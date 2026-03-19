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Jurgen Klopp de retour à Liverpool ? Le légendaire entraîneur ne « mettra pas en péril son héritage » pour sauver les Reds, affirme un ancien attaquant d'Anfield
Klopp pourrait-il reprendre du service en 2026 ?
Klopp a mis fin à son engagement avec Liverpool en 2024, après avoir décidé de résilier son contrat avant terme pour profiter d'une pause bien méritée loin du stress lié à ses fonctions d'entraîneur. C'est précisément ce à quoi il s'est consacré en tant que directeur mondial du football chez Red Bull.
À 58 ans, il n'a donné aucune indication quant à un éventuel retour à l'entraînement, mais d'autres se font un plaisir de parler à sa place. Selon certaines rumeurs, Klopp pourrait être poussé à mettre fin à sa pause de deux ans si une offre intéressante venait à se présenter.
Le Real Madrid serait sur le coup, à la recherche d'un successeur définitif à Xabi Alonso, tandis que l'on se demande si Slot pourrait rester en poste si Liverpool venait à manquer la qualification pour la Ligue des champions, à peine 12 mois après avoir remporté le titre de Premier League.
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Un retour à Anfield serait-il un risque pour Klopp ?
Interrogé sur la question de savoir si Klopp serait tenté ou réticent à l'idée de revenir à Anfield, l'ancien attaquant des Reds Heskey – s'exprimant en partenariat avec Freespins.us – a déclaré à GOAL : « Je pense que cela mettrait en péril son héritage. Je pense que s'il souhaite vraiment se relancer, il chercherait probablement à aller ailleurs.
Pourquoi prendre ce risque ? Cela jetterait toujours une ombre sur n’importe quel entraîneur. Nous l’avons vu avec Sir Alex [Ferguson] à Manchester United. Cela fait combien de temps ? Plus de 10 ans. Cette ombre plane toujours sur eux. L’entraîneur doit trouver comment tirer le meilleur de ses joueurs dans la formation qu’il souhaite et qui correspond à la manière de jouer de Liverpool. »
Que faudrait-il pour que l'accord soit conclu ?
Stan Collymore, un autre ancien attaquant de Liverpool comme Heskey, doute lui aussi qu’un accord avec Klopp puisse être conclu en 2026. Il avait précédemment expliqué à GOAL ce qu’il faudrait pour qu’une telle réunion ait lieu : « À moins que, cet été, Jürgen Klopp ne déclare : “Je reviens au football et Liverpool est le seul club qui m’intéresse” – ce qui attirerait sans aucun doute l’attention de la direction de Liverpool. S’il disait : “Je reviens, mais je veux un nouveau défi”, je ne pense pas que les dirigeants de Liverpool se précipiteraient pour le recruter. Je pense qu’ils donneraient à Arne Slot l’occasion de réussir, car il a remporté le championnat dès sa première saison. »
Alors que Heskey et Collymore ne sont pas convaincus par les rumeurs d’un retour émotionnel de Klopp, un autre ancien Red – le héros culte Gary McAllister – a déclaré à GOAL : « On ne peut jamais dire jamais dans ce genre de situation. Quand je l’ai vu diriger Dortmund, la complicité avec le Mur Jaune et le fait que Dortmund soit une grande ville industrielle, il était tout simplement fait pour ce genre de poste : la ville où il se trouvait, les supporters pour lesquels il travaillait et ceux qu’il essayait de satisfaire. Puis les années passent, il arrive à Liverpool et, là encore, c’est la combinaison parfaite. Encore une fois, pour moi, c’est un leader charismatique, quelqu’un avec une personnalité très forte, qui partage les mêmes sentiments que le Kop. Encore une fois, très similaire au Mur Jaune de Dortmund.
« Pour moi, c’est toujours très difficile de retourner là où l’on a connu un succès incroyable. Mais on ne peut jamais dire jamais. C’est un monde de fous et ça devient de plus en plus fou à mesure que nous parlons. Mais pour moi, je pense que le monde du football en général regrette Jürgen Klopp.
« Il a évidemment la possibilité de passer plus de temps avec sa famille et tout ça, parce que vous savez à quel point le métier d’entraîneur est exigeant. Donc, le poste qu’il occupe en ce moment, je suppose que ça lui donne plus de temps pour être avec sa famille. Mais les gens qui sont impliqués dans le football adorent être sur la pelouse d’un terrain d’entraînement. J’aimerais le voir revenir, où que ce soit, parce que je pense que le football en général lui a manqué. »
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Slot peut sauver son poste en remportant des titres nationaux et européens
Slot, sous contrat jusqu'en 2027, espère mettre fin aux rumeurs concernant un changement d'entraîneur. Il a déjà remporté des titres et a vu Liverpool renverser la situation après un déficit à l'aller pour atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions en écrasant Galatasaray 4-0 lors de son dernier match.
La gloire européenne est toujours à portée de main et, bien qu'ils occupent la cinquième place du classement de la Premier League, les Reds ont encore huit matchs à disputer en championnat et sont qualifiés pour les quarts de finale de la FA Cup.
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