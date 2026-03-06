Goal.com
Jun'ai Byfield : le futur capitaine de Tottenham bat des records en Ligue des champions et pourrait être la solution aux problèmes défensifs du club

Pour un club de la taille de Tottenham, son centre de formation n'a pas produit beaucoup de diplômés couronnés de succès depuis le début du siècle. Bien sûr, Harry Kane est le nom qui ressort le plus et serait l'exemple parfait de tout système de formation, mais à part lui, les choix sont limités. La liste complète des anciens élèves actifs de l'académie des Spurs qui ont ensuite joué en équipe première est la suivante : Kane, Harry Winks, Oliver Skipp, Kyle Walker-Peters, Andros Townsend, Troy Parrott, Nabil Bentaleb, Massimo Luongo, Maksim Paskotsi, Milos Veljkovic, Anthony Georgiou et Cameron Carter-Vickers.

Tottenham n'a pas intégré de jeune talent issu de son centre de formation dans son équipe première depuis près d'une décennie. Il y a toutefois de l'espoir pour l'avenir, malgré le récent déclin de l'équipe senior. Des joueurs comme Mikey Moore et Luca Williams-Barnett donnent aux supporters des Spurs et au staff du club des raisons d'être optimistes, tandis que le club a investi dans de jeunes talents venus d'ailleurs, notamment Archie Gray, Lucas Bergvall et Luka Vuskovic.

Le prochain adolescent qui enthousiasme les coulisses de Hotspur Way est le défenseur Jun'ai Byfield, qui est devenu le plus jeune joueur de Tottenham à disputer la Ligue des champions lorsqu'il a fait ses débuts professionnels en janvier. Il n'a fêté ses 17 ans qu'en décembre, mais il a été rapidement intégré à l'équipe senior, en partie à cause d'une crise de blessures, mais aussi grâce à son talent.

Alors, qui est Byfield et pourquoi la moitié nord de Londres, surnommée les « Lilywhites », place-t-elle ses espoirs en lui pour les deux prochaines décennies ?

  • Là où tout a commencé

    Byfield est né dans le quartier londonien de Lambeth le 6 décembre 2008 - ce qui signifie que le premier trophée de Tottenham de sa vie a été leur victoire en Ligue Europa en 2025 - et a grandi dans la banlieue de Bromley. Il a rejoint l'académie des Spurs à l'âge de huit ans, jouant d'abord comme attaquant avant de redescendre sur le terrain et de s'installer au poste de défenseur central.

    Alors qu'il n'avait que 15 et 16 ans, Byfield a fait son entrée dans l'équipe des moins de 18 ans de Tottenham pendant les saisons 2023-24 et 2024-25, tout en continuant à fréquenter l'école. Plus impressionnant encore, il a été capitaine de l'équipe des moins de 17 ans qui a remporté la Premier League Cup l'année dernière et représente désormais les moins de 21 ans lorsqu'il n'est pas en service avec l'équipe première. Ces progrès ont également été reconnus à l'échelle nationale, Byfield étant désormais sélectionné en équipe d'Angleterre chez les moins de 16 ans, les moins de 17 ans et les moins de 18 ans.

    Après la nomination de Thomas Frank au poste d'entraîneur principal des Spurs en juin 2025, Byfield a été promu dans l'équipe senior pour la tournée de pré-saison en Asie. Il ne s'agissait pas d'un simple geste symbolique, puisque le défenseur a également été sélectionné dans l'équipe pour la finale de la Supercoupe de l'UEFA, perdue aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain, et a remporté une médaille d'argent. Byfield a fait partie de plusieurs équipes de Premier League au cours de la première moitié de la saison 2025-2026, avant de signer son premier contrat professionnel à l'âge de 17 ans.

  • Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    La grande percée

    Environ un mois après avoir signé son premier contrat professionnel, Byfield a fait ses débuts avec Tottenham, entrant en jeu à la 60e minute lors de la victoire 2-0 contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Initialement aligné comme arrière droit dans une défense à quatre classique, il a été poussé encore plus haut pour occuper le poste d'arrière latéral dans les dernières minutes.

    S'adressant aux médias après le match, Frank a déclaré qu'il avait une confiance immense en Byfield, comme en témoigne le fait qu'il ait joué un nombre important de minutes et qu'il ait été l'un des deux seuls remplaçants utilisés ce soir-là.

    « Je pense que c'est un moment spécial auquel il est important de participer, de faire débuter un jeune joueur, et pas seulement en lui offrant une petite récompense à la fin du match, mais en le faisant entrer dans un match important de Ligue des champions. Waouh, quel moment ! Il s'en est bien sorti, je suis très heureux pour lui », a déclaré Frank.

    « Jun'ai a impressionné tout au long de l'entraînement. Les joueurs lui font confiance, ils l'apprécient clairement beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. C'est une chose de faire ses débuts avec Tottenham, dans les cinq dernières minutes, quand on mène 4-0 et que tout se passe bien. C'en est une autre de faire ses débuts en Ligue des champions, lors d'un match important contre Dortmund, alors qu'on avait besoin de gagner. Il est simplement entré sur le terrain, serein, calme, au-dessus de tout ça. Waouh. J'espère que ses parents sont très fiers. Ils devraient l'être. »

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Comment ça va ?

    Deux semaines après la première apparition de Byfield en Premier League lors d'un match nul 2-2 contre Manchester City, Frank a été limogé par Tottenham le 11 février à la suite d'une série de résultats désastreux, le défenseur perdant ainsi l'un de ses plus grands supporters au sein du club.

