Jun'ai Byfield : le futur capitaine de Tottenham bat des records en Ligue des champions et pourrait être la solution aux problèmes défensifs du club

Tottenham n'a pas intégré de jeune talent issu de son centre de formation dans son équipe première depuis près d'une décennie. Il y a toutefois de l'espoir pour l'avenir, malgré le récent déclin de l'équipe senior. Des joueurs comme Mikey Moore et Luca Williams-Barnett donnent aux supporters des Spurs et au staff du club des raisons d'être optimistes, tandis que le club a investi dans de jeunes talents venus d'ailleurs, notamment Archie Gray, Lucas Bergvall et Luka Vuskovic.
Le prochain adolescent qui enthousiasme les coulisses de Hotspur Way est le défenseur Jun'ai Byfield, qui est devenu le plus jeune joueur de Tottenham à disputer la Ligue des champions lorsqu'il a fait ses débuts professionnels en janvier. Il n'a fêté ses 17 ans qu'en décembre, mais il a été rapidement intégré à l'équipe senior, en partie à cause d'une crise de blessures, mais aussi grâce à son talent.
Alors, qui est Byfield et pourquoi la moitié nord de Londres, surnommée les « Lilywhites », place-t-elle ses espoirs en lui pour les deux prochaines décennies ?