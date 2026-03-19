Il manque certes quelques grands noms, mais aucun des absents n'est aussi spectaculaire ou surprenant qu'à l'époque. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug et Robert Andrich sont loin de leur meilleur niveau. Angelo Stiller et Maximilian Beier étaient déjà absents du dernier groupe. La situation de Said El Mala au 1. FC Cologne n'a pas changé. Aucun de ces joueurs n'est un poids lourd. Jamal Musiala doit soigner ses problèmes de cheville à Munich.

Les premières sélections de Lennart Karl et Jonas Urbig sont justifiées au vu de leurs performances au FC Bayern et devraient également être saluées par le grand public. Avec sept joueurs, les Munichois forment à nouveau un groupe important, qui pourrait même passer à huit joueurs lors de la Coupe du monde si Musiala est rétabli.

Musiala est le seul joueur non sélectionné qui, s'il est en forme d'ici là, peut compter sur une sélection pour la Coupe du monde. Kevin Schade est en concurrence avec Beier et Adeyemi pour le poste d’attaquant de contre-attaque dans l’équipe, comme l’a confirmé Nagelsmann lors de sa conférence de presse jeudi. Le sélectionneur national a soutenu Nick Woltemade malgré sa période difficile à Newcastle United. Stiller n’a guère de chances d’être sélectionné après les explications détaillées de Nagelsmann concernant sa non-sélection.

Les plus grandes surprises de cette sélection sont principalement dues aux annonces faites par Nagelsmann lui-même : le retour d'Anton Stach en équipe nationale après quatre ans d'absence et la classification de Felix Nmecha comme « attaquant », accompagnées de déclarations sur Leon Goretzka lors de la conférence de presse.