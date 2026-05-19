La fin de saison de Timber s’annonce incertaine après le bilan médical inquiétant communiqué par le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman. Le défenseur de 24 ans souffre d’une lésion à l’aine qui l’éloigne des terrains depuis la victoire 2-0 d’Arsenal face à Everton le 14 mars, un moment crucial pour les Gunners.

Le Néerlandais n’a plus joué depuis qu’il a quitté le terrain en boitant lors de la victoire 2-0 contre Everton le 14 mars. Son absence contraint l’entraîneur Mikel Arteta à réorganiser sa défense alors que le club brigue les plus grands titres. Les Gunners doivent encore disputer deux matchs décisifs : un choc de Premier League contre Crystal Palace et la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.