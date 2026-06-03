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Junior Kroupi, l’attaquant de Bournemouth, serait selon les grands clubs français le profil idéal pour succéder à Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or
Les jeunes talents attirent les regards à Paris
Selon le média français But! Football Club, le PSG surveille Kroupi depuis ses débuts à Lorient. Le club parisien a maintenu un vif intérêt pour le jeune attaquant, mais Bournemouth a finalement profité de ses excellentes relations avec les Merlus pour conclure rapidement le transfert.
Depuis son arrivée en Premier League, l’attaquant a considérablement renforcé sa réputation, s’imposant comme l’un des plus grands espoirs du football français. Lors de sa dernière saison en Ligue 2, il avait inscrit un impressionnant total de 22 buts en 30 matchs. Il a confirmé cette efficacité redoutable en Angleterre, trouvant le chemin des filets à 13 reprises en 33 apparitions pour les Cherries à seulement 20 ans, et validant ainsi son immense potentiel sur une scène bien plus prestigieuse.
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Sa polyvalence en fait le successeur idéal.
L’intérêt grandissant du club parisien s’explique avant tout par la polyvalence tactique remarquable du joueur, parfaitement adaptée au système exigeant de Luis Enrique. Capable d’évoluer en tant qu’attaquant central ou sur les ailes, Kroupi incarne le profil dynamique que le technicien espagnol affectionne. Cette polyvalence alimente les spéculations : il serait déjà préparé pour succéder, à terme, à Dembélé.
Si l’international confirmé demeure un maillon essentiel du projet parisien, sa fragilité physique persistante alimente les réflexions en interne. Recruter un avant-poste fiable et polyvalent est donc devenu une priorité stratégique pour assurer la stabilité offensive à long terme des champions en titre.
Des relations clés pourraient faciliter la conclusion d’un accord
Autre atout dans l’éventualité d’un transfert : la représentation du joueur. Depuis plusieurs mois, Kroupi est suivi par Moussa Sissoko, un agent influent qui entretient déjà des relations solides avec la direction du Paris Saint-Germain. Sissoko gère actuellement les intérêts de plusieurs cadres du club, dont Bradley Barcola, Désiré Doué, Randal Kolo Muani et Dembélé lui-même.
Ces liens solides pourraient faciliter les discussions si le conseiller sportif Luis Campos décidait d’accélérer le dossier. Reste à convaincre le joueur de quitter un environnement anglais lucratif, mais les grands clubs français disposent à la fois de la puissance financière et d’arguments sportifs convaincants pour finaliser cette acquisition ambitieuse.
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Quelle sera la suite pour Kroupi et le PSG ?
Pour l’instant, Kroupi se concentre sur sa progression fulgurante à Bournemouth. Pendant ce temps, le PSG doit étudier avec soin ses options pour le mercato estival. Bien que Dembélé, 29 ans, ait marqué 20 buts en 40 matchs cette saison, il n’a joué que 2 200 minutes, en raison de problèmes physiques récurrents.
Conséquence directe : le club se prépare à déposer une offre officielle pour son successeur désigné. Un transfert réussi lui ouvrirait les portes d’un cador européen et propulserait sa carrière prometteuse vers de nouveaux sommets.