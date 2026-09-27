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Jurgen Klopp déconcerté par les critiques visant Marc-Andre ter Stegen malgré sa mise à l’écart du gardien de l’Allemagne pour le match contre la Grèce
Klopp répond aux critiques visant Ter Stegen
Klopp a fermement défendu Ter Stegen après que le gardien de l’Ajax Amsterdam a été scruté de près à la suite d’un match nul 1-1 contre les Pays-Bas. L’entraîneur de 59 ans, qui prépare sa première à domicile sur le banc de la WWK Arena, a admis avoir été choqué d’entendre des évaluations négatives de la contribution du gardien lors de la rencontre de Ligue des nations jeudi. Klopp a souligné que même l’entraîneur adverse, Xavi, avait mis en avant le rôle crucial du gardien pour permettre à la sélection de la DFB de décrocher un point, suggérant que la perception du public ne correspondait pas à la réalité sur le terrain.
« J’ai entendu dire que Marc était critiqué, ça m’a surpris après un match au cours duquel l’entraîneur adverse a dit qu’il nous avait sauvé les fesses, a déclaré Klopp. Il a réalisé des arrêts exceptionnels, mais à deux reprises il a joué un ballon qu’il ne voulait pas jouer ou qu’il n’aurait pas dû jouer de cette manière, ça arrive. Je ne suis pas le moins du monde critique ; en fait, je suis vraiment très content de sa performance. »
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Nubel se voit offrir une opportunité en Ligue des nations
Malgré sa défense acharnée de Ter Stegen, Klopp a confirmé qu’un changement serait effectué dans les buts pour le prochain choc contre la Grèce. Alexander Nubel, de Besiktas, s’apprête à avoir sa chance de convaincre, même si le manager s’est empressé de préciser qu’il ne s’agissait pas d’une décision prise dans la réaction au match précédent. Cette rotation s’inscrivait dans une stratégie plus large visant à évaluer le secteur des gardiens pendant cette trêve internationale, qui comprend également Finn Dahmen, 28 ans.
Klopp a expliqué que la décision de titulariser Nubel reposait entièrement sur le mérite et avait été prise à l’avance. « Il l’a mérité. J’espère qu’il va en profiter et garder sa cage inviolée. Alex va quand même jouer, mais pas à cause de ça », a déclaré le manager.
Ajustement de l’effectif en raison de préoccupations liées à la condition physique
Le camp allemand a dû gérer plusieurs inquiétudes sur le plan physique avant le match contre la Grèce, Klopp ayant confirmé que Jamal Musiala et Kai Havertz ne sont pas disponibles pour la sélection. Musiala est écarté en raison d’une déchirure des fibres musculaires, tandis que l’attaquant d’Arsenal souffre d’une élongation, ce qui oblige le sélectionneur à se tourner vers ses nouveaux appelés. En conséquence, Florian Wirtz et Jonathan Burkardt ont réintégré le groupe afin d’apporter un renfort offensif à une équipe qui cherche à prendre la tête de son groupe de Ligue des nations après la récente victoire de la Grèce en Serbie.
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L’Allemagne ajuste son programme avant le test face à la Grèce
Dans une décision inhabituelle pour la sélection nationale, Klopp a modifié le programme de déplacement, choisissant que les joueurs de la DFB se rendent en bus le jour du match plutôt que la veille au soir. Cette décision logistique à visée tactique a été prise afin de maximiser le temps de récupération à leur base de Herzogenaurach, en veillant à ce que les joueurs ne soient pas pénalisés par des préparatifs répétés et la fatigue liée au voyage. L’entraîneur a affiché un grand respect pour la sélection grecque, saluant son actuelle « génération dorée » et soulignant qu’il s’attend à un test difficile à Augsbourg alors que l’Allemagne cherche à prendre de l’élan sous sa direction.
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