Quatre jours après l’élimination des quadruples champions du monde face à l’outsider sud-américain, le Paraguay, au terme d’une séance de tirs au but dramatique, la Fédération allemande de football (DFB) a confirmé le départ de l’entraîneur. Après un match nul tendu (1-1) à l’issue des prolongations, les échecs de Kai Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah ont scellé une défaite cruelle 4-3 aux tirs au but. Cette issue marque, pour la première fois de son histoire, l’élimination de la nation européenne par une séance de tirs au but en Coupe du monde.

Dans un communiqué, le comité directeur de la DFB a confirmé avoir « décidé à l’unanimité, sur proposition du président de la DFB Bernd Neuendorf, de mettre fin immédiatement à la relation contractuelle » avec Nagelsmann.

Il a ajouté que l’entraîneur « avait déjà demandé à être démis de ses fonctions la veille, lors d’une réunion confidentielle avec les dirigeants de la fédération, à la suite du résultat décevant de la Coupe du monde de la FIFA 2026… Cette demande a désormais été acceptée par les représentants des actionnaires et le conseil de surveillance ».