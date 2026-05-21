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Julian Nagelsmann confirme que Manuel Neuer sera le gardien n°1 de l’Allemagne lors de la Coupe du monde, alors que la légende du Bayern met fin à sa retraite internationale
Nagelsmann dévoile sa sélection pour la Coupe du monde
Nagelsmann a décidé de s’appuyer à nouveau sur l’expérience de Neuer pour la prochaine Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Bien que le gardien de but de 40 ans ait initialement pris sa retraite internationale après l’Euro 2024, il s’apprête désormais à tirer sa révérence.
Interrogé lors de l’annonce officielle de la sélection allemande, Nagelsmann s’est montré direct, comme le souligne Sky Sports : « Oui, je compte sur lui. » Il a ensuite mis en avant les qualités intangibles que le gardien vétéran apporte au groupe, déclarant : « Tout le monde sait quelle aura entoure Manu. À mes yeux, cette décision est la bonne. »
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Un coup dur pour Baumann
Cette décision représente un revers de taille pour Oliver Baumann, le gardien d’Hoffenheim. Après la blessure de Marc-André ter Stegen, il s’était imposé comme le favori pour débuter le tournoi. Il devra toutefois se contenter une nouvelle fois du rôle de remplaçant, la légende du Bayern, Neuer, faisant son retour dans le groupe.
Nagelsmann a reconnu que l’annonce avait été « un coup dur » pour le gardien de 35 ans, mais il a salué sa réaction professionnelle, le qualifiant de « numéro 2 de classe mondiale » et soulignant son engagement à soutenir l’équipe quel que soit son rôle.
Un débat interne intense prend fin
Le retour de Neuer s’est dessiné au terme d’un processus complexe. Nagelsmann a expliqué que le staff technique a mené des discussions approfondies pour composer le groupe, pesant les récents pépins physiques du gardien contre son palmarès solide. Le groupe d’entraînement accueillera aussi Jonas Urbig, qui effectuera le déplacement en tant que partenaire d’entraînement pour épauler le groupe des gardiens.
« Il y a eu énormément de discussions », a expliqué Nagelsmann. « Les discussions internes sont terminées. »
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Le chemin vers la Coupe du monde 2026
L’Allemagne accélère ses préparatifs avec deux matchs amicaux consécutifs : d’abord contre la Finlande à Mayence, puis face aux États-Unis à Chicago. Ces rencontres serviront de dernier galop d’essai à Neuer et à ses coéquipiers avant de rejoindre leur camp de base à Winston-Salem et d’entamer leur campagne dans le groupe E.
Dans un groupe E prometteur, la Mannschaft défiera Curaçao, la Côte d’Ivoire puis l’Équateur. Avec Joshua Kimmich comme capitaine et Neuer de retour dans le onze, Nagelsmann s’appuie sur un savant mélange de leadership expérimenté et de flexibilité tactique pour viser un cinquième sacre mondial.