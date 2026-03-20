Jurrien Timber et Martin Odegaard joueront-ils pour Arsenal lors de la finale de la Carabao Cup contre Manchester City ? Mikel Arteta fait le point sur leur état de forme

Arsenal se prépare à affronter Manchester City lors de la finale de la Carabao Cup à Wembley ce dimanche, dans l'espoir de remporter son premier trophée de la saison. S'adressant à la presse avant le match, Arteta a révélé que la dernière séance d'entraînement de samedi serait déterminante pour ces deux joueurs : « Nous avons encore une séance d'entraînement [samedi], donc j'espère que ceux qui sont en lice pourront nous donner de bonnes nouvelles », a expliqué l'Espagnol. « Nous avons encore une séance, alors voyons s’ils seront prêts. »



