Julian Nagelsmann confirme que Manuel Neuer sera le gardien n°1 de l’Allemagne lors de la Coupe du monde, alors que la légende du Bayern met fin à sa retraite internationale

Nagelsmann a décidé de s’appuyer à nouveau sur l’expérience de Neuer pour la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Bien que le gardien de but de 40 ans ait initialement pris sa retraite internationale après l’Euro 2024, il s’apprête désormais à tirer sa révérence.

Interrogé lors de l’annonce officielle de la sélection allemande, Nagelsmann s’est montré direct, comme le souligne Sky Sports : « Oui, je compte sur lui. » Il a ensuite mis en avant les qualités intangibles que le gardien vétéran apporte au groupe, déclarant : « Tout le monde sait quelle aura entoure Manu. À mes yeux, cette décision est la bonne. »







