Jurgen Klopp de retour à Liverpool ? Le légendaire entraîneur ne « mettra pas en péril son héritage » pour sauver les Reds, affirme un ancien attaquant d'Anfield

Stan Collymore, un autre ancien attaquant de Liverpool comme Heskey, doute lui aussi qu’un accord avec Klopp puisse être conclu en 2026. Il avait précédemment expliqué à GOAL ce qu’il faudrait pour qu’une telle réunion ait lieu : « À moins que, cet été, Jürgen Klopp ne déclare : “Je reviens au football et Liverpool est le seul club qui m’intéresse” – ce qui attirerait sans aucun doute l’attention de la direction de Liverpool. S’il disait : “Je reviens, mais je veux un nouveau défi”, je ne pense pas que les dirigeants de Liverpool se précipiteraient pour le recruter. Je pense qu’ils donneraient à Arne Slot l’occasion de réussir, car il a remporté le championnat dès sa première saison. »

Alors que Heskey et Collymore ne sont pas convaincus par les rumeurs d’un retour émotionnel de Klopp, un autre ancien Red – le héros culte Gary McAllister – a déclaré à GOAL : « On ne peut jamais dire jamais dans ce genre de situation. Quand je l’ai vu diriger Dortmund, la complicité avec le Mur Jaune et le fait que Dortmund soit une grande ville industrielle, il était tout simplement fait pour ce genre de poste : la ville où il se trouvait, les supporters pour lesquels il travaillait et ceux qu’il essayait de satisfaire. Puis les années passent, il arrive à Liverpool et, là encore, c’est la combinaison parfaite. Encore une fois, pour moi, c’est un leader charismatique, quelqu’un avec une personnalité très forte, qui partage les mêmes sentiments que le Kop. Encore une fois, très similaire au Mur Jaune de Dortmund.

« Pour moi, c’est toujours très difficile de retourner là où l’on a connu un succès incroyable. Mais on ne peut jamais dire jamais. C’est un monde de fous et ça devient de plus en plus fou à mesure que nous parlons. Mais pour moi, je pense que le monde du football en général regrette Jürgen Klopp.

« Il a évidemment la possibilité de passer plus de temps avec sa famille et tout ça, parce que vous savez à quel point le métier d’entraîneur est exigeant. Donc, le poste qu’il occupe en ce moment, je suppose que ça lui donne plus de temps pour être avec sa famille. Mais les gens qui sont impliqués dans le football adorent être sur la pelouse d’un terrain d’entraînement. J’aimerais le voir revenir, où que ce soit, parce que je pense que le football en général lui a manqué. »