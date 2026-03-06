Jun'ai Byfield : le futur capitaine de Tottenham bat des records en Ligue des champions et pourrait être la solution aux problèmes défensifs du club

Byfield est né dans le quartier londonien de Lambeth le 6 décembre 2008 - ce qui signifie que le premier trophée de Tottenham de sa vie a été leur victoire en Ligue Europa en 2025 - et a grandi dans la banlieue de Bromley. Il a rejoint l'académie des Spurs à l'âge de huit ans, jouant d'abord comme attaquant avant de redescendre sur le terrain et de s'installer au poste de défenseur central.

Alors qu'il n'avait que 15 et 16 ans, Byfield a fait son entrée dans l'équipe des moins de 18 ans de Tottenham pendant les saisons 2023-24 et 2024-25, tout en continuant à fréquenter l'école. Plus impressionnant encore, il a été capitaine de l'équipe des moins de 17 ans qui a remporté la Premier League Cup l'année dernière et représente désormais les moins de 21 ans lorsqu'il n'est pas en service avec l'équipe première. Ces progrès ont également été reconnus à l'échelle nationale, Byfield étant désormais sélectionné en équipe d'Angleterre chez les moins de 16 ans, les moins de 17 ans et les moins de 18 ans.

Après la nomination de Thomas Frank au poste d'entraîneur principal des Spurs en juin 2025, Byfield a été promu dans l'équipe senior pour la tournée de pré-saison en Asie. Il ne s'agissait pas d'un simple geste symbolique, puisque le défenseur a également été sélectionné dans l'équipe pour la finale de la Supercoupe de l'UEFA, perdue aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain, et a remporté une médaille d'argent. Byfield a fait partie de plusieurs équipes de Premier League au cours de la première moitié de la saison 2025-2026, avant de signer son premier contrat professionnel à l'âge de 17 ans.