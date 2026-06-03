Selon le média français But! Football Club, le PSG surveille Kroupi depuis ses débuts à Lorient. Le club parisien a maintenu un vif intérêt pour le jeune attaquant, mais Bournemouth a finalement profité de ses excellentes relations avec les Merlus pour conclure rapidement le transfert.

Depuis son arrivée en Premier League, l’attaquant a considérablement renforcé sa réputation, s’imposant comme l’un des plus grands espoirs du football français. Lors de sa dernière saison en Ligue 2, il avait inscrit un impressionnant total de 22 buts en 30 matchs. Il a confirmé cette efficacité redoutable en Angleterre, trouvant le chemin des filets à 13 reprises en 33 apparitions pour les Cherries à seulement 20 ans, et validant ainsi son immense potentiel sur une scène bien plus prestigieuse.