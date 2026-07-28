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« Jurgen Klopp sera certainement plus souvent dans les stades ! » : Rudi Voller lance une pique à Julian Nagelsmann, jugé « trop sensible », après que l'Allemagne a confirmé son nouveau sélectionneur
Völler évalue le départ de Nagelsmann
Voller est revenu sur les dynamiques à l’origine du départ de Nagelsmann, marqué par une forte pression publique et de vives critiques médiatiques après l’élimination choc de l’Allemagne face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Le directeur sportif de la DFB a suggéré que Nagelsmann avait finalement perdu sa capacité à inspirer le groupe. Voller a également souligné que la sensibilité de l’ancien sélectionneur à la pression publique et aux accusations extérieures rendait sa position de plus en plus intenable.
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Un dirigeant critique l’ancien manager
S’exprimant lors du Congrès international des entraîneurs à Mayence, Voller est revenu sur les raisons pour lesquelles Nagelsmann a fini par perdre le contrôle de la sélection nationale.
Comme cité par Kicker, Voller a reconnu que, si Nagelsmann avait du mal avec sa présence dans les stades et son influence sur l’équipe, l’intense pression médiatique a joué un rôle majeur dans sa chute. Voller a déclaré : « Jurgen sera certainement plus souvent dans les stades ; ce n’était pas vraiment le truc de Julian. Mais ce n’est pas pour ça que Jonathan Tah a manqué le penalty contre le Paraguay. Au final, Julian n’avait tout simplement plus le soutien nécessaire pour inspirer les gens. Peut-être était-il parfois un peu trop sensible, mais qui ne l’est pas en tant qu’entraîneur ?
« Peu importe la décision qu’il prenait, elle était interprétée négativement. S’il critiquait des joueurs, il était critiqué pour cela. S’il protégeait des joueurs, il était critiqué pour cela aussi. Parfois, c’était trop dur et tout simplement injuste. Pour être honnête, j’ai sous-estimé cela pendant longtemps ; ça a été ma grande erreur. J’ai ensuite essayé d’intervenir de temps en temps auprès des médias pendant la Coupe du monde.
« C’est simplement le lot d’un entraîneur dans le football professionnel. Au final, on vous juge sur les résultats bruts, et ils ont été décevants. Et on vous juge aussi sur le style de jeu, qui n’était pas bon non plus. Malgré tout, je le maintiens : Julian est un type exceptionnel, un gars formidable qui a déjà eu une grande carrière d’entraîneur et qui en a encore une grande devant lui. Il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne reprenne du service. »
Klopp gagne en autorité en tant qu'entraîneur
Klopp a renoncé à faire une apparition en personne à Mayence, expliquant dans un message vidéo qu'il ne voulait pas « faire à nouveau les gros titres dès le début » avant d'évoquer son retour sur un banc : « Devenir entraîneur n'est pas difficile. Être entraîneur, ça l'est d'autant plus... Maintenant, je suis moi-même redevenu entraîneur, ce qui était déjà assez difficile, et maintenant je dois montrer que je peux le rester. Je veux désormais me concentrer entièrement là-dessus. »
Il a aussi glissé une remarque pleine d'humour sur le fait que Voller prenne sa place sur scène : « Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait non plus. »
Tout en reconnaissant le poids des attentes du public allemand, Voller estime que l'impressionnant parcours de Klopp lui donne l'autorité nécessaire pour expérimenter, réaffirmant le soutien total de la DFB à l'ancien manager de Liverpool : « Même s'il est un entraîneur extrêmement expérimenté, il se rend déjà compte du poids énorme que représente cette fonction. C'est un tout autre niveau, même par rapport aux meilleures équipes de club.
« Peu importe ce que vous décidez, 80 millions de personnes en débattent toujours. Néanmoins, les gens fermeront les yeux de temps en temps avec Jürgen si quelque chose ne fonctionne pas. Il a gagné cela grâce à sa carrière d'entraîneur ; cela ne vous est pas offert gratuitement. C'est pourquoi il a l'autorité et le pouvoir d'essayer des choses. Et au final, il sélectionnera les joueurs capables de mettre en œuvre ses idées et son style de jeu. »
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Qu'est-ce qui attend la suite ?
Klopp se concentre désormais pleinement sur le rétablissement de la stabilité tactique et mentale de l’équipe nationale allemande avant la prochaine trêve internationale. Sa priorité absolue sera de libérer tout le potentiel de figures clés comme Jamal Musiala, Florian Wirtz et Kai Havertz afin de relancer le destin de l’Allemagne après son élimination précoce de la Coupe du monde.
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