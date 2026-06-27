Julian Nagelsmann maintient sa confiance en Jamal Musiala et Florian Wirtz, actuellement en manque d’efficacité, et le sélectionneur allemand promet de tirer le meilleur de ce duo

Nagelsmann a salué l’engagement de Wirtz, malgré l’incapacité du joueur du Bayer Leverkusen à trouver le chemin des filets. Le sélectionneur allemand a également appelé à la patience envers Musiala, rappelant la longue période d’indisponibilité de l’attaquant du Bayern Munich en raison d’une blessure.

« Flo s'est beaucoup investi et a tout donné », a déclaré Nagelsmann aux journalistes. « Il manque de chance. Il a réalisé deux ou trois dribbles de grande classe dans la surface de réparation. Il lui manque juste le but. »

Concernant Musiala, il a ajouté : « Il est absent depuis un an. Nous savons tous de quoi il est capable. Nous devons l'aider à libérer tout son potentiel. La percée (de Musiala et Wirtz) aura sans aucun doute lieu lundi ! »