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Jurrien Timber se réjouit de son « incroyable » duel avec Ben White : le joueur d’Arsenal se confie sur le cauchemar de sa blessure
Un membre de la sélection des Pays-Bas se réjouit de la concurrence au sein du groupe
Timber se réjouit de disputer à White la place de titulaire au poste d’arrière droit, après que des problèmes physiques récurrents les ont empêchés de se mesurer l’un à l’autre. Le défenseur de 25 ans n’a disputé que trois matches de championnat cette saison, son temps de jeu ayant été soigneusement géré après une période éprouvante à l’infirmerie. Pouvoir compter sur le polyvalent Néerlandais en pleine possession de ses moyens est un atout majeur pour l’équipe d’Arteta, qui entend rester pleinement dans la course au titre.
- Every Second Media
Un latéral souligne la détermination qui anime tout le groupe
Évoquant la concurrence pour une place sur le flanc droit, Timber a assuré que le fait de se pousser mutuellement à progresser élevait le niveau de jeu au bénéfice de l’équipe. S’adressant aux journalistes après le coup de sifflet final face à Leeds United, il n’a pas tardé à faire l’éloge de son coéquipier à l’Emirates Stadium : « Nous avons plusieurs joueurs blessés au même poste. Je pense que c’est parfois simplement un manque de chance. Je suis heureux que nous soyons tous les deux de retour et en forme. Ben est un joueur formidable. Je pense que nous nous tirons mutuellement vers le haut, ce qui est aussi important pour aider l’équipe à franchir un nouveau palier. »
Des revers à répétition mettent la résilience mentale à l’épreuve
Le défenseur néerlandais a reconnu qu’il avait été éprouvant mentalement de regarder les matches depuis la touche pendant qu’Arsenal tentait de remporter des titres et que les Pays-Bas disputaient la Coupe du monde. Revenant sur cette période sombre devant les journalistes après le match, Timber a expliqué ce que cette épreuve lui avait appris : « C’est difficile. On se rend compte de la chance qu’on a de pouvoir jouer, d’être en forme.
« C’est difficile quand son équipe se bat pour quelque chose d’aussi important et qu’on ne peut pas l’aider comme on le voudrait. C’est aussi une leçon, mais c’est la vie, je pense. Je m’en suis bien sorti. Nous aussi, puisque nous sommes devenus champions, ce qui est incroyable. Je suis donc simplement reconnaissant d’être de retour et en forme. On mesure cette chance quand on ne l’est pas. »
- Action Plus
Un défi continental attend les géants londoniens
Arsenal se tourne désormais de nouveau vers l’Europe et reçoit le club français de Lille pour son deuxième match de Ligue des champions, le mardi 13 octobre. Les hommes d’Arteta abordent cette rencontre en pleine confiance après avoir pris 15 points en six matches, ce qui les place au deuxième rang du championnat. Alterner entre ses arrières droits sera essentiel pour l’entraîneur, qui doit concilier ses ambitions européennes et ses obligations en Premier League.
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