Klopp a fermement défendu Ter Stegen après que le gardien de l’Ajax Amsterdam a été scruté de près à la suite d’un match nul 1-1 contre les Pays-Bas. L’entraîneur de 59 ans, qui prépare sa première à domicile sur le banc de la WWK Arena, a admis avoir été choqué d’entendre des évaluations négatives de la contribution du gardien lors de la rencontre de Ligue des nations jeudi. Klopp a souligné que même l’entraîneur adverse, Xavi, avait mis en avant le rôle crucial du gardien pour permettre à la sélection de la DFB de décrocher un point, suggérant que la perception du public ne correspondait pas à la réalité sur le terrain.

« J’ai entendu dire que Marc était critiqué, ça m’a surpris après un match au cours duquel l’entraîneur adverse a dit qu’il nous avait sauvé les fesses, a déclaré Klopp. Il a réalisé des arrêts exceptionnels, mais à deux reprises il a joué un ballon qu’il ne voulait pas jouer ou qu’il n’aurait pas dû jouer de cette manière, ça arrive. Je ne suis pas le moins du monde critique ; en fait, je suis vraiment très content de sa performance. »