipe se bat pour quelque chose d’aussi important et qu’on ne peut pas l’aider comme on le voudrait. C’est aussi une leçon, mais c’est la vie, je pense. Je m’en suis bien sorti. Nous aussi, puisque nous sommes devenus champions, ce qui est incroyable. Je suis donc simplement reconnaissant d’être de retour et en forme. On mesure cette chance quand on ne l’est pas. »