Après plusieurs performances décevantes de la sélection allemande, Undav a fait la différence en inscrivant un doublé en fin de match contre la Côte d’Ivoire. L’Allemagne se qualifie ainsi pour les huitièmes de finale d’une Coupe du monde pour la première fois depuis son titre de 2014 et, grâce à la défaite de l’Équateur face à Curaçao, assure même avant l’heure sa place de tête de groupe.

Dès ses trois points marqués en tant que remplaçant lors de la victoire 7-1 contre Curaçao en ouverture, la question s’était posée de savoir si Undav ne méritait pas une place de titulaire. Au plus tard après sa prestation face à une Côte d’Ivoire nettement plus forte, la réponse est claire : oui, il l’aurait sans aucun doute méritée. L’intéressé a esquivé le sujet à Toronto, tandis que le sélectionneur Julian Nagelsmann estimait : « C’est tout à fait possible. »

Pourtant, après sa nouvelle performance éclatante depuis le banc, le sélectionneur doit résister à la tentation de le titulariser : il conserve ainsi une arme redoutable, quel que soit le score. Dès son entrée face à la Côte d’Ivoire, le public l’a porté avec des chants ; son simple apparition suffit à électriser la Mannschaft. Les adversaires connaissent ses statistiques, mais peinent à le contenir.

Il serait précieux dans le onze de départ, mais son impact immédiat en cours de match fait de lui une arme unique au monde. Nagelsmann serait avisé de ne pas se priver de cet atout.