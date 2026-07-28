S’exprimant lors du Congrès international des entraîneurs à Mayence, Voller est revenu sur les raisons pour lesquelles Nagelsmann a fini par perdre le contrôle de la sélection nationale.

Comme cité par Kicker, Voller a reconnu que, si Nagelsmann avait du mal avec sa présence dans les stades et son influence sur l’équipe, l’intense pression médiatique a joué un rôle majeur dans sa chute. Voller a déclaré : « Jurgen sera certainement plus souvent dans les stades ; ce n’était pas vraiment le truc de Julian. Mais ce n’est pas pour ça que Jonathan Tah a manqué le penalty contre le Paraguay. Au final, Julian n’avait tout simplement plus le soutien nécessaire pour inspirer les gens. Peut-être était-il parfois un peu trop sensible, mais qui ne l’est pas en tant qu’entraîneur ?

« Peu importe la décision qu’il prenait, elle était interprétée négativement. S’il critiquait des joueurs, il était critiqué pour cela. S’il protégeait des joueurs, il était critiqué pour cela aussi. Parfois, c’était trop dur et tout simplement injuste. Pour être honnête, j’ai sous-estimé cela pendant longtemps ; ça a été ma grande erreur. J’ai ensuite essayé d’intervenir de temps en temps auprès des médias pendant la Coupe du monde.

« C’est simplement le lot d’un entraîneur dans le football professionnel. Au final, on vous juge sur les résultats bruts, et ils ont été décevants. Et on vous juge aussi sur le style de jeu, qui n’était pas bon non plus. Malgré tout, je le maintiens : Julian est un type exceptionnel, un gars formidable qui a déjà eu une grande carrière d’entraîneur et qui en a encore une grande devant lui. Il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne reprenne du service. »