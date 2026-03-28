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Julian Nagelsmann dénonce les critiques « injustifiées » à l'encontre de Florian Wirtz, tandis que le sélectionneur allemand soutient la star de Liverpool, convaincu qu'il « en sortira plus fort » malgré ses difficultés
Nagelsmann fustige les critiques « injustifiées »
Malgré son ascension fulgurante – passant du statut de plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga à celui de meilleur buteur de la saison avec 18 réalisations lors du doublé national sans défaite du Bayer Leverkusen lors de la saison 2023-2024 –, la jeune star subit désormais une pression croissante à Anfield depuis son transfert retentissant cet été. Cependant, Nagelsmann continue de le soutenir fermement, estimant que les critiques du public ont été bien trop sévères pour un joueur qui, malgré sa grande expérience, est encore en train de s'adapter à un changement de carrière majeur.
S'exprimant pendant la trêve internationale, Nagelsmann a fait part de sa frustration face au discours entourant le joueur de 22 ans.
« C'était une situation tout à fait normale pour un jeune joueur. C'est quelqu'un qui a des émotions et qui doit d'abord apprendre à faire face aux critiques. Une telle intensité n'était pas justifiée », a déclaré le sélectionneur allemand aux journalistes alors que son équipe se préparait pour son match amical contre le Ghana lundi.
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Renforcer nos liens dans les moments difficiles
Alors que les critiques en Angleterre n'ont cessé de pleuvoir, Wirtz n'ayant inscrit que six buts et délivré neuf passes décisives en 40 apparitions toutes compétitions confondues, Nagelsmann a profité de cette période pour renforcer ses liens avec le talentueux attaquant. Alors que Liverpool peine à obtenir des résultats réguliers et se bat pour assurer une place parmi les quatre premiers afin de participer à la Ligue des champions la saison prochaine, l’ancien entraîneur du Bayern de Munich a révélé qu’il avait joué un rôle actif dans l’accompagnement de Wirtz, lui apportant le soutien émotionnel nécessaire pour surmonter les hauts et les bas du football de haut niveau.
Nagelsmann a souligné l'évolution personnelle dont il a été témoin chez Wirtz au cours de ces mois difficiles. « Nous nous sommes encore rapprochés, nous avons eu de nombreuses conversations enrichissantes au cours desquelles il s'est vraiment ouvert. Il est intelligent et très ouvert, et on apprend beaucoup en discutant avec lui », a ajouté Nagelsmann.
Confiance dans un retour en force
Nagelsmann est convaincu que cette période difficile sera bénéfique à long terme pour Wirtz, considérant ce passage à vide comme une expérience formatrice essentielle pour développer la force mentale nécessaire dans un club de l'envergure d'Anfield.
« Il peut tirer beaucoup de cette phase et en sortir plus fort », a insisté l'entraîneur.
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Wirtz brille lors du match haletant opposant l'Allemagne à la Suisse
Comme souvent auparavant, Wirtz a volé la vedette lors de la victoire 4-3 de l'Allemagne face à la Suisse vendredi, en inscrivant un doublé et en délivrant deux passes décisives. Nagelsmann a été profondément impressionné par la performance de la star de Liverpool : « Il est déjà une référence dans le football mondial, et s'il continue sur cette lancée, il restera au plus haut niveau pendant longtemps, quel que soit le club, car il est incroyablement doué et dispose toujours de l'énergie nécessaire. Lothar Matthäus lui a attribué la note A+ avec une étoile. Qui pourrait contester cela ? C'est impossible », a déclaré Nagelsmann.