À bien des égards, Curaçao est un participant hors du commun de cette Coupe du monde. Avec seulement 156 000 habitants, cette île des Caraïbes est le plus petit pays à s’être jamais qualifié pour une phase finale. Toutefois, ce chiffre officiel est quelque peu trompeur, car le sélectionneur national Dick Advocaat, 78 ans, le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde, peut puiser dans un vivier de joueurs internationaux bien plus large.
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Julian Nagelsmann l’avait autrefois exclu de l’équipe et il avait échappé de justesse à la prison : l’Allemagne retrouve un récidiviste lors de la Coupe du monde
Ancienne colonie, Curaçao appartient toujours au Royaume des Pays-Bas, tout en jouissant d’une large autonomie. Au fil des ans, des milliers de Curaçaoans ont émigré vers les Pays-Bas, et leurs descendants forment aujourd’hui l’épine dorsale de l’équipe nationale, reconnue par la FIFA depuis 2010. Sur les 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde, un seul est né à Curaçao : Tahith Chong, la figure la plus connue à l’international.
Formé à Manchester United, où il a disputé seize matchs officiels, le milieu de terrain a ensuite tenté, sans grand succès, l’aventure au Werder Brême pendant six mois en 2021. Installé aujourd’hui à Sheffield United, il est l’un des six Curaçéens du groupe à avoir évolué en Allemagne. Gervane Kastaneer a porté les couleurs du 1. FC Kaiserslautern, Riechedly Bazoer celles du VfL Wolfsburg, Roshon van Eijma a joué pour le Preußen Münster, tandis que Jürgen Locadia et Joshua Brenet ont évolué au TSG Hoffenheim.
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Julian Nagelsmann a suspendu Joshua Brenet à Hoffenheim
Le latéral droit Brenet a été transféré en 2018 du PSV Eindhoven à Hoffenheim pour 3,5 millions d’euros, notamment à l’initiative de l’actuel sélectionneur national Julian Nagelsmann. Il était alors triple champion d’Eredivisie et comptait deux sélections en équipe nationale néerlandaise. Mais, à Hoffenheim, le latéral s’est rapidement révélé être un investissement coûteux et peu rentable. Après avoir débuté la saison sur le banc en Bundesliga, il a séché une séance vidéo cruciale avant le premier match de Ligue des champions du club contre le Shakhtar Donetsk, ce qui a valu à Nagelsmann de l’exclure temporairement du groupe.
Si Nagelsmann lui a par la suite pardonné, Brenet n’a disputé que quelques matchs épars sous le maillot de la TSG. Son successeur, Alfred Schreuder – aujourd’hui adjoint de Nagelsmann à la DFB – ne lui a pas accordé davantage de crédit, et Sebastian Hoeneß l’a finalement rétrogradé en équipe réserve, en Regionalliga Südwest (quatrième division). Des retards répétés et d’autres écarts disciplinaires ont encore compliqué sa situation. Resté sans club preneur, il a finalement quitté le club alsacien pour Twente Enschede, libre de tout transfert, en 2022.
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« J’ai l’impression qu’il continue à jouer au football même après avoir reçu un carton rouge. »
Sur le terrain, il a certes de nouveau fait ses preuves sur le plan sportif, mais en dehors, il s'est complètement mis hors-jeu. En janvier 2023, Brenet a été pris deux fois au volant sans permis en l'espace de deux semaines seulement. Il l'avait perdu en 2020, à la suite d'une conduite en état d'ivresse.
« Il ne semble manifestement pas tenir compte des autorités. J’ai l’impression qu’il continue à jouer au football après avoir reçu un carton rouge », a déclaré le juge compétent, qui l’a condamné en 2024 à un mois de prison. En 2021, il avait déjà écopé d’une amende et de travaux d’intérêt général avec sursis pour violence conjugale. En appel, sa peine de prison pour conduite sans permis a été convertie en travaux d’intérêt général, mais Twente a malgré tout résilié son contrat.
Il s’engage alors au Qatar, à Al-Rayyan, où il ne dispute que six matchs lors de la saison 2024/25, avant de rebondir en Écosse au FC Livingston puis, lors de la phase retour, en Turquie à Kayserispor. Il prend désormais part à la Coupe du monde avec Curaçao. Bien qu’il ait disputé de nombreux matchs avec les sélections jeunes néerlandaises et même pris part aux qualifications mondiales 2016 avec l’Elftal, la FIFA lui a accordé une dérogation spéciale lui permettant de jouer pour le pays d’origine de ses parents.
Depuis ses débuts avec Curaçao en 2024, Brenet a récolté six points en 17 matchs. Lors de la rencontre de préparation à la Coupe du monde face à Aruba, il a débuté au poste d’arrière droit et a marqué un but. Dimanche à 19 heures, le joueur, désormais âgé de 32 ans, affrontera avec son équipe l’Allemagne pour le coup d’envoi de la Coupe du monde – et ses anciens entraîneurs Nagelsmann et Schreuder.