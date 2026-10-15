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Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Xabi Alonso : Pourquoi tant de grands entraîneurs veulent-ils Jordan Henderson ? Une ancienne star de Chelsea explique pourquoi ils apprécient tant l’ancien capitaine de Liverpool
Henderson a fait partie de la sélection de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026.
Ce choix a surpris certains, le vainqueur de la Premier League et de la Ligue des champions étant désormais âgé de 36 ans. Il faisait toutefois partie de la sélection de l’Angleterre pour la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Une fracture du bras, survenue dans des circonstances malheureuses alors qu’il célébrait la victoire épique de l’Angleterre contre le Mexique, a limité sa participation au tournoi.
Tuchel tenait absolument à intégrer le milieu de terrain expérimenté à ses plans et a gardé Henderson auprès du groupe après son opération. De nombreux supporters, quelque peu perplexes, s’étaient interrogés sur ce choix initial, mais ses coéquipiers se sont rapidement chargés de faire taire les sceptiques.
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Chelsea recrute l’ancien capitaine de Liverpool, libre de tout contrat
Formé à Sunderland, Henderson est considéré comme un leader capable d’inspirer ses coéquipiers. Ces qualités ont été mises en lumière lorsqu’il a hérité du brassard de capitaine de Steven Gerrard à Anfield. Il a toujours été un professionnel exemplaire, qui contribue à maintenir un niveau d’exigence élevé au sein du groupe et montre la voie par son comportement.
Klopp avait été séduit par ces qualités dans le Merseyside, Tuchel s’est appuyé sur elles en cherchant à imiter les légendes de 1966, et Alonso s’est empressé de recruter Henderson lorsque Brentford a accepté la résiliation de son contrat, le rendant disponible lors du dernier mercato.
Après avoir retrouvé sa pleine forme, Henderson a disputé deux rencontres avec Chelsea. Il a ouvert son compteur de buts de manière spectaculaire en inscrivant un doublé, dont un superbe coup franc de 23 mètres, lors d’une victoire 5-1 contre Bournemouth.
Pourquoi les grands dirigeants veulent ce que Henderson peut apporter
Interrogé sur les raisons pour lesquelles tant d’entraîneurs de premier plan veulent travailler avec Henderson, qui a également côtoyé Gerrard en Saudi Pro League et été capitaine du géant néerlandais Ajax, Nevin, ancien ailier de Chelsea, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec NetBet Sport Betting, a déclaré à GOAL : « C’est une très bonne remarque, parce que dans le milieu du football, il n’est certainement pas considéré comme quelqu’un qui divise, d’aucune manière. Peut-être par une ou deux personnes ! »
« Je pense qu’il a une très grande lecture du jeu, surtout sur le plan défensif, même s’il a évidemment marqué deux buts le week-end dernier. Mais il ne pense pas non plus qu’à lui. Vous savez, il y a certains joueurs qui contribuent à construire un collectif. Ce sont ces joueurs qui font le lien et dont on a besoin. Et si quelqu’un ne fait pas ce qu’il faut, dépasse les bornes ou n’a pas la bonne attitude, certains joueurs, autrefois très courants mais peut-être moins aujourd’hui, lui diront : “Non, je me fiche de ce que tu as coûté, je me fiche de qui tu crois être, tu fais ça.” Ils le disent simplement, sans détour.
« Je pense que c’est une qualité dans le football moderne. Elle n’avait pas disparu, mais on tenait pour acquis la présence de tels joueurs. Pourtant, quand on a beaucoup de joueurs mercenaires venus de nombreux pays différents, ils ne sont peut-être pas entièrement, corps et âme, investis dans le groupe auquel ils appartiennent. Donc, quand il y a un problème d’éthique au sein d’une équipe, et j’entends par là la volonté de tous de travailler ensemble, on a besoin de ces joueurs.
« Il y a autre chose aussi. Si la plus forte personnalité d’un club n’exerce pas une bonne influence, elle peut être brillante sur le terrain, mais devenir un cauchemar quand elle est écartée. Elle reste la plus forte personnalité du groupe. Ce n’est pas ce qu’on veut.
« Ce qu’on veut, c’est quelqu’un qui, même lorsqu’il ne joue pas, qu’il est sur le banc ou qu’il est écarté du groupe, reste présent, continue de faire ce qu’il faut et de dire ce qu’il faut. Et cela décrit assez bien Jordan Henderson. »
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Henderson a un rôle important à jouer à Stamford Bridge
Chelsea cherche quelqu’un pour prendre les commandes de son entrejeu et dicter le jeu au milieu de terrain, après le départ de l’international argentin champion du monde Enzo Fernandez pour Manchester City.
Moises Caicedo occupera le rôle de sentinelle d’Alonso dans un système en 3-4-2-1, mais Henderson devrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent. Il a fait ses preuves en Premier League et veillera à ce que ceux qui l’entourent donnent toujours 100 % d’eux-mêmes, même si ces qualités ne sont pas toujours perçues par tout le monde dans les tribunes.
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