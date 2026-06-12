Julian Nagelsmann l’avait autrefois exclu de l’équipe et il avait évité de justesse la prison : l’Allemagne retrouve un récidiviste lors de la Coupe du monde

Sur le terrain, il a certes de nouveau fait ses preuves sur le plan sportif, mais en dehors, il s'est complètement mis hors-jeu. En janvier 2023, Brenet a été pris deux fois au volant sans permis en l'espace de deux semaines seulement. Il l'avait perdu en 2020, à la suite d'une conduite en état d'ivresse.

« Il ne semble manifestement pas tenir compte des autorités. J’ai l’impression qu’il continue à jouer au football après avoir reçu un carton rouge », avait déclaré le juge compétent, qui l’avait condamné en 2024 à un mois d’emprisonnement. En 2021, il avait déjà écopé d’une amende et de travaux d’intérêt général avec sursis pour violence conjugale. En appel, sa peine de prison pour conduite sans permis a été convertie en travaux d’intérêt général, mais Twente a malgré tout résilié son contrat.

Il s’engage ensuite au Qatar, à Al-Rayyan, où il ne dispute que six matchs lors de la saison 2024/25, avant de rebondir en Écosse au FC Livingston puis, lors de la phase retour, en Turquie à Kayserispor. Il prend aujourd’hui part à la Coupe du monde avec Curaçao. Bien qu’il ait disputé de nombreux matchs avec les sélections jeunes néerlandaises et même pris part aux qualifications mondiales 2016 avec l’Elftal, la FIFA lui a accordé une dérogation spéciale lui permettant de jouer pour le pays d’origine de ses parents.

Depuis ses débuts avec Curaçao en 2024, Brenet a récolté six points en 17 matchs. Lors de la rencontre de préparation à la Coupe du monde face à Aruba, il a débuté comme arrière droit et a inscrit un but. Dimanche à 19 heures, le joueur de 32 ans et son équipe défieront l’Allemagne pour le coup d’envoi de la Coupe du monde – et, par la même occasion, ses anciens entraîneurs Nagelsmann et Schreuder.