    Cependant, compte tenu du chaos causé par les blessures chez les Spurs et de la suspension de quatre matchs du capitaine Cristian Romero, les supporters espéraient voir Byfield jouer un rôle plus important sous la houlette du nouvel entraîneur Igor Tudor. Byfield n'a toutefois pas été sélectionné pour aucun des trois matchs disputés jusqu'à présent par le Croate.

    Néanmoins, Byfield a encore des raisons d'être optimiste à court et à long terme à Tottenham, car les rumeurs vont bon train sur le retour possible cet été de l'ancien entraîneur Mauricio Pochettino, le leader de la dernière révolution des jeunes chez les Spurs. Si cela se concrétise, Byfield pourrait se voir attribuer un rôle plus important devant les autres options médiocres de l'équipe en défense.

  • Principaux atouts

    Byfield a été salué pour ses qualités techniques et son sens du jeu dans les centres de formation, et la décision de Frank de l'utiliser comme arrière latéral et ailier est peut-être en partie due à sa confiance en ses capacités techniques. Il n'hésite pas à dribbler depuis l'arrière (ce qui peut être considéré comme positif ou négatif, selon votre vision du football) et est connu pour provoquer des fautes dans sa propre moitié de terrain.

    Peut-être que l'ancienne carrière de Byfield en tant qu'attaquant l'a aidé à devenir une menace dans les deux surfaces. Au cours des 25 matchs disputés avec les U18 des Spurs la saison dernière, il a marqué cinq buts et a même contribué à une passe décisive. Notamment, lors d'une victoire contre Leicester City, il a récupéré un ballon aérien dans la surface de réparation avec un premier toucher décisif avant de contourner le gardien et de marquer.

    À l'instar de l'actuel défenseur des Spurs Romero et de l'ancien défenseur central Toby Alderweireld, Byfield aime jouer des ballons en profondeur pour trouver ses attaquants plus directement, tout en n'hésitant pas à monter au milieu de terrain, qu'il soit en possession du ballon ou non, notamment grâce à son impressionnante vitesse de récupération.

  • Tottenham Hotspur v Villarreal CF - UEFA Youth LeagueGetty Images Sport

    Possibilité d'amélioration

    Bien que Byfield ait été salué pour son physique chez les jeunes, on peut toujours se demander comment cela se traduira chez les seniors, où le terrain ne sera pas aussi favorable aux adolescents plus grands et plus forts.

    Si nous voulions être hypercritiques et avancer un argument basé sur la théorie plutôt que sur la réalité connue, la persistance de Tudor à utiliser Radu Dragusin et les milieux de terrain Joao Palhinha et Gray en défense plutôt que Byfield lors de ses premiers matchs pourrait suggérer que le joueur de 17 ans est en réalité plus loin de pouvoir apporter une contribution significative que ne le suggérait Frank.

    Mais encore une fois, il ne s'agit là que d'une hypothèse qui relève davantage de la fiction que de la réalité à ce stade. Le fait est que Byfield n'a montré aucune faiblesse significative dans son jeu au niveau junior et qu'il s'agit maintenant de faire le saut vers le niveau professionnel.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le prochain... Ledley King ?

    Bon, évidemment, il est très facile de considérer Byfield comme un défenseur formé à Tottenham et de le comparer au dernier grand défenseur issu du club. Mais il existe également un lien plus profond.

    Ledley King a été repéré pour la première fois par les Spurs au sein du prestigieux club Senrab FC, dans l'est de Londres, où il jouait aux côtés de son futur coéquipier en équipe d'Angleterre, John Terry. Il était alors considéré comme un défenseur moderne, en avance sur son temps et plus à l'aise avec le ballon que ses pairs, ce qui l'a amené à jouer au milieu de terrain pendant une partie de sa carrière. Pendant ses années à l'académie, King était comparé à la légende des Three Lions Bobby Moore pour son instinct défensif et sa capacité à lire le jeu d'une manière qui ne s'apprend pas.

    En tant que professionnel, King a été salué comme un « phénomène absolu » par Harry Redknapp, alors manager des Spurs, pour sa capacité à jouer à un niveau aussi élevé malgré l'absence d'entraînement pendant la semaine en raison de problèmes persistants au genou. Thierry Henry a déclaré que King était le meilleur défenseur qu'il ait jamais affronté, car il était le seul à pouvoir le déposséder du ballon proprement sans commettre de faute.

    Byfield suit une trajectoire similaire. Il a jusqu'à présent coché toutes les cases en tant que défenseur du football contemporain, et son lien avec King est un énorme bonus. À une époque où l'incertitude règne à Tottenham, les supporters peuvent au moins se raccrocher à l'idée qu'un défenseur issu du club ressemble en quelque sorte à l'un de leurs plus grands joueurs de tous les temps.

  • Et ensuite ?

    Avec Tottenham qui se bat pour rester en Premier League, Byfield ne sera peut-être pas aligné davantage en équipe première cette saison, à moins que les blessures et les suspensions ne s'accumulent à nouveau, même s'il ne pourrait certainement pas être pire que certaines des autres options dont dispose le club. Si les Spurs finissent par être relégués en Championship, cela pourrait en fait améliorer ses chances de jouer la saison prochaine, mais c'est un scénario catastrophe auquel le club préfère ne pas penser.

    Néanmoins, Byfield est impatient de jouer à un niveau plus élevé et s'est déjà fait quelques alliés sur le terrain d'entraînement.

    « Kevin Danso a été formidable avec moi depuis que je suis dans l'équipe première. Je savais avant le match qu'il allait m'aider et il a été vraiment très bon avec moi ce soir », a-t-il déclaré après ses débuts. « C'est juste un autre match, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. J'ai pris les choses étape par étape et j'ai l'impression d'avoir bien progressé dans le match. J'espère simplement qu'il y en aura beaucoup d'autres. »

