En matière de célébrations de buts, Deniz Undav a encore beaucoup à apprendre de Roger Milla. Âgé de 38 ans à l’époque, ce dernier devint, lors de la qualification sensationnelle du Cameroun pour les quarts de finale de la Coupe du monde 1990, l’incarnation même du « super joker » et, d’une certaine manière, l’inventeur des célébrations de buts chorégraphiées : pour fêter ses réalisations, il dansait en balançant les hanches autour des drapeaux de corner italiens.
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Julian Nagelsmann ne doit pas faire preuve de faiblesse avec Deniz Undav, mais il est temps pour lui d'opérer un changement dans l'équipe nationale allemande
À l’époque, Milla avait récolté cinq points en tant que joker. Ce total constitua longtemps le record absolu de la Coupe du monde, jusqu’à l’irruption de Deniz. Un but et deux passes décisives contre Curaçao, puis deux buts face à la Côte d’Ivoire : un exploit réalisé en seulement 56 minutes de jeu.
Lors de son plus grand moment jusqu’alors, Undav ne s’est pas livré à la moindre célébration ostentatoire. Après avoir inscrit le but de la victoire contre la Côte d’Ivoire dans les dernières secondes du temps additionnel, il a semblé un instant désemparé. Il a d’abord écarté les bras, puis pointé son index droit pour signifier qu’il n’y avait pas hors-jeu, avant de reculer d’un pas ou deux. Son geste s’est alors dissipé : toute l’équipe allemande, arrivée telle une tornade, s’est jetée sur lui pour l’enlacer.
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Deniz Undav est un atout dont aucune autre nation ne dispose
Après plusieurs performances décevantes de la sélection allemande, Undav a fait la différence en inscrivant un doublé en fin de match contre la Côte d’Ivoire. L’Allemagne se qualifie ainsi pour les huitièmes de finale d’une Coupe du monde pour la première fois depuis son titre de 2014 et, grâce à la défaite de l’Équateur face à Curaçao, elle est même déjà assurée de terminer en tête de son groupe.
Dès ses trois points marqués en tant que remplaçant lors de la victoire 7-1 contre Curaçao en ouverture de tournoi, la question s’était posée de savoir si Undav ne méritait pas une place de titulaire. Au plus tard après sa prestation face à une Côte d’Ivoire nettement plus forte, la réponse est claire : oui, il l’aurait sans aucun doute méritée. L’intéressé a esquivé le sujet à Toronto, tandis que le sélectionneur Julian Nagelsmann estimait : « C’est tout à fait possible. »
Pourtant, après cette nouvelle performance éclatante depuis le banc, le sélectionneur doit résister à la tentation : conserver cet atout de 29 ans dans son effectif, quelle que soit la marque au tableau d’affichage, reste un luxe stratégique. Dès son entrée face à la Côte d’Ivoire, le public l’a porté avec des chants ; son simple apparition suffit à électriser la Mannschaft. Les adversaires connaissent ses statistiques, mais peinent à le contenir.
Il serait précieux dans le onze de départ, mais son impact immédiat en cours de match fait de lui une arme unique au monde. Nagelsmann serait avisé de ne pas se priver de cet atout.
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Équipe nationale allemande : Julian Nagelsmann devrait désormais reléguer Leroy Sané sur le banc
Le « super joker » Undav, la victoire in extremis et la force mentale affichée par le groupe ne doivent pas faire oublier une prestation globalement décevante face à la Côte d’Ivoire. En défense, la Nationalmannschaft a souvent semblé friable, tandis qu’en attaque elle a longtemps manqué d’inspiration.
Nagelsmann peut toutefois se réjouir : son équipe est déjà assurée de terminer en tête de son groupe avant même le troisième match de la phase de poules. Face à l’Équateur, elle aura l’occasion de peaufiner ses automatismes sans pression. Dans ce contexte, il serait judicieux de ne pas trop modifier le onze de départ et de conserver les trois attaquants dont le talent et l’importance sont incontestables : Jamal Musiala, Florian Wirtz et Kai Havertz.
Dans le même temps, il serait judicieux de tester sur l’aile droite une alternative à Leroy Sané, joueur très clivant et qui a de nouveau déçu sur le plan offensif face à la Côte d’Ivoire. Sous couvert de l’enjeu sportif nul face à l’Équateur, le sélectionneur pourrait, sans pour autant renier sa loyauté ni ses éloges concernant le travail défensif de Sané, le laisser sur le banc afin d’observer l’apport d’une autre option, telle que Jamie Leweling, sur ce côté droit.