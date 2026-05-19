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Jurrien Timber pourrait-il manquer la finale de la Ligue des champions et la Coupe du monde ? Ronald Koeman se montre peu optimiste sur la blessure du défenseur d’Arsenal et des Pays-Bas : « Les perspectives ne sont pas très encourageantes. »
Koeman fait le point sur l'état de forme de Timber
La fin de saison de Timber s’annonce incertaine après le bilan médical inquiétant communiqué par le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman. Le défenseur de 24 ans souffre d’une lésion à l’aine qui l’éloigne des terrains depuis la victoire 2-0 d’Arsenal face à Everton le 14 mars, un moment crucial pour les Gunners.
Le Néerlandais n’a plus joué depuis qu’il a quitté le terrain en boitant lors de la victoire 2-0 contre Everton le 14 mars. Son absence contraint l’entraîneur Mikel Arteta à réorganiser sa défense alors que le club brigue les plus grands titres. Les Gunners doivent encore disputer deux matchs décisifs : un choc de Premier League contre Crystal Palace et la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.
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Koeman doute du retour du défenseur
Koeman a reconnu que le rétablissement de Timber restait incertain alors que la saison touche à sa fin et que les tournois internationaux approchent à grands pas.
« Jurrien est confronté à ce problème depuis un certain temps déjà », a déclaré Koeman à l’émission Rondo de Ziggo. « Il s’entraîne à nouveau pour voir s’il pourra disputer la finale de la Ligue des champions et s’il sera disponible pour la Coupe du monde. Les perspectives ne semblent pas très réjouissantes pour l’instant. »
Cette blessure survient à un moment crucial de la saison.
Timber s’était imposé comme un élément clé de la défense d’Arsenal cette saison, avec 43 matchs toutes compétitions confondues. Mais sa blessure à l’aine intervient au pire moment. Les Gunners, en lice pour leur premier titre de champion depuis 22 ans, se préparent parallèlement pour leur plus grande affiche européenne depuis plusieurs années.
Sur le plan personnel, l’enjeu est tout aussi grand pour le Néerlandais : manquer la finale de la Ligue des champions serait déjà une immense déception, mais les propos de Koeman laissent entendre que sa participation à la prochaine Coupe du monde pourrait également être compromise.
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Le défenseur d’Arsenal est engagé dans une véritable course contre la montre.
Arsenal aborde d’abord son dernier match de championnat contre Crystal Palace, puis se projeter sur la finale de la Ligue des champions face au PSG. De son côté, Timber poursuit sa convalescence et son programme d’entraînement dans l’espoir de revenir avant la Coupe du monde.