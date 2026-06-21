En matière de célébrations de buts, Deniz Undav a encore beaucoup à apprendre de Roger Milla. Âgé de 38 ans lors de la Coupe du monde 1990, ce dernier avait propulsé le Cameroun en quarts de finale et incarné à la perfection le rôle de « super joker ». Il est aussi considéré comme l’inventeur des célébrations chorégraphiées : après chaque réalisation, il dansait en balançant les hanches autour des drapeaux de coin italiens.
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Julian Nagelsmann ne doit pas relâcher la pression sur Deniz Undav. Toutefois, il doit désormais opérer un changement au sein de l’équipe nationale allemande
À l’époque, Milla avait récolté cinq points en tant que joker. Ce total est resté le record absolu de la Coupe du monde jusqu’à l’irruption de Deniz. Un but et deux passes décisives contre Curaçao, puis deux buts face à la Côte d’Ivoire : un record établi en exactement 56 minutes de jeu.
Lors de son plus grand moment jusqu’alors, Undav n’a pas célébré son but par une danse ou tout autre geste particulier. Après avoir inscrit la victoire contre la Côte d’Ivoire dans les dernières secondes du temps additionnel, il a semblé ne pas savoir comment réagir. Il a d’abord écarté les bras, puis pointé son index droit pour signifier qu’il n’y avait pas hors-jeu, avant de reculer d’un pas ou deux. Son geste s’est alors dissipé : toute l’équipe allemande, arrivée telle une tornade, s’est jetée sur lui.
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Deniz Undav est un atout dont aucune autre nation ne dispose
Après plusieurs performances décevantes de la sélection allemande, Undav a fait la différence en inscrivant un doublé en fin de match contre la Côte d’Ivoire. L’Allemagne se qualifie ainsi pour les huitièmes de finale d’une Coupe du monde pour la première fois depuis son titre de 2014 et, grâce à la défaite de l’Équateur face à Curaçao, assure même avant l’heure sa place de tête de groupe.
Dès ses trois points marqués en tant que remplaçant lors de la victoire 7-1 contre Curaçao en ouverture, la question s’était posée de savoir si Undav ne méritait pas une place de titulaire. Au plus tard après sa prestation face à une Côte d’Ivoire nettement plus forte, la réponse est claire : oui, il l’aurait sans aucun doute méritée. L’intéressé a esquivé le sujet à Toronto, tandis que le sélectionneur Julian Nagelsmann estimait : « C’est tout à fait possible. »
Pourtant, après sa nouvelle performance éclatante depuis le banc, le sélectionneur doit résister à la tentation de le titulariser : il conserve ainsi une arme redoutable, quel que soit le score. Dès son entrée face à la Côte d’Ivoire, le public l’a porté avec des chants ; son simple apparition suffit à électriser la Mannschaft. Les adversaires connaissent ses statistiques, mais peinent à le contenir.
Il serait précieux dans le onze de départ, mais son impact immédiat en cours de match fait de lui une arme unique au monde. Nagelsmann serait avisé de ne pas se priver de cet atout.
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Équipe d’Allemagne : Julian Nagelsmann devrait désormais installer Leroy Sané sur le banc
Le « super joker » Undav, la victoire in extremis et la force mentale affichée par l’équipe ne doivent pas faire oublier une prestation globalement décevante face à la Côte d’Ivoire. La défense a souvent vacillé, tandis que l’attaque a longtemps manqué d’inspiration.
Nagelsmann peut toutefois se réjouir : son équipe est déjà assurée de terminer en tête de son groupe avant même le troisième match de la phase de poules. Face à l’Équateur, elle aura l’occasion de peaufiner ses automatismes sans pression. Dans ce contexte, il serait judicieux de ne pas trop modifier le onze de départ et de conserver les trois attaquants dont l’importance et le talent ne font aucun doute : Jamal Musiala, Florian Wirtz et Kai Havertz.
Dans le même temps, il serait judicieux de tester sur l’aile droite une alternative à Leroy Sané, joueur très clivant et qui a de nouveau déçu sur le plan offensif face à la Côte d’Ivoire. Sous couvert de l’enjeu sportif nul face à l’Équateur, le sélectionneur pourrait, sans pour autant remiser Sané sur le banc, lui accorder un temps de repos mérité et observer les performances de Jamie Leweling à ce poste.