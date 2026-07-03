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Julian Nagelsmann démissionne de son poste de sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, une décision actée alors que les spéculations sur une arrivée de Jürgen Klopp se multiplient suite à l’élimination prématurée en Coupe du monde
L'Allemagne subit une défaite historique en Coupe du monde
Quatre jours après l’élimination des quadruples champions du monde face à l’outsider sud-américain, le Paraguay, au terme d’une séance de tirs au but dramatique, la Fédération allemande de football (DFB) a confirmé le départ de l’entraîneur. Après un match nul tendu (1-1) à l’issue des prolongations, les échecs de Kai Havertz, Nick Woltemade et Jonathan Tah ont scellé une défaite cruelle 4-3 aux tirs au but. Cette issue marque, pour la première fois de son histoire, l’élimination de la nation européenne par une séance de tirs au but en Coupe du monde.
Dans un communiqué, le comité directeur de la DFB a confirmé avoir « décidé à l’unanimité, sur proposition du président de la DFB Bernd Neuendorf, de mettre fin immédiatement à la relation contractuelle » avec Nagelsmann.
Il a ajouté que l’entraîneur « avait déjà demandé à être démis de ses fonctions la veille, lors d’une réunion confidentielle avec les dirigeants de la fédération, à la suite du résultat décevant de la Coupe du monde de la FIFA 2026… Cette demande a désormais été acceptée par les représentants des actionnaires et le conseil de surveillance ».
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Nagelsmann s'exprime après son départ
Selon un article du journal allemand *Bild*, la position de Nagelsmann est devenue totalement intenable à la suite d’une analyse approfondie menée au siège de la DFB. Bien que l’entraîneur ait initialement affirmé sa volonté absolue de rester à la tête de l’équipe, le directeur sportif Rudi Voller s’est rallié au consensus du conseil d’administration en conseillant au technicien de 38 ans de démissionner.
Nagelsmann a expliqué : « J’ai beaucoup réfléchi ces derniers jours depuis notre élimination et j’ai consulté des personnes de confiance, tant à titre personnel qu’au sein de la fédération. Cette décision n’a pas été facile à prendre pour moi. Ma priorité absolue a toujours été la réussite de l’équipe. Après une déception aussi amère, elle mérite d’avoir la chance de prendre un nouveau départ. Je tiens à remercier mon staff technique, l’équipe d’encadrement et tous ceux qui, au sein de la fédération, nous ont soutenus, en particulier les joueurs avec lesquels j’ai eu le privilège de travailler. Je tiens également à adresser un merci tout particulier aux supporters. Vous nous avez portés, vous nous avez fait confiance, vous nous avez donné de l’énergie, même dans les moments difficiles. Cela me peine sincèrement de vous avoir déçus et de ne pas avoir pu vous offrir d’autres soirées de football mémorables lors de cette Coupe du monde. Vous méritiez tellement mieux ! »
Une période de stagnation appelle une refonte
L’élimination prématurée de l’Allemagne met en lumière un déclin persistant : la « Mannschaft » n’a atteint qu’un seul quart de finale en compétition majeure depuis 2016. Si Nagelsmann part avec un bilan correct, Kickerrévèle qu’un consensus s’est formé au sein de la DFB pour son départ, Jürgen Klopp étant déjà présenté comme le successeur idéal. La résiliation anticipée de son contrat, qui courait jusqu’à l’Euro 2028, pourrait donner lieu à une indemnité de plusieurs millions, même si l’arrivée immédiate de Klopp, actuellement chez Red Bull, reste peu probable.
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La Ligue des Nations, un véritable terrain d’essai pour les sélections nationales.
L'Allemagne entame une phase de transition cruciale : la direction cherche précipitamment un successeur avant la trêve internationale. Battue et démoralisée, l'équipe reprendra la compétition le 24 septembre en Ligue des Nations, avec un déplacement chez son rival historique, les Pays-Bas. Nommé dans les meilleurs délais, un sélectionneur de premier plan devra redonner confiance à la nation et assurer une phase de groupes réussie.
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