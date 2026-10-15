Interrogé sur les raisons pour lesquelles tant d’entraîneurs de premier plan veulent travailler avec Henderson, qui a également côtoyé Gerrard en Saudi Pro League et été capitaine du géant néerlandais Ajax, Nevin, ancien ailier de Chelsea, qui s’exprimait dans le cadre d’un partenariat avec NetBet Sport Betting, a déclaré à GOAL : « C’est une très bonne remarque, parce que dans le milieu du football, il n’est certainement pas considéré comme quelqu’un qui divise, d’aucune manière. Peut-être par une ou deux personnes ! »

« Je pense qu’il a une très grande lecture du jeu, surtout sur le plan défensif, même s’il a évidemment marqué deux buts le week-end dernier. Mais il ne pense pas non plus qu’à lui. Vous savez, il y a certains joueurs qui contribuent à construire un collectif. Ce sont ces joueurs qui font le lien et dont on a besoin. Et si quelqu’un ne fait pas ce qu’il faut, dépasse les bornes ou n’a pas la bonne attitude, certains joueurs, autrefois très courants mais peut-être moins aujourd’hui, lui diront : “Non, je me fiche de ce que tu as coûté, je me fiche de qui tu crois être, tu fais ça.” Ils le disent simplement, sans détour.

« Je pense que c’est une qualité dans le football moderne. Elle n’avait pas disparu, mais on tenait pour acquis la présence de tels joueurs. Pourtant, quand on a beaucoup de joueurs mercenaires venus de nombreux pays différents, ils ne sont peut-être pas entièrement, corps et âme, investis dans le groupe auquel ils appartiennent. Donc, quand il y a un problème d’éthique au sein d’une équipe, et j’entends par là la volonté de tous de travailler ensemble, on a besoin de ces joueurs.

« Il y a autre chose aussi. Si la plus forte personnalité d’un club n’exerce pas une bonne influence, elle peut être brillante sur le terrain, mais devenir un cauchemar quand elle est écartée. Elle reste la plus forte personnalité du groupe. Ce n’est pas ce qu’on veut.

« Ce qu’on veut, c’est quelqu’un qui, même lorsqu’il ne joue pas, qu’il est sur le banc ou qu’il est écarté du groupe, reste présent, continue de faire ce qu’il faut et de dire ce qu’il faut. Et cela décrit assez bien Jordan Henderson. »