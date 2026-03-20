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خالد محمود

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Jurrien Timber et Martin Odegaard joueront-ils pour Arsenal lors de la finale de la Carabao Cup contre Manchester City ? Mikel Arteta fait le point sur leur état de forme

Les Gunners s'inquiètent pour la condition physique de Martin Odegaard et Jurrien Timber à l'approche de la finale de la Carabao Cup. Odegaard n'a plus joué depuis le match nul contre Brentford le mois dernier, tandis que Timber a dû quitter le terrain lors de la victoire 2-0 contre Everton samedi dernier. Leur absence se fait sentir, mais Mikel Arteta garde espoir.

  • Arteta attend la dernière séance d'entraînement pour avoir des nouvelles concernant les blessures

    Arsenal se prépare à affronter Manchester City lors de la finale de la Carabao Cup à Wembley ce dimanche, dans l'espoir de remporter son premier trophée de la saison. S'adressant à la presse avant le match, Arteta a révélé que la dernière séance d'entraînement de samedi serait déterminante pour ces deux joueurs : « Nous avons encore une séance d'entraînement [samedi], donc j'espère que ceux qui sont en lice pourront nous donner de bonnes nouvelles », a expliqué l'Espagnol. « Nous avons encore une séance, alors voyons s’ils seront prêts. »


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    Réduire l'effectif à 20 joueurs

    Arteta est confronté à un choix difficile alors qu'il réduit son effectif aux 20 joueurs requis pour la finale. Il a ajouté : « Tout le monde a participé à la compétition, et le dernier jour, quand on a la possibilité d'aller à Wembley, il est difficile de priver quelqu'un de cette chance. Donc, oui, c'est une question à laquelle il faut réfléchir. »

  • Le défi face à Manchester City nous attend

    Dimanche, City se dressera sur la route d'Arsenal, et Arteta veille à ce que son équipe soit mentalement prête pour cette bataille tactique, en mettant l'accent sur la confiance et une préparation minutieuse. « Nous allons consacrer les 48 prochaines heures à nous préparer et à prendre du plaisir afin d'arriver à Wembley dans les meilleures conditions possibles, bien préparés et convaincus que nous allons y arriver », a-t-il déclaré, renforçant ainsi l'ambiance positive qui règne à London Colney malgré l'immense pression liée à cet événement.

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    Les Gunners en quête de trophées

    Le parcours d'Arsenal jusqu'à la finale a été semé d'embûches, mais Arteta est déterminé à mener cette aventure jusqu'au bout. En effet, les Gunners sont toujours en bonne position pour réaliser un quadruplé sans précédent : le club du nord de Londres occupe actuellement la tête du classement de la Premier League avec neuf points d'avance, tout en se préparant pour un quart de finale de Ligue des champions contre le Sporting CP et un quart de finale de la FA Cup face à Southampton.

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