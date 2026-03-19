« La trêve hivernale a duré assez longtemps », s'est dit Julian Nagelsmann il y a deux semaines et demie, et il s'est rapidement rappelé à l'attention du public avec une interview qui a fait grand bruit. Dans le magazine Kicker, le sélectionneur national allemand a mis l'Allemagne dans l'ambiance de la Coupe du monde et de la sélection définitive de l'équipe avant le tournoi en Amérique du Nord, avec des déclarations controversées.
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Julian Nagelsmann est-il en train de faire volte-face ? Un détail piquant concernant Felix Nmecha retient l'attention lors de l'annonce de la sélection de la DFB
« Il y aura des décisions, je peux déjà vous le dire, qui ne seront probablement pas très bien accueillies. Ni par les joueurs, ni par le grand public », a annoncé Nagelsmann d'un ton solennel. Contrairement à sa sélection de mars avant l’Euro 2024 à domicile, où il avait écarté Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka et Serge Gnabry tout en rappelant Toni Kroos, il n’y a toutefois pas eu de coup de théâtre en mars 2026.
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Équipe de la DFB : Jamal Musiala devrait encore intégrer la sélection pour la Coupe du monde
Il manque certes quelques grands noms, mais aucun des absents n'est aussi spectaculaire ou surprenant qu'à l'époque. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug et Robert Andrich sont loin de leur meilleur niveau. Angelo Stiller et Maximilian Beier étaient déjà absents du dernier groupe. La situation de Said El Mala au 1. FC Cologne n'a pas changé. Aucun de ces joueurs n'est un poids lourd. Jamal Musiala doit soigner ses problèmes de cheville à Munich.
Les premières sélections de Lennart Karl et Jonas Urbig sont justifiées au vu de leurs performances au FC Bayern et devraient également être saluées par le grand public. Avec sept joueurs, les Munichois forment à nouveau un groupe important, qui pourrait même passer à huit joueurs lors de la Coupe du monde si Musiala est rétabli.
Musiala est le seul joueur non sélectionné qui, s'il est en forme d'ici là, peut compter sur une sélection pour la Coupe du monde. Kevin Schade est en concurrence avec Beier et Adeyemi pour le poste d’attaquant de contre-attaque dans l’équipe, comme l’a confirmé Nagelsmann lors de sa conférence de presse jeudi. Le sélectionneur national a soutenu Nick Woltemade malgré sa période difficile à Newcastle United. Stiller n’a guère de chances d’être sélectionné après les explications détaillées de Nagelsmann concernant sa non-sélection.
Les plus grandes surprises de cette sélection sont principalement dues aux annonces faites par Nagelsmann lui-même : le retour d'Anton Stach en équipe nationale après quatre ans d'absence et la classification de Felix Nmecha comme « attaquant », accompagnées de déclarations sur Leon Goretzka lors de la conférence de presse.
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Équipe de la DFB : Felix Nmecha est cette fois classé dans la catégorie « Attaque »
Dans une interview accordée au magazine Kicker, Nagelsmann avait déploré le manque de milieux défensifs dotés d'un bon sens du jeu offensif. À ses yeux, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Pascal Groß, Angelo Stiller et Robert Andrich sont « tous des profils de joueurs très similaires ». C'est pourquoi il n'envisage pas de former un duo de milieux défensifs composé de Pavlovic et Nmecha, comme le réclament avec véhémence de nombreux supporters et experts, emmenés par Lothar Matthäus, son principal détracteur. « L'un des deux a en tout cas de bonnes chances de jouer », a déclaré Nagelsmann. « Mais nous avons besoin d'un profil légèrement différent pour le rôle plus offensif. »
C'est justement pour ce poste que Nagelsmann a laissé entrevoir une place de titulaire en Coupe du monde au remplaçant munichois Goretzka, pourtant très controversé auprès du public allemand. Le sélectionneur national a éludé la question de savoir s’il envisageait Stach comme alternative. Le joueur de 27 ans s’en sort certes « bien » à Leeds United, « mais il n’est pas non plus très fort de la tête ni un excellent duelliste, c’est plutôt quelqu’un qui aime avoir le jeu devant lui ».
Nagelsmann a néanmoins surpris en convoquant Stach dans l'équipe, tout comme Pavlovic, Nmecha et Groß – soit, à ses yeux, quatre types de joueurs très similaires pour un seul poste. Mais un revirement s'annonce pour Nmecha. Contrairement à l'automne et contrairement aux récentes déclarations du sélectionneur national, le joueur de Dortmund ne figure pas cette fois-ci dans la liste de l'équipe sous la rubrique « Défense », mais sous « Attaque ». Il est donc possible que Nagelsmann envisage désormais un duo de milieux défensifs composé de Pavlovic et Nmecha – au détriment de Goretzka.
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Julian Nagelsmann revient sur ses propos concernant Leon Goretzka
Lors de la conférence de presse, Nagelsmann s'est en tout cas exprimé tout autrement à ce sujet que lors de son interview au Kicker. Ses propos concernant Goretzka auraient été mal interprétés. « J'ai dit : "Il a de bonnes chances de jouer" », s'est-il cité correctement, avant de préciser : « Jouer, ça peut aussi vouloir dire deux minutes. » Ce que Nagelsmann a omis de mentionner, c'est la deuxième partie de sa déclaration de l'époque. La citation exacte : « À l'heure actuelle, malgré son temps de jeu réduit au Bayern, Leon Goretzka aura de bonnes chances de jouer et d'avoir un rôle similaire à celui qu'il a eu lors des qualifications pour la Coupe du monde. » À cette occasion, Goretzka avait été titularisé lors de cinq des six matches et était entré en jeu lors du dernier. Autrement dit : un titulaire.
Nagelsmann a également évoqué le temps de jeu récemment limité de Goretzka au FC Bayern et a de plus abordé de manière proactive le sujet de Nmecha. « Avec Felix Nmecha, nous avons dans l’effectif un joueur qui peut également occuper ce poste, mais qui l’interprète un peu différemment. » Jusqu’à présent, Pavlovic et Nmecha n’ont encore jamais été alignés ensemble dans le onze de départ sous Nagelsmann ; cela pourrait bien être le cas lors de l’un des prochains matchs amicaux contre le Ghana et la Suisse.
Équipe de la DFB : la sélection de l'équipe nationale allemande
Position Joueur Club Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim But Alexander Nübel VfB Stuttgart Gardien Jonas Urbig FC Bayern Munich Défense Waldemar Anton Borussia Dortmund Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion Défense Joshua Kimmich FC Bayern Munich Défenseur Aleksandar Pavlovic FC Bayern Munich Défenseur David Raum RB Leipzig Défenseur Antonio Rüdiger Real Madrid Défenseur Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Défenseur Anton Stach Leeds United Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich Défenseur Malick Thiaw Newcastle United Défenseur Josha Vagnoman VfB Stuttgart Attaquant Leon Goretzka FC Bayern Munich Attaquant Serge Gnabry FC Bayern Munich Attaquant Kai Havertz FC Arsenal Attaquant Lennart Karl FC Bayern Munich Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart Attaquant Felix Nmecha Borussia Dortmund Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul Attaquant Kevin Schade FC Brentford Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool Attaquant Nick Woltemade Newcastle United