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Julian Nagelsmann maintient sa confiance en Jamal Musiala et Florian Wirtz, actuellement en manque d’efficacité, et le sélectionneur allemand promet de tirer le meilleur de ce duo
Nagelsmann maintient sa confiance dans le duo créatif allemand.
Les attentes étaient élevées pour Musiala et Wirtz à l’approche de la Coupe du monde 2026, mais aucun des deux n’a encore eu d’impact décisif. Tous deux ont peiné lors de la défaite de l’Allemagne face à l’Équateur, leur danger au dribble ayant été neutralisé à plusieurs reprises par le jeu physique de l’adversaire. Malgré cette performance décevante, Nagelsmann n’a pas l’intention de renoncer à ce duo. Le sélectionneur allemand a confirmé qu’il continuerait à compter sur Musiala et Wirtz pour le match des seizièmes de finale de lundi, convaincu que leur talent fera bientôt la différence.
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Nagelsmann estime que la percée est proche
Nagelsmann a salué l’engagement de Wirtz, malgré l’incapacité du joueur du Bayer Leverkusen à trouver le chemin des filets. Le sélectionneur allemand a également appelé à la patience envers Musiala, rappelant la longue période d’indisponibilité de l’attaquant du Bayern Munich en raison d’une blessure.
« Flo s'est beaucoup investi et a tout donné », a déclaré Nagelsmann aux journalistes. « Il manque de chance. Il a réalisé deux ou trois dribbles de grande classe dans la surface de réparation. Il lui manque juste le but. »
Concernant Musiala, il a ajouté : « Il est absent depuis un an. Nous savons tous de quoi il est capable. Nous devons l'aider à libérer tout son potentiel. La percée (de Musiala et Wirtz) aura sans aucun doute lieu lundi ! »
L'Allemagne cherche à reprendre confiance avant les huitièmes de finale
Face à l’Équateur, un signe positif s’est dégagé : Leroy Sané a enfin retrouvé le chemin des filets, mettant fin à sa période de disette. Nagelsmann s’est félicité de la performance de son ailier et estime que ce déblocage pourrait soulager la pression qui pèse sur les jeunes talents offensifs allemands.
« Je suis heureux pour lui », a déclaré Nagelsmann. « Il est en forme et il a failli marquer un deuxième but. »
Plutôt que de remanier son équipe après cette défaite, Nagelsmann veut que ses joueurs tirent les enseignements de cet échec tout en conservant leur identité offensive.
« Il est important que nous tirions les enseignements de nos expériences. J’aurais effectué des remplacements différents si nous avions encore besoin d’une victoire. Lundi, il s’agira de tout donner pour se qualifier pour le tour suivant. Nous devons dribbler vers l’avant avec confiance lundi », a-t-il conclu.
- AFP
L'Allemagne aborde un match à élimination directe
L'Allemagne quittera son camp de base de Winston-Salem pour rejoindre Boston, où elle affrontera le Paraguay lundi en 32es de finale. Nagelsmann a annoncé qu'il ne procéderait pas à de profonds changements, préférant s'appuyer sur Musiala, Wirtz et l'ensemble de son attaque pour répondre présent dans le temps fort de la phase à élimination directe.