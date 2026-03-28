Malgré son ascension fulgurante – passant du statut de plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga à celui de meilleur buteur de la saison avec 18 réalisations lors du doublé national sans défaite du Bayer Leverkusen lors de la saison 2023-2024 –, la jeune star subit désormais une pression croissante à Anfield depuis son transfert retentissant cet été. Cependant, Nagelsmann continue de le soutenir fermement, estimant que les critiques du public ont été bien trop sévères pour un joueur qui, malgré sa grande expérience, est encore en train de s'adapter à un changement de carrière majeur.

S'exprimant pendant la trêve internationale, Nagelsmann a fait part de sa frustration face au discours entourant le joueur de 22 ans.

« C'était une situation tout à fait normale pour un jeune joueur. C'est quelqu'un qui a des émotions et qui doit d'abord apprendre à faire face aux critiques. Une telle intensité n'était pas justifiée », a déclaré le sélectionneur allemand aux journalistes alors que son équipe se préparait pour son match amical contre le Ghana lundi.